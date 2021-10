Bezrobocie coraz niższe. "Dążymy do tego, aby ratować każde miejsce pracy"

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podało najnowsze dane dotyczące bezrobocia. We wrześniu utrzymało się ono na poziomie 5,6 proc.

We wrześniu 2021 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,6 proc. - wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To o 0,2 pkt proc. mniej niż w sierpniu tego roku oraz o 0,5 pkt proc. mniej niż w analogicznym okresie 2020 r.

Najlepiej sytuacja wygląda w Wielkopolsce, gdzie stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wyniosła 3,3 proc. W żadnym województwie stopa bezrobocia nie przekraczała 9 proc. Najwyższy jej poziom jest w województwie warmińsko-mazurskim (8,6 proc.).

We wrześniu 2021 r. liczba bezrobotnych wyniosła 936 tys. Miesiąc wcześniej było ich 961,8 tys., a więc o 25,8 tys. więcej.

- Kolejne dobre informacje płyną z rynku pracy. Przypomnę, że ponad rok walczyliśmy z epidemią koronowirusa. Inwestycja w ratowanie miejsc pracy to zainwestowane ponad 200 mld zł. Wszystko po to, aby uratować miejsca pracy. Moment „sprawdzam” przychodzi właśnie teraz, kiedy z miesiąca na miesiąc bezrobocie jest coraz mniejsze - mówiła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej podczas briefingu.

- Stopa bezrobocia za wrzesień to 5,6 proc. Pokazuje nam to, że rynek pracy i polska gospodarka dzięki rządowemu wsparciu bardzo dobrze poradziły sobie z epidemią koronawirusa. Zależy nam na tym i dążymy do tego, aby ratować każde miejsce pracy. Chcemy, by gospodarka intensywnie się rozwijała. Impulsem do rozwoju jest przede wszystkim Polski Ład, który zakłada, że będą powstawały nowe miejsca pracy. Przypomnę, że zostało zaplanowane, by w tej przestrzeni turbo doładowania powstało 500 tys. nowych miejsc pracy - podkreśla Marlena Maląg.

We wrześniu 2021 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 121,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 4,6 proc. więcej niż w sierpniu 2021 r. i o 9,4 proc. więcej niż we wrześniu 2020.

🟢 We wrześniu 2021 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 121,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 4,6% więcej niż w sierpniu 2021 r. i o 9,4% więcej niż we wrześniu 2020 r. 👷‍♂️👩‍💼🧑‍🔧#praca #RynekPracy pic.twitter.com/dDGNxt87HT — Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (@MRiPS_GOV_PL) October 6, 2021

- Osoby, które nie mają pracy i jej poszukują, mogą skorzystać i wybrać dla siebie odpowiednie miejsce pracy za pomocą aplikacji ePraca. Można poprać ją na Androidy. Pokazuje ona aktualne oferty pracy, jakie targi pracy są organizowane, a także dostępne giełdy pracy czy szkolenia - dodaje Maląg.