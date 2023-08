Bezrobocie nadal niskie. "Spowolnienie gospodarcze będzie widoczne w pensjach"

Zdaniem Mariusza Zielonki może tak się wydarzyć i bezrobocie spadnie poniżej 5 proc., ponieważ na rynku pracy nadal widać popyt na pracowników sezonowych. Trwa sezon urlopowy, co też wzmaga popyt na pracowników w hotelarstwie i gastronomii. Gdy z kolei wygaśnie ten czynnik nieunikniony będzie wzrost stopy bezrobocia. Będzie to jednak wzrost bez większych reperkusji dla gospodarki.

- Bezrobocie nadal utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. W lipcu w urzędach pracy zarejestrowało się niewiele ponad 780 tys. bezrobotnych, co przełożyło na stopę bezrobocia w wysokości 5 proc., taką samą jak w czerwcu. Rok temu bezrobocie było wyższe o 0,2 pkt proc. Ciężko będzie jednak „zejść” poniżej 5 proc. Gdyby tak się stało w sierpniu, byłoby to najniższe bezrobocie od 23 lat - komentuje dane GUS Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Lewiatana.

- Pracodawcy nauczeni doświadczeniem z poprzednich lat wolą chomikować pracowników, niż ich zwalniać. W przypadku rezygnacji z pracy samych pracowników firmy nie decydują się na rekrutacje. Stąd też powolny wzrost zatrudnienia w ostatnim czasie. Niezmiennie twierdzimy, że spowolnienie na rynku pracy będzie przede wszystkim widoczne w wynagrodzeniach - ocenia Mariusz Zielonka.

Zdaniem Zielonki, druga podwyżka płacy minimalnej nie miała prawdopodobnie wpływu na wysokość bezrobocia, choć na ostateczne potwierdzenie trzeba poczekać minimum miesiąc.

- Nie miała też specjalnego wpływu na wskaźniki zatrudnienia. To potwierdza hipotezę, że płaca minimalna w okresie wzrostu gospodarczego i wysokiej inflacji może nie mieć kluczowego znaczenia dla rynku pracy - dodaje.

Stopa bezrobocia w lipcu wzrosła tylko w jednym województwie

Stopa bezrobocia wyniosła od 2,9 proc. w wielkopolskim do 8,4 proc. w podkarpackim. W porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyła się w czterech województwach (warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim – po 0,1 pkt proc.), natomiast wzrosła w województwie małopolskim (również o 0,1 pkt proc.), a w pozostałych województwach nie uległa zmianie.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Wśród bezrobotnych kobiety stanowiły 53,8 proc. Z danych GUS wynika też, że nadal większość bezrobotnych nie miała prawa do zasiłku (84,8 proc.), a znaczna część nie posiadała kwalifikacji zawodowych (32,1 proc.).

Spośród bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy najwięcej było osób długotrwale bezrobotnych (osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 m-cy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych) - ich grupa to 49,3 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (wobec 54,7 proc. przed rokiem).

Znaczną (choć nieco mniejszą niż rok wcześniej) grupę bezrobotnych stanowiły osoby powyżej 50. roku życia (26,6 proc.) oraz osoby do 30. roku życia (23,5 proc. wobec 22,3 proc. przed rokiem).

GUS informuje, że zmniejszyła się grupa osób posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6. roku życia (z 18,2 proc. do 16,9 proc.). Zwiększyła się natomiast liczba osób niepełnosprawnych bez pracy (z 7,2 proc. do 7,6 proc.).

