Bezrobocie w Polsce. Pandemia koronawirusa COVID-19 zmieniła rynek pracy

11 kwietnia obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem. Pandemia koronawirusa mocno wpłynęła na sytuację na polskim rynku pracy. Niemniej jednak czarny scenariusz prognozowany przez część specjalistów ds. rynku pracy i HR nie spełnił się.

Ze wstępnych danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, że liczba bezrobotnych w marcu 2021 r. wyniosła 1 mln 79,8 tys. osób i - w porównaniu do końca lutego tego roku - spadła o 19,8 tys. osób, czyli o 1,8 proc. Spadek poziomu bezrobocia był silniejszy niż w marcu 2020 r.

Z kolei stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu tego roku 6,4 proc. W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 11 proc. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,9 proc.), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (10,5 proc.).

Według wstępnych danych pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 115,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 10,1 tys. (9,6 proc.) więcej niż w lutym 2021 r. i o 37,8 tys. (48,8 proc.) więcej niż w marcu 2020 r.

Z kolei według metodologii Eurostatu w lutym 2021 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1 proc., tyle samo, co w styczniu. To najniższy poziom bezrobocia spośród krajów unijnych. Tuż za nami są Czechy z bezrobociem 3,2 proc. i Holandia 3,6 proc. Na drugim biegunie znajdują się Hiszpania z bezrobociem 16,1 proc., Grecja - 15,8 proc. i Włochy - 10,2 proc.

🗨️Te dane pokazują, że instrumenty jakie wprowadziliśmy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez #COVID19 są dobre i się sprawdzają. Dzięki nim uratowaliśmy ponad 6,9 mln miejsc pracy - wiceminister @IwonaMichalek pic.twitter.com/lMadJocGqj — Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (@MRPiT_GOV_PL) April 6, 2021

- Polska ma nie tylko najniższy poziom bezrobocia w UE, ale też najmniejszy spośród unijnych krajów wzrost bezrobocia rok do roku wynoszący 0,1 pkt proc. Dla porównania w Czechach, czyli kraju, który jeszcze niedawno był numerem jeden w tym zestawieniu, stopa bezrobocia rok do roku wzrosła o 1,4 punktu proc., znacznie powyżej średniego wzrostu w UE na poziomie 1 punktu proc. - podkreślił Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Zdaniem Kubisiaka zawdzięczamy to m.in. strukturze polskiej gospodarki. - Tam, gdzie bezrobocie jest najwyższe, szczególnie w krajach południa Europy, udział turystyki w zatrudnieniu i PKB jest wysoki. Ponadto takie kraje, jak Hiszpania, Grecja i Włochy nie uporały się ze skutkami poprzedniego kryzysu - tłumaczy ekspert PIE.

Jeżeli chodzi o dane GUS, to w lutym 2021 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 99,5 tys. bezrobotnych. To o 9,2 tys. (0,8 proc.) więcej niż w styczniu 2021 r. To także o 179,7 tys. (19,5 proc.) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Warto dodać, że w lutym 2021 r. stopa bezrobocia rejestrowanego, podobnie jak przed miesiącem, wyniosła 6,5 proc. i była o 1 punkt proc. wyższa niż przed rokiem.

Monika Kurek, główny ekonomista Banku Pocztowego podkreśla, że w poprzednich latach stopa bezrobocia o tej porze roku albo pozostawała na poziomie ze stycznia albo delikatnie spadała, a zatem zachowany został dotychczasowy trend.

- Luty był miesiącem poluzowania pandemicznych restrykcji w gospodarce (nastąpiło otwarcie galerii, hoteli, stoków itd.), co pomogło „odtworzyć” sporo miejsc pracy, jednakże negatywnym czynnikiem, który zaważył na liczbie bezrobotnych, były warunki pogodowe. Liczba bezrobotnych zwiększyła się w lutym o 9,1 tys. Ostra zima, zwłaszcza w porównaniu do ostatnich lat, uniemożliwiała m.in. wykonywanie wielu prac w budownictwie i tym samym spadek popytu na pracowników w tym obszarze. Marzec pod tym względem powinien być lepszy, bo wznowiono już sporo prac budowlanych, stąd jest i szansa na delikatny spadek stopy bezrobocia. Niestety czynnikiem, który efekty pogodowe będzie umniejszał, jest powrót obostrzeń, najpierw w czterech województwach, a od 20 marca w całym kraju – komentuje Monika Kurek.

- Rozwój sytuacji pandemicznej, dynamiczny i ciągle trudno przewidywalny, będzie determinował sytuację na rynku pracy w kolejnych miesiącach. Na koniec roku spodziewam się stopy bezrobocia w okolicach 6,6 proc. - dodaje.

Zróżnicowany obraz rynku pracy

Najwyższa wartość stopy bezrobocia została odnotowana dla województw warmińsko-mazurskiego (10,7 proc., wzrost o 0,1 pkt proc. w stosunku do stycznia), podkarpackiego (9,4 proc., bez zmian) oraz kujawsko-pomorskiego (9,3 proc., bez zmian). Najniższa zaś dla województwa wielkopolskiego (4 proc., wzrost w stosunku do stycznia br. o 0,1 pkt proc.), śląskiego (5,2 proc., wzrost o 0,1 pkt proc.) i mazowieckiego (5,4 proc., wzrost o 0,1 pkt proc.).

Zróżnicowanie na poziomie powiatów jest o wiele większe. Najwyższą stopę bezrobocia mają powiaty, które od wielu lat przekraczają znacząco wartość krajowego wskaźnika: powiat szydłowiecki 25,1 proc., kętrzyński 20,1 proc. czy braniewski 20 proc. Na przeciwległym biegunie są te tereny, które również od dłuższego czasu charakteryzują się dużym popytem na pracę, a co za tym idzie i niską stopą bezrobocia (m. Katowice – 1,8 proc., m. Warszawa – 1,9 proc., kępiński - 2 proc.).

- Dane pokazują przede wszystkim bardzo duże zróżnicowanie rynku pracy, co wydaje się być jego cechą stałą. Obok powiatów (przede wszystkim dużych miast) o bardzo niskiej stopie bezrobocia są takie, które od lat, niezależnie od sytuacji gospodarczej w kraju, wykazują wysokie bezrobocie. To dowód na słabość wskaźnika opisującego poziom bezrobocia – w powiatowych urzędach pracy zarejestrowane są zarówno osoby, które faktycznie są gotowe do podjęcia pracy, jak i takie, które świadczą pracę nierejestrowaną czy są bierne zawodowo, a jedynym powodem rejestracji jest związane z tym ubezpieczenie zdrowotne – mówi Monika Fedorczuk.

Oferty pracy

Do urzędów pracy w lutym trafiło 105,4 tys. ofert zatrudnienia (dotyczy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej), czyli o 3,9 proc. więcej niż przed miesiącem oraz o 6,5 proc. mniej niż przed rokiem.

Jak z kolei podają analitycy Pracuj.pl, na portalu między styczniem i grudniem 2020 zamieszczone zostały 542 593 oferty pracy. W perspektywie ostatnich pięciu lat aktywność pracodawców była niższa niż w 2019 i 2018 roku. Dane wskazują jednak na łagodniejszy spadek liczby ogłoszeń na portalu, niż prognozowany na początku pandemii koronawirusa przez część specjalistów ds. rynku pracy i HR.

image_processing20210111-2703-tisgar.png

Paweł Gniazdowski, ekspert Lee Hecht Harrison Polska podkreśla, że obecny rynek pracy wydaje się być paradoksem.

- Wystarczy zajrzeć na główną stronę portalu Pracuj.pl i ocenić ogólny stan rynku pracy po liczbie publikowanych tam ofert. Kilka lat temu dobrym prognostykiem była liczba zbliżająca się do 60 tys. ofert, zaś w czasie rynkowej „zadyszki” liczba ta spadała np. do 35 tys. Podobne tąpnięcie nastąpiło wiosną zeszłego roku w początkowym okresie pandemii, gdy portal publikował jedynie około 40 tys. ofert. Następnie wczesną jesienią 2020 nastąpiło odbicie, wyrażone liczbą ponad 70 tys. ofert. Co ciekawe i zarazem zaskakujące, liczba ofert w Pracuj.pl przekracza ostatnio nawet 91 tys. - nawet, jeśli uznamy, że w ciągu ostatnich miesięcy internet przejął rolę wiodącej tablicy ogłoszeń w tym zakresie, to liczba ta nadal pozostaje wysoka. A zatem dzisiejszy rynek pracy statystycznie ma się lepiej niż w ostatnich kilku latach. A przecież jesteśmy w środku kolejnej fali pandemii - komentuje Paweł Gniazdowski.

- Czy nie potwierdza to tezy o ciągłym odrywaniu się rzeczywistości medialnej i społecznościowej od rzeczywistości realnej? W tej pierwszej dość łatwo poprzez nagłośnienie i powielenie pojedynczych przypadków stworzyć wrażenie, że coś jest zjawiskiem powszechnym. A liczby i fakty w tej rzeczywistości są ostatnio mniej ważne niż storytelling - dodaje Gniazdowski.

Rynek pracy względnie stabilny

Jacek Zimnicki, ekspert Lee Hecht Harrison Polska wskazuje natomiast, że w Polsce nadal więcej się zatrudnia niż zwalnia.

- Relatywnie dobra sytuacja na rynku pracy to efekt po części dobrego punktu startowego - gospodarka Polski, czy szerzej, krajów wyszehradzkich wchodziła w pandemię w lepszej kondycji niż większość krajów Europy. Spadek liczby rekrutacji był znaczący w drugim kwartale, ale już w trzecim kwartale wskaźnik ten szedł do góry. Rynek pracy (po zamrożeniach części rekrutacji z drugiego kwartału 2020) cały czas zachowuje się dość stabilnie, można powiedzieć, normalnie - ocenia Jacek Zimnicki.

Zimnicki zauważa również, że w niektórych branżach dobra sytuacja na rynku pracy to kwestia pandemicznych utrudnień w transferze pracowników spoza Polski, co wytworzyło pewną nadwyżkę wakatów.

- Nie bez znaczenia jest fakt, że przemysł turystyczno-restauracyjny to w Polsce relatywnie niewielka część rynku (nie jesteśmy np. Hiszpanią), a liczne w tych przemysłach zwolnienia mogły dotykać w części nierejestrowanych pracowników sezonowych i szarej strefy - mówi Zimnicki.

- Oczywiście spore znaczenie miały tarcze finansowe, które, co wiemy od nawet naszych klientów, skłaniały do opóźniania nawet wcześniej planowanych zmian. Przypomnę, że część tych tarcz zawierała mechanizm możliwości umorzenia części dotacji pod warunkiem zachowania pełnego zatrudnienia przez bodaj 2 lata. Wielu firmom faktycznie pozwoliły ograniczyć straty pierwszych, głębokich lockdownów i dotrwać do jesiennego ożywienia - dodaje Zimnicki.

Paweł Gniazdowski zaznacza, że jeśli rynek pracy jest względnie stabilny - być może w jakimś stopniu zamrożony, a gospodarka się kręci, to wakatów będzie przybywać.

- Pierwsze emocje związane z pandemią minęły. Firmy raczej starają się znaleźć sposoby na bezpieczne funkcjonowanie w tych warunkach epidemiologicznych niż myślą o jakichś radykalnych krokach. Oczywiście, te bezpośrednio obejmowane formalnymi lockdownami mają mniej szans - mówi Paweł Gniazdowski.

- Natomiast teraz wchodzimy w okres nieuchronnego spowolnienia, które za jakiś czas będzie widać coraz wyraźniej w statystykach rynku pracy. Już odnotowujemy zwiększony popyt na outplacement, na razie nie w formie masowych zwolnień, ale mniejszych korekt. No i oczywiście sytuacja w różnych sektorach czy regionach będzie różna, ale to w zasadzie było zawsze, tylko różnice będą bardziej znaczące - podsumowuje Gniazdowski.

Monika Fedorczuk potwierdza, że najbliższe miesiące pokażą, na ile zatrudnienie w firmach jest stabilne, bez wsparcia środków publicznych.

- Zapowiedzi płynące ze strony administracji wskazują, że przedsiębiorcy raczej nie mogą liczyć na kolejne tarcze bezpośrednio wspierające utrzymanie zatrudnienia. Przy obostrzeniach wynikających z sytuacji epidemicznej, które właściwie uniemożliwiają działanie całych branż gospodarki, należy się liczyć ze zwolnieniami. Od możliwości przekwalifikowania się i sprawnego pośrednictwa pracy (świadczonego również przez podmioty niepubliczne) zależy, na ile pracownicy z branż ograniczających zatrudnienie będą mogli znaleźć nowe zajęcie – dodaje ekspert Konfederacji Lewiatan.