Bezrobotni coraz bardziej mobilni i chętni do zmian

Bezrobotni Polacy są coraz bardziej chętni na przeprowadzkę w celu znalezienia lub podjęcia pracy. Jak daleko są w stanie wyjechać?

Autor: jk

• 7 sty 2022 11:40





Polacy najczęściej są gotowi do zmiany miejsca zamieszkania w obrębie tego samego województwa (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) bezrobotni Polacy są coraz bardziej chętni na przeprowadzkę w celu znalezienia lub podjęcia pracy. Jak podkreślają w najnowszym "Tygodniku Gospodarczym", o ile w 2017 r. 70 proc. osób deklarujących się jako bezrobotne uznawało, że byłoby skłonne zmienić miejsce zamieszkania, to w 2020 r. odsetek ten wzrósł do 78 proc.

Jak dodają ekonomiści, Polacy najczęściej są gotowi do zmiany miejsca zamieszkania w obrębie tego samego województwa: w 2017 r. 63 proc. deklarowało taką gotowość, a w 2020 r. już 74 proc.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Źródło: PIE

Mniej chętnie Polacy chcą przeprowadzać się poza swój region zamieszkania. Co więcej, w 2020 r. bezrobotni byliby tak samo skłonni do przeprowadzki do innego państwa Unii Europejskiej jak do przeprowadzki do innego województwa - gotowość do tego wyraziło po 6,5 proc. badanych. Jak dodają ekonomiści, w porównaniu z 2017 r. gotowość do migracji zarobkowej za granicę zmalała

o 2 punkty proc.

- Do zmiany miejsca zamieszkania najczęściej skłonni są mieszkańcy większości województw charakteryzujących się wyższym niż przeciętny poziomem bezrobocia. Dotyczy to bezrobotnych w województwach warmińsko-mazurskim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim zachodniopomorskim i lubelskim. Stopa bezrobocia w tych województwach wahała się w listopadzie 2021 r. od 6 proc. do 8,5 proc., a odsetek bezrobotnych skłonnych do zmiany miejsca zamieszkania od 79 proc. do 94 proc. Najmniej skłonni do zmiany miejsca zamieszkania, nawet w obrębie swojego województwa, są mieszkańcy województw łódzkiego i podlaskiego, mimo względnie wysokiego poziomu bezrobocia w tych województwach - wskazują ekonomiści w "Tygodniku Gospodarczym".

Warto również przypomnieć, że według danych GUS w 2020 r. poza granicami Polski przebywało około 2 mln 239 tys. stałych mieszkańców naszego kraju. To o 176 tys. (7,3 proc.) mniej niż w 2019 r. Na malejącą liczbę polskich emigrantów ma wpływ kilka czynników - m.in. pandemia, brexit, a także sytuacja na polskim rynku pracy. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.