BHP-owcy pilnie poszukiwani. Pandemia uzmysłowiła rolę bezpieczeństwa w pracy

Pandemia koronawirusa wpłynęła na niemal wszystkie branże, a w szczególności na działy bhp, których pracownicy stali na pierwszej linii frontu walki z epidemią. Jak mijający rok wpłynął na ich sytuację na rynku pracy?

Autor:KDS

• 17 gru 2020 15:45





Na czele stworzonej przez Antal listy najbardziej poszukiwanych zawodów w 2020/2021 roku jest specjalista ds. BHP (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

W rankingu firmy Antal wśród najbardziej poszukiwanych zawodów 2020/2021 znalazł się specjalista ds. BHP.

Czy za wzrostem zapotrzebowania na takich pracowników idą zmiany w postrzeganiu ich codziennej pracy i roli działów BHP w poszczególnych firmach?

- Zadania BHP to nie tylko kwestia dbania o dostępność środków do dezynfekcji, tworzenie nowych procedur w firmie czy przeprowadzanie szkoleń BHP w formie zdalnej - Ewa Gawrysiak, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy

Na czele stworzonej przez Antal listy najbardziej poszukiwanych zawodów w 2020/2021 roku jest specjalista ds. BHP, ekspert ds. e-commerce, digital manager, specjalista business intelligence oraz UX designer. Wynika to z faktu, że coraz więcej osób zwraca uwagę na bezpieczeństwo w pracy. Do tego ostatnie miesiące spowodowały, że duża część społeczeństwa wykonała mocny zwrot w kierunku online.

- Nasi eksperci przeanalizowali zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców i na tej podstawie opracowali ranking obecnie najbardziej pożądanych zawodów na rynku pracy. Specjaliści w zaprezentowanych obszarach mogą liczyć na wyjątkowo atrakcyjne oferty pracy, zarówno pod względem zakresu obowiązków, jak i w wymiarze finansowym - informuje Agnieszka Wójcik, market research & strategic partnerships manager w Antalu.

Specjalistów ds. BHP w swoim zestawieniu zawodów, które w czasie pandemii zyskały na znaczeniu, na pierwszym miejscu podał również Jakub B. Bączek, trener mentalny. - Nie zawsze zyskali finansowo. Również w kontekście wzrostu zaufania społecznego wyboru czy perspektyw na przyszłość - wyjaśniał w rozmowie z PulsHR.pl Jakub B. Bączek.

COVID-19 przed procedurami

To, jak ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pracy mają BHP-owcy, dobitnie pokazała pandemia. Kiedy w marcu pojawiło się w Polsce pierwsze zakażenie koronawirusem, ani służba zdrowia, ani ustawodawca nie widzieli do końca, z czym mają do czynienia i jak odpowiedzieć na nowe zagrożenie. Tymczasem służby BHP musiały same szukać rozwiązań, zanim jeszcze pojawiły się wytyczne prawne, a w późniejszym czasie – być na bieżąco z nowymi zaleceniami i wprowadzać je w swoich zakładach.

- Podczas pierwszej fali COVID-19 większość firm borykała się z niedoborem środków do dezynfekcji oraz maseczek i rękawiczek, a także z potrzebą tworzenia nowych procedur w bardzo krótkim czasie - mówi Bożena Narloch-Witkowska, regionalny specjalista ds. BHP w DHL Parcel, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy. - Z perspektywy swojej firmy mogę powiedzieć, że pod tym kątem druga fala jest „łatwiejsza” – mamy już wypracowane określone procedury, środki ochrony indywidualnej są dostępne, a łańcuchy dostaw działają płynnie. Jednocześnie jesienią, w skali kraju, liczba zakażonych w ciągu doby wzrosła nawet kilkudziesięciokrotnie. Pod kątem większego ryzyka zakażeń druga fala okazała się zatem zupełnie nowym wyzwaniem dla służb BHP - dodaje. fot. Shutterstock Z kolei Ewa Gawrysiak, sales and end user marketing manager Eastern Europe & Russia w TenCate, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy podkreśla, że obecnie zadania BHP to nie tylko kwestia dbania o dostępność środków do dezynfekcji, tworzenie nowych procedur w firmie czy przeprowadzanie szkoleń BHP w formie zdalnej. - To również – czy też przede wszystkim – wzięcie na siebie dużo większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie, a nawet życie pracowników. Mam nadzieję, że wizerunek BHP-owca jako „służbisty”, wlepiającego mandaty za byle przewinienie, a szkoleń BHP jako czegoś, co po prostu „trzeba zaliczyć”, to już przeszłość. W moim przekonaniu pandemia dobitnie pokazała, jak istotnym elementem każdej organizacji jest służba BHP. Pokazała też, że służby BHP stanęły na wysokości zadania, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni - dodaje Ewa Gawrysiak. Szkolenia BHP Przed dużym wyzwaniem stanęły nie tylko wewnątrzzakładowe działy BHP, ale również firmy szkoleniowe. Na pracę firm szkoleniowych wpłynął nie tylko wzrost popularności szkoleń on-line, ale ich prawne dopuszczenie w szerszym niż dotychczas zakresie. Przepisy o stanie epidemii i stanie zagrożenia epidemiologicznego dopuściły m.in. prowadzenie instruktażu wstępnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. - Być może ustawodawca da pracodawcy wybór – również w postcovidowej rzeczywistości – czy ma przeprowadzić szkolenia w tradycyjnej formie instruktażu czy też za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oczywiście niektóre elementy, takie jak instruktaż stanowiskowy, muszą pozostać w tradycyjnej formie ze względu na jego zakres - ocenia Konrad Mroczek, marketing manager w SEKA, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy. O tym, że szkolenia BHP nie muszą być nudne, jeszcze przed pandemią przekonali się pracownicy Budimeksu. Firma zorganizowała w marcu 2020 roku dla sygnalistów i hakowych innowacyjne szkolenie BHP, podczas którego poszerzyli oni swoją wiedzę na temat wirtualnej rzeczywistości i poznali jej zastosowanie.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.