Bezrobocie poszło w górę, ale rynek pracy i tak ma się dobrze

Dodaj, że trzeba brać pod uwagę jeszcze ukryte bezrobocie, tj. osoby tracące pracę, które nie zgłaszają się do urzędów pracy. Tak zapewne dzieje się w przypadku uchodźców z Ukrainy.

- Stopa bezrobocia w styczniu była wyższa o 0,3 pkt. proc. niż w końcówce minionego roku. Mimo wzrostu bezrobocie tylko raz w styczniu było na tak niskim poziomie. Miało to miejsce w styczniu 2020 r. Wzrost nic specjalnego nie zmienia, sytuacja na rynku pracy jest nadal bardzo dobra. Urzędy pracy mają 60 tys. nieobsadzonych etatów - ocenił Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.

Bezrobocie w pierwszym miesięcy 2023 roku wyniosło 5,5 proc. to więcej niż miesiąc wcześniej, gdy wynosiło ono 5,2 proc. To dane zgodne z szacunkami resortu racy, który podawał, ze w styczniu bezrobocie wyniesie właśnie 5,5 proc.

Jednak zdaniem Zielonki najnowsze dane GUS - te o stopie bezrobocia oraz wynagrodzeniach i zatrudnieniu - pokazują, że nie ma spowolnienia na rynku pracy.

- Zatrudnienie nadal rośnie, w mozolnym tempie, ale rośnie. Bezrobocie, jeśli wzrasta, to nadal są to przedziały nie budzące obaw. Rosną również wynagrodzenia i to w tempie dwucyfrowym, a pracodawcy w większości przynajmniej na razie deklarują utrzymanie zatrudnienia - podsumowuje.

