Bezrobocie ani drgnie. Kryzysu w Polsce nie widać

Bezrobocie w Polsce w lutym 2022 wyniosło 5,5 proc. – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu ze styczniem 2022 pozostało bez zmian. O 4,3 tys. spadła natomiast liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.

Autor: KDS

• 7 mar 2022 10:30





Według wstępnych danych resortu pracy pod koniec lutego 2022 w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 923 tys. bezrobotnych (Fot. PTWP)

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod koniec lutego 2022 w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 923 tys. osób bezrobotnych i w porównaniu ze styczniem był ich miej o 4,3 tys. osób. Z kolei bezrobocie wyniosło 5,5 proc. – tyle samo co miesiąc wcześniej. W porównaniu z lutym 2021 r. było jednak niższe o 1,1 pkt proc.

Nie ma kryzysu na rynku pracy

– Dzięki pomocy ze strony państwa, ogromnym, miliardowym nakładom na wsparcie przedsiębiorców i ratowanie miejsc pracy dzisiaj mamy dobrą sytuację na rynku pracy. Porównując poziom bezrobocia w końcu lutego br. do stanu z końca lutego 2020 r., czyli przed epidemią COVID-19, liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła co prawda nieznacznie, bo o 3 tys. osób. ale stopa bezrobocia rejestrowanego była na identycznym poziomie jak w lutym 2020 r. To bardzo dobra wiadomość, która dowodzi, że nasze działania były skuteczne – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, która przekonuje, iż takie dane są dowodem na to, że pandemia nie wywołała kryzysu na rynku pracy.

Wolne miejsca pracy

W lutym 2022 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 116,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich nieznacznie więcej niż w styczniu 2022 (0,6 proc.) i o prawie 11,2 tys. (10,6 proc.) więcej niż w lutym 2021 roku.

– Bez niespodzianki – najniższe bezrobocie na poziomie 3,2 proc. zanotowano w województwie wielkopolskim – wskazuje minister Maląg.

Najwięcej osób bez pracy było w województwie warmińsko-mazurskim (9 proc.).

Warto przypomnieć, że z opublikowanych na początku marca danych Eurostatu wynika, iż poziom bezrobocia w styczniu wyniósł w Polsce 2,8 proc i jest na dużo niższym poziomie niż unijna średnia (6,2 proc.) i średnia krajów strefy euro, która wynosi 6,8 proc. Z tym wynikiem Polska zajmuje 2. miejsce po Czechach (2,2 proc.) pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

