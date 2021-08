Bezrobocie maleje, ale problemy pracodawców rosną

Szacowana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lipcu tego roku 5,8 proc., co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu proc... Spadek bezrobocia oznacza jednak kolejne wyzwania dla pracodawców.

Stopa bezrobocia w Polsce jest coraz niższa (fot. PTWP)

Z najnowszych, szacunkowych danych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na temat sytuacji na rynku pracy wynika, że stopa bezrobocia w lipcu wynosiła 5,8 proc. Liczba osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy - 975 859.

Porównując dane miesiąc do miesiąca oznacza to spadek stopy bezrobocia o 0,1 pp. Jak podkreślają specjaliści ds. rynku pracy, może być to powiązane z dużym zapotrzebowaniem na prace w branżach sezonowych.

Wśród osób bezrobotnych większość stanowią kobiety (529 609 osób).

Najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (8,9 proc.), podkarpackim (8,4 proc.) i kujawsko-pomorskim. Najniższą w Wielkopolsce, gdzie stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 3,4 proc. Dla pracodawców oznacza to jedno - znaczące problemy w pozyskaniu pracowników zarówno na stanowiska specjalistyczne, jak i do prac technicznych i prostych. Z tego względu część firm decyduje się na zatrudnianie cudzoziemców, szczególnie z państw spoza Unii Europejskiej.

- Aktywizacja osób o statusie osoby bezrobotnej nie zawsze jest prosta. Tylko czasami wystarczającą pomocą jest pośrednictwo pracy. W wielu przypadkach konieczne jest nie tylko podnoszenie lub zmiana kwalifikacji, ale również wykształcenie postaw umożliwiających efektywne uczestnictwo w rynku pracy. Dotychczasowy model polityki ograniczania bezrobocia, mimo licznych poprawek wprowadzanych do ustawy, okazał się nieadekwatny do nowych wyzwań rynku pracy. Powiatowe urzędy w okresie pandemii były skuteczną instytucją w dystrybucji środków publicznych do pracodawców - mówi Monika Fedorczuk, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. rynku pracy.

Poziom bezrobocia utrzymywał się na poziomie nieco wyższym niż w rekordowym roku 2019, kiedy to w lipcu odnotowano stopę bezrobocia wysokości 5,4 proc. Jak podkreślają przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, analizując dane można postawić tezę, że rynek pracy dobrze poradził sobie z dotychczas odczuwanymi negatywnymi skutkami pandemii, na co niewątpliwie miało też wpływ wsparcie ze środków publicznych, którego głównym celem było właśnie utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia.

