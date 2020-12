Bezrobocie stoi w miejscu, ale nowych ofert pracy coraz mniej

W końcu listopada 2020 w urzędach pracy zarejestrowanych było 1025,7 tys. bezrobotnych, tj. o 7,3 tys. więcej niż miesiąc wcześniej oraz o 176,1 tys. więcej niż w listopadzie 2019 roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego, podobnie jak w pięciu poprzednich miesiącach, wyniosła 6,1 proc. i była o 1,0 pkt proc. wyższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 3,7 proc. w wielkopolskim do 9,9 proc. w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła w pięciu województwach: zachodniopomorskim (o 0,2 pkt proc.) oraz kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim i warmińsko-mazurskim (po 0,1 pkt proc.), natomiast w pozostałych nie uległa zmianie.

W skali roku stopa bezrobocia zwiększyła się we wszystkich województwach, w tym najbardziej w zachodniopomorskim (o 1,5 pkt proc.), lubuskim oraz pomorskim (po 1,4 pkt proc.), a najmniej – w świętokrzyskim (o 0,6 pkt proc.) oraz podlaskim (o 0,7 pkt proc.).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, bez pracy częściej pozostawały kobiety (stanowiły 53,9 proc. wszystkich zarejestrowanych). W porównaniu z sytuacją sprzed roku obniżyły się odsetki osób dotychczas niepracujących oraz absolwentów. Wzrosły natomiast odsetki osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz nieposiadających kwalifikacji zawodowych. Zbliżony do notowanego przed rokiem był odsetek osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Zdaniem analityków z Pekao, którzy najnowsze dane GUS skomentowali na Twitterze, na razie nie widać wyraźnego negatywnego wpływu listopadowych restrykcji, jednak ich utrzymywanie się (turystyka, gastronomia) może przełożyć się na szybszy wzrost bezrobocia w najbliższym czasie.

Warto przypomnieć, że dane GUS są zgodne z podanymi na początku grudnia przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) szacunkami. Resort poinformował wtedy, że stopa bezrobocia w listopadzie utrzymała się na poziomie 6,1 proc..

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek kilka dni później zdradził prognozy resortu na grudzień.

- Rynek pracy w tej chwili pomimo bardzo ciemnych prognoz, jakie były po II kwartale tego roku, prawdopodobnie zamkniemy wskaźnikiem bezrobocia 6,1 proc. w roku 2020 - mówił Tomanek podczas posiedzenia Sejmu.

Nowi bezrobotni w rejestrze

W listopadzie w urzędach pracy zarejestrowano 97,1 tys. nowych bezrobotnych, tj. o 15,6 proc. mniej niż przed miesiącem i o 20,7 proc. mniej niż przed rokiem. Najliczniejszą grupę (78,1 proc. nowo zarejestrowanych, o 4,5 pkt proc. mniej niż przed rokiem) nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, których wprowadzono 75,8 tys..

Grafika GUS

Mniej niż w listopadzie 2019 roku zarejestrowano osób bezrobotnych dotychczas niepracujących, zamieszkałych na wsi, nieposiadających kwalifikacji zawodowych oraz absolwentów. Na poziomie zbliżonym do notowanego przed rokiem kształtowała się liczba nowo zarejestrowanych osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz długotrwale bezrobotnych.

Z kolei z ewidencji bezrobotnych skreślono 89,7 tys. osób, tj. o 25,5 proc. mniej niż w październiku 2020 i o 20,8 proc. mniej niż w listopadzie 2019 roku. Podjęcie pracy nadal stanowiło najczęstszą przyczynę wyrejestrowania. Z tego powodu z ewidencji skreślono 59,5 tys. osób (o 2,2 proc. mniej niż w listopadzie 2019 roku), a ich udział wśród ogółu wyrejestrowanych wzrósł w skali roku o 12,6 p.proc. do 66,3 proc.

Kwota wypłat z tytułu zasiłków dla bezrobotnych (bez składki na ubezpieczenie społeczne) w listopadzie br. wyniosła 176,1 mln zł i była o 3,5 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 78,1 proc. wyższa niż rok wcześniej. W okresie styczeń–listopad 2020 wypłacono bezrobotnym 1412,9 mln zł, tj. o 16,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Zatrudnienie spada

Z danych GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (firmy zatrudniające powyżej 9 osób) w listopadzie 2020 ukształtowało się na poziomie 6318,9 tys. i było o 1,2 proc. niższe niż przed rokiem (wobec spadku o 1,0 proc. w październiku 2020).

W większości sekcji PKD utrzymał się spadek zatrudnienia, w tym najgłębszy dotyczył zakwaterowania i gastronomii (o 6,9 proc.) oraz górnictwa i wydobywania (o 4,3 proc.). Spośród największych sekcji zatrudnienie zmniejszyło się bardziej niż przed miesiącem w przetwórstwie przemysłowym (2,1 proc.), natomiast w podobnym stopniu − w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (1,3 proc.).

Wzrost zatrudnienia w skali roku (ale mniejszy niż w październiku 2020) nadal notowano w informacji i komunikacji (o 2,6 proc.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 2,5 proc.), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 2,0 proc.) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 1,0 proc.). W drugim miesiącu z rzędu nieznacznie powyżej poziomu sprzed roku kształtowało się zatrudnienie w budownictwie (o 0,1 proc.).

Mniej nowych ofert pracy

Do urzędów pracy w listopadzie 2020 zgłoszono 81,7 tys. ofert zatrudnienia, tj. o 18,7 proc. mniej niż przed miesiącem i o 10,1 proc. mniej niż przed rokiem. W skali roku zmniejszyła się liczba ofert z sektora prywatnego (o 10,8 proc.), natomiast nieznacznie wzrosła tych z sektora publicznego (o 0,4 proc.). Oferty z sektora publicznego stanowiły 6,8 proc. ogółu ofert (wobec 7,5 proc. przed miesiącem i 6,1 proc. przed rokiem).

W końcu listopada 2020 oferty niewykorzystane dłużej niż jeden miesiąc stanowiły 29,0 proc. wszystkich ofert (wobec 29,9 proc. w październiku br. oraz 28,0 proc. w listopadzie 2019 roku). Spośród wszystkich ofert pozostających do dyspozycji w końcu listopada 3,9 proc. adresowanych było do osób niepełnosprawnych, 1,7 proc. dotyczyło stażu, a 0,1 proc. skierowanych było do absolwentów.

Grafika GUS

Warto przypomnieć, że podobne wnioski o sytuacji na rynku pracy w Polsce płyną z danych Eurostatu. Wynika z nich, że nasz kraj ma jeden z najniższych wskaźników wolnych miejsc pracy. Co w praktyce oznacza, że nasi przedsiębiorcy nie tworzą nowych miejsc pracy.

Spośród krajów członkowskich (dla których są dostępne porównywalne dane), najwyższy wskaźnik wakatów odnotowano w Czechach (5,3 proc.) oraz w Belgii (3,3 proc.). Najniższy – w Grecji (0,5 proc.) oraz w Polsce i Portugalii (po 0,7 proc.).

- Znaleźliśmy się wśród państw członkowskich najsłabiej radzących sobie z przyrostem nowych i nieobsadzonych miejsc pracy. Wiążą się z tym istotne konsekwencje dla rynku pracy – ujmując rzecz skrótowo – gospodarka nie kreuje nowych miejsc, aby osoby, które tracą pracę, mogły odnaleźć się w nowej firmie. Jak wiemy z doświadczeń, problem bezrobocia staje się dotkliwy nie wtedy, gdy następuje redukcja zatrudnienia w jednej firmie (czy szerzej dziale gospodarki), ale wtedy, gdy gospodarka nie potrafi zagospodarować tych osób na nowych stanowiskach pracy (w innych działach) - w rozmowie z PulsHR.pl komentowane dane europejskiego urzędu statystycznego wskazywał Bartłomiej J. Gabryś, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.