Bezrobocie bez zmian piąty miesiąc z rzędu

Stopa bezrobocia w październiku utrzymała się na poziomie 6,1 proc., czyli niezmienionym od czerwca - wynika z szacunków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu października 2020 r. 6,1 proc. (Fot. Shutterstock)

Według MRPiT liczba bezrobotnych w końcu października 2020 roku wyniosła 1 mln 19 tys. osób.

Liczba ta zmniejszyła się o 4,7 tys. osób, czyli o 0,5 proc., w porównaniu z wrześniowymi danymi.

Natężenie bezrobocia, w odniesieniu do września, zmniejszyło się w 6 województwach.

Ze wstępnych danych wynika, że liczba bezrobotnych w końcu października 2020 roku wyniosła 1 mln 19 tys. osób i - w porównaniu z końcem września 2020 roku - spadła o 4,7 tys. osób, czyli o 0,5 proc.

Natężenie bezrobocia, w odniesieniu do września, zmniejszyło się w 6 województwach - spadek kształtował się w przedziale od 0,1 pkt proc. w województwach opolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim do 0,2 pkt proc. w świętokrzyskim.

Kolejny miesiąc bez zmian

We wrześniu stopa bezrobocia wyniosła 6,1 proc., czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej i o 1 proc. więcej niż przed rokiem. Z kolei liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1 mln 23,7 tys. wobec 1 mln 28 tys. osób w sierpniu. To o 4,3 tys. mniej niż w sierpniu 2020, ale więcej niż we wrześniu 2019 roku (o 172,5 tys., tj. o 20,3 proc.). Zdaniem Moniki Kurtek, głównego ekonomisty Banku Pocztowego, do spadku liczby bezrobotnych mogły się przyczynić zwiększone prace sezonowe w rolnictwie czy sadownictwie.

- W październiku, w normalnych okolicznościach, bezrobocie jeszcze także spadało w ostatnich latach, ale w tym roku sytuacja gospodarcza jest diametralnie inna - komentuje ekspertka.

Jak dodaje, wzbierająca w szybkim tempie druga fala pandemii koronawirusa, znacznie większa niż pierwsza, wprowadzone już restrykcje i czekające gospodarkę kolejne obostrzenia, będą odbijać się na rynku pracy.

- To, jak duże piętno odciśnie druga fala pandemii na rynku pracy, znowu zależeć będzie od skali pomocy publicznej. Wydaje się jednak, że wzrost bezrobocia staje się nieunikniony. Na koniec 2020 roku stopa bezrobocia osiągnie maksymalnie 7 procent, prawdopodobnie znajdzie się pomiędzy 6,5-6,9 procent. W przyszłym roku natomiast bezrobocie będzie w mojej ocenie rosnąć i na koniec 2021 r. stopa bezrobocia może znaleźć się w okolicach 7,5 procent - prognozuje Kurtek.

Bezrobocie w Europie

Według danych Eurostatu we wrześniu 2020 roku Polska była, po Czechach, drugim krajem w UE o najniższej stopie bezrobocia, osiągając poziom 3,1 proc. wobec 7,5 proc. w UE27 i 8,3 proc. strefie euro. Wartość zharmonizowanej stopy bezrobocia we wrześniu 2020 r. była w Polsce na identycznym poziomie, jak w we wrześniu 2019 r. oraz w sierpniu 2020 r. W UE wskaźnik bezrobocia zwiększył się z 6,6 proc. we wrześniu 2019 r. do 7,5 proc. we wrześniu 2020 r. Czytaj także: Potrzebne jest pilne wsparcie osłonowe dla pracowników. Inaczej dziesiątki tysięcy ludzi zostanie bez pracy

