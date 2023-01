"Bezpieczne" zawody i specjalizacje. Oni nie powinni bać się o pracę

Firmy szukają do swoich zespołów specjalistów i inżynierów. Pytanie jednak, skąd ich brać - na rynku pracy mamy lukę kadrową. Czy pracodawcy będą ściągać ich z zagranicy, podkupywać z innych firm, a może postawią na współpracę ze szkołami i uczelniami lub będą ich szkolić we własnych zakresie? O to zapytaliśmy 20 menedżerów z branży HR.

Pracodawcy są coraz bardziej świadomi, że należy położyć nacisk na współpracę ze szkołami średnimi oraz uczelniami wyższymi. Kształtowanie wyobrażenia o nowych miejscach pracy w głowach młodych osób to podstawa do pozyskania w przyszłości pracownika. Ponadto zachęcanie młodych ludzi do pozostania w naszym kraju to obowiązek, który spada na szkoły, uczelnie, ale również na pracodawców, jak również na samorządy poprzez stworzenie programu większej dostępności mieszkań. Walka o inżynierów o wysokich kwalifikacjach i zaangażowanych w wykonywanie swojej pracy będzie widoczna poprzez zachęcanie do zmiany pracodawcy. Organizacje coraz pilniej przyglądają się konkurencyjnym firmom na rynku pracy.

Z badania Antala “Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” wynika, że liczba ofert pracy kierowana do kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie zwiększyła się. Przeciętnie specjaliści i menedżerowie otrzymują rocznie 8 ofert pracy – to wzrost o 60 proc. w porównaniu z rokiem 2021.

Wykorzystanie potencjału osób spoza granic kraju oczywiście będzie miało miejsce, jednakże przy wyższej stopie bezrobocia może nastąpić rywalizacja pomiędzy pracownikami z Polski a pracownikami z innych krajów. Widocznym problemem obecnie jest fakt, że pracownicy świadomie kształtujący swoją karierę zawodową nadal będą zainteresowani podnoszeniem kompetencji. Z racji oszczędności organizacje mogą zaś zdecydowanie rzadziej podnosić kompetencje pracowników poprzez kierowanie ich na dalsze kształcenie.

Paweł Gniazdowski, country manager w firmie konsultingowej Lee Hecht Harrison Polska

Wciąż na topie są coraz bardziej wyspecjalizowane zawody związane z informatyką, programowaniem, a także specjaliści przemysłowi. Na razie nie słyszy się o spadku zapotrzebowania w usługach outsourcingowych czy centrach usług wspólnych. Współpraca z uczelniami, owszem, będzie rozwijana, ale myślę, że głównie tam, gdzie już taka była.

Szkolenie własnymi siłami ma sens albo w odniesieniu do niedużych liczb i to z długą perspektywą zwrotu, albo w przypadku typowego upskillingu, czyli wdrażania już coś umiejących specjalistów do posługiwania się nowymi technologiami czy systemami. Plus podnoszenie poziomu umiejętności zarządzania i współpracy.

Natomiast jeśli chodzi o rekrutację z zewnątrz - powiem krótko - każdy skuteczny sposób będzie uznany za dobry. Natomiast gdyby sprawdziły się pesymistyczne prognozy dotyczące recesji, będzie to zapewne mniej palący problem, nawet jeśli dotyczy on wysoko wykwalifikowanych fachowców.

Joanna Cesarz, dyrektor HR w firmie Wielton

Aktualnie najbardziej poszukiwani są wysoko wykwalifikowani pracownicy, jak również eksperci specjalistycznych branż. Prężnie rozwija się m.in. IT, dlatego właśnie w tym obszarze trudno znaleźć pracowników. Na rynku pracy brakuje także inżynierów, konstruktorów czy technologów. Ekspertów w bardziej technicznych zawodach firmy próbują pozyskać na wiele sposobów, w zależności od tego, czym dysponują.

W Wieltonie stawiamy przede wszystkim na utrzymanie specjalistów w organizacji i koncentrujemy się na poszerzaniu ich kompetencji, inwestując w programy rozwojowe już od początku zatrudnienia. Pracownicy mogą liczyć zarówno na szkolenia, jak i rozwijanie swojej ścieżki kariery poprzez zmianę stanowiska pracy, w tym awans. Zależy nam przy tym zarówno na ograniczeniu rotacji, jak i podnoszeniu satysfakcji naszych pracowników.

Warto tutaj dodać, że w przyszłości kluczem do sukcesu zawodowego mogą stać się przede wszystkim kompetencje miękkie. Już dziś pracodawcy coraz większą uwagę przywiązują do pasji, zaangażowania, inicjatywy i chęci rozwoju pracowników. Zdobycie kompetencji miękkich jest dużo trudniejsze i bardziej czasochłonne niż uzyskanie kompetencji twardych. Luki w wiedzy specjalistycznej można dość szybko uzupełnić szkoleniami, natomiast trudniej wpłynąć na postawę, przyzwyczajenia czy umiejętność pracy w zespole. Jednymi z najważniejszych kompetencji miękkich wskazywanych przez ekspertów są m.in. samodzielność w działaniu, łatwość adaptacji do zmian czy gotowość do nauki. Ważne są oczywiście również umiejętności interpersonalne przekładające się na jakość współpracy.

Niezmiennie potrzebujemy w branży budowlanej wysokiej klasy specjalistów i inżynierów po studiach, w tym tych z wąskich specjalizacji, jak na przykład OZE – nasza spółka ONDE w ciągu dwóch lat niemalże potroiła zatrudnienie. Szukamy kierowników projektów z doświadczeniem, najlepiej międzynarodowym, bo znajomość języków jest niezmiennie w cenie i nie mówię tylko o języku angielskim.

HR w obecnym kryzysie też dostrzega pewną szansę. W branży budowlanej nie wszyscy chcieli pracować u generalnych wykonawców, bo rynek był szeroki, możliwości wiele. Teraz, gdy idzie ochłodzenie na rynku pracy, to na pewno stabilne zatrudnienie u wielkiego gracza przy dużych projektach nabierze atrakcyjności. Niezmiennie od lat stawiamy na staże i praktyki, realizujemy kompleksowe programy stażowe, by wychować sobie najlepszych, którzy zostaną z nami na lata.

Na rynku pracy widoczne jest duże zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie IT, inżynierów, umysłowych pracowników technicznych, automatyków, specjalistów ds. analityki danych, finansistów, ekspertów podatkowych. Bardzo często są to zawody kluczowe z perspektywy firm, zwłaszcza gdy te dążą do optymalizacji kosztów i procesów. Natomiast osoby wykonujące powyższe profesje zazwyczaj nie poszukują aktywnie pracy, a na zmianę decydują się wyłącznie wtedy, gdy potencjalny pracodawca zaoferuje atrakcyjne warunki.

Większa niepewność na rynku sprawia, że decyzja o podjęciu pracy w innej firmie wielu kandydatom przychodzi trudniej. Niektórzy obawiają się zmiany, tego, że nowa organizacja nie spełni ich oczekiwań i za kilka miesięcy będą musieli poszukiwać pracy, ale z zupełnie innej, mniej korzystnej pozycji. Boją się, że jeśli firma zdecyduje się na ograniczenie zatrudnienia, to jako pracownicy z najkrótszym stażem będą najbardziej zagrożeni zwolnieniem. Ten czynnik psychologiczny z dużym prawdopodobieństwem będzie odgrywał znaczącą rolę w 2023 roku. Pracodawcy będą musieli zwielokrotnić swoje wysiłki, aby przekonać kandydata do przyjęcia oferty. Chociaż ogólne zapotrzebowanie na pracowników nieco spadnie, to firmom wcale nie musi być łatwiej pozyskiwać wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Na przestrzeni ostatnich lat firmy najczęściej rekrutowały specjalistów poprzez pozyskiwanie ich z firm konkurencyjnych, a najważniejszym elementem oferty zazwyczaj było wyższe wynagrodzenie. Teraz, kiedy presja płacowa jest tak duża, a firmy ostrożnie podejmują decyzje o zwiększaniu kosztów, zabieganie o pracownika wyłącznie poziomem wynagrodzenia jest zdecydowanie trudniejsze. Organizacje coraz częściej będą koncentrować się na zwiększaniu atrakcyjności pozafinansowych elementów oferty – wzbogacać pakiet benefitów, uelastyczniać modele pracy, tworzyć przejrzyste ścieżki kariery. Firmy coraz częściej będą też inwestować w programy szkoleń i rozwoju, pozwalające pracownikom nabyć niezbędne umiejętności.

Radosław Szafrański, dyrektor zarządzający w firmie doradztwa personalnego PageGroup Polska

Kogo będą poszukiwać firmy w 2023 roku? Na pewno specjalistów IT. Wciąż potrzebni są także eksperci z doświadczeniem w sektorze usług dla biznesu (GBS/SSC) oraz w branży medycznej czy farmaceutycznej. Widzimy też popyt na pracowników w e-commerce oraz w handlu detalicznym. Wiele firm z branży retail raportuje nawet dwa razy większe przychody niż zaplanowane, co także zwiększa zapotrzebowanie na doświadczoną kadrę. Co więcej, pracodawcy coraz częściej chcą mieć na pokładzie wykwalifikowanych ekspertów ds. transformacji biznesowej. 2023 będzie rokiem podejmowania trudnych i szybkich decyzji, które pomogą organizacjom obrać odpowiedni kurs.

Odpowiedzią na braki kadrowe jest rozszerzenie poszukiwań kandydatów na inne branże. Taką strategię rekrutacyjną objął m.in. sektor bankowy czy firmy z obszaru SSC, które szukają osób z odpowiednimi kwalifikacjami do danej roli, ale z doświadczeniem w pracy w organizacjach o innych profilach. Według mnie najważniejsze jest właściwe dopasowanie kandydata do kultury organizacyjnej firmy. Ewentualne braki kompetencyjne można uzupełnić kursami i programami rozwojowymi. Ponadto firmy wiele zyskują, współpracując z uniwersytetami i prowadząc programy stażowe dla młodych osób – to także dobry sposób na wyszkolenie przyszłej kadry.

Pokolenie tzw. silversów, czyli osób 55+, to kolejna grupa potencjalnych kandydatów do pracy, niestety często niedoceniana na polskim rynku. Starsi pracownicy, niezależnie od ich stanowiska, mają doświadczenie w pracy w kryzysie, umieją sobie radzić w niepewnych czasach i mogą podzielić się swoją wiedzą z innymi członkami zespołu.



Cudzoziemcy stanowią znaczącą część puli kandydatów w branżach takich jak IT, HoReCa czy retail, a Ukraina nadal pozostaje dominującym rynkiem, z którego rekrutowano zagranicznych pracowników do Polski. Z kolei w sektorach, w których możliwa jest praca zdalna (IT lub SSC), po polskich kandydatów sięgają pracodawcy np. z USA lub Singapuru. Walka o specjalistów z zagranicznymi rynkami i wynikająca z nich presja płacowa to kolejne wyzwanie, z którym muszą się mierzyć rodzimi pracodawcy.

Jolanta Musielak, członek zarządu ds. personalnych i organizacji w Volkswagenie Poznań

W dalszym ciągu obecnie dużym wyzwaniem na rynku pracy jest niedopasowanie umiejętności kandydatów do potrzeb pracodawców. Dlatego tak ważna jest współpraca uczelni z biznesem i dostosowywanie programów nauczania do rzeczywistych wymagań zawodowych. Tutaj doskonale w naszym przypadku sprawdza się model nauczania dualnego, gdzie uczniowie, studenci mają okazję poza wiedzą teoretyczną zdobywać równolegle doświadczanie praktyczne.

Wśród najbardziej poszukiwanych dzisiaj umiejętności w branży automotive są zdolności łączenia wiedzy z obszarów automatyki, mechatroniki, robotyki oraz programowania z umiejętnościami wykraczającymi poza kompetencje typowo inżynierskie. Ze względu na trudności w pozyskaniu wysoko wyspecjalizowanych kandydatów z rynku, w procesie rekrutacji istotną rolę odgrywają sami pracodawcy i tworzone przez nich programy rozwojowe wraz z zapleczem treningowym, szkoleniowcami i centrami rozwoju kompetencji.

Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR

Możemy być pewni, że w przyszłym roku nie zniknie problem deficytu kompetencji. Na rynku cały czas utrzymuje się duży popyt na wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników fizycznych, operatorów maszyn, ale też inżynierów mechanicznych, elektrycznych, specjalistów IT, testerów, programistów, specjalistów sprzedaży, w szczególności e-commerce czy finansistów.

Mimo to, jak wynika z badania zrealizowanego przez Polskie Forum HR, tylko 25 proc. firm ma wiedzę, jakich kompetencji potrzebować będzie w ciągu kolejnych dwóch lat. Ten brak długofalowego planowania znacznie utrudnia proces uzupełniania deficytów w firmach. W przyszłym roku oszczędności firm raczej nie przyspieszą procesów automatyzacyjnych, ale w dłuższej perspektywie należy się tego spodziewać.

Napływ cudzoziemców gotowych do podjęcia zatrudnienia w Polsce też nie jest wystarczający. Firmy muszą dużo efektywniej zarządzać zasobami kompetencyjnymi, którymi już dysponują, realizując działania w zakresie upskillingu i reskillingu. Powinny też wzmacniać swój wizerunek jako pracodawcy i dobrze zaplanować ofertę zatrudnienia (np. ograniczyć wymagania, które faktycznie nie są niezbędne) - bo konkurencja o pracowników w wielu branżach będzie coraz większa.

Rynek potrzebuje specjalistów posiadających zaawansowane kompetencje cyfrowe oraz z zakresu IT. W przypadku sektora bankowego niezwykle ważna jest wiedza na temat systemów, które dana instytucja wdraża lub planuje wdrożyć w najbliższym czasie, specjalistyczne umiejętności w zakresie konkretnych zagadnień technicznych.

W Banku BNP Paribas, w zgodzie z nową strategią IT, transformujemy ekosystem core bankingu. Zdefiniowaliśmy przy tym trzy poziomy „ambicji” – pierwszy to podniesienie efektywności operacyjnej banku przez optymalizację i uproszczenia architektury, drugi dotyczy poprawy doświadczeń klientów dzięki pogłębieniu cyfryzacji, a trzeci to wyjście naprzeciw wyzwaniom przyszłości, w szczególności w zakresie otwartej bankowości. Żeby sprawniej realizować te plany, wprowadziliśmy zwinny model pracy w organizacji oparty na agile i scrum. Chcemy w krótkich iteracjach dostarczać usprawnienia, lepsze produkty i usługi dla naszych pracowników i klientów zgodnie z ich potrzebami.

Biorąc pod uwagę sytuację rynkową, bardzo ważne stają się kompetencje z obszaru ryzyka, a także te związane z zachowaniem ciągłości funkcjonowania biznesu.

Nie ma złotego sposobu na pozyskiwanie takich pracowników, dlatego wielkie znaczenie ma skuteczne dostrzeganie talentów, które już są w naszej organizacji i ich utrzymywanie. W tym celu rozwijamy otwartą i inkluzywną kulturę organizacyjną opartą o wartości i wzajemny szacunek. Chcemy przyciągać i zatrzymywać ludzi z pasją i poczuciem misji, dlatego dbamy o to, aby wywierać rzeczywisty, pozytywny wpływ na otoczenie, wspierając i zapoczątkowując wiele inicjatyw społecznych czy klimatycznych.

Stale wspieramy rozwój utalentowanych pracowników, w tym ich zdolności przywódczych, i staramy się regularnie uzyskiwać informację zwrotną na temat tego, jak te działania są postrzegane. Służy temu przeprowadzane kwartalnie badanie Pulse Check. Jego wyniki (83 proc. pracowników usatysfakcjonowanych z pracy w banku) wskazują, że obrana przez nas ścieżka jest właściwa.

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs

Na portalu No Fluff Jobs wciąż najczęściej publikujemy oferty pracy z branży IT w kategorii backend, jest ich prawie dwa razy więcej niż tych dla kategorii fullstack i frontend razem wziętych. Obserwujemy także rosnące zapotrzebowanie na doświadczonych specjalistów z zakresu machine learning, big data, security czy sztucznej inteligencji. Ten trend to m.in. pokłosie pandemii, która znacznie przyspieszyła procesy robotyzacji i digitalizacji oraz coraz szerzej stosowanej AI.

A jak zdobyć najlepsze talenty na rynku? Przede wszystkim spróbować wejść w buty kandydata czy kandydatki i słuchać ich potrzeb. Pracownicy IT są bardzo świadomą grupą – wiedzą, czego chcą, dlatego organizacje nie mogą pozwolić sobie np. na publikowanie nietransparentnych ofert pracy. W No Fluff Jobs od początku działalności zamieszczamy wyłącznie ogłoszenia z widełkami płacowymi i niezmiernie cieszy nas fakt, że Komisja Europejska właśnie ogłosiła porozumienie w sprawie dyrektywy o transparentności wynagrodzeń.

Kandydat chce poznać jak najwięcej szczegółów danego stanowiska już w momencie czytania oferty, a nie podczas ostatniego etapu rektutacji, gdy obie strony zdążyły już zainwestować swój czas. Z naszych najnowszych badań wynika także, że aż 88 proc. osób aplikujących porzuciło kiedyś rekrutacyjny formularz ATS – jak widać, nawet sposób aplikowania ma znaczenie. ATS-y w IT powodują zbyt duży spadek efektywności ofert pracy i z punktu widzenia optymalizacji konwersji nie mają sensu.

Przy rekrutowaniu nowych osób warto otworzyć się na juniorów, ale także kandydatów z sąsiednich państw. Specjaliści z Europy Środkowo-Wschodniej są uważani za jednych z najlepszych na świecie. Wszystkich łączy podobna mentalność, znakomite wykształcenie techniczne, kultura pracy i wspólna strefa czasowa.

Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce

Na polskim rynku pracy nadal brakuje inżynierów automatyków oraz programistów PLC. Są to osoby, które w miarę upowszechniania się „Przemysłu 4.0”, czyli znacznej komputeryzacji przedsiębiorstw, stają się potrzebne w większości organizacji.

Podobny deficyt obserwujemy wśród projektantów elektroniki oraz projektantów hardware’u. Olbrzymi kłopot mają też pracodawcy, którzy potrzebują projektantów elektryków – szczególnie jeżeli praca dotyczy węższej specjalizacji. Wielu młodych projektantów szkoli się i aktywnie działa w obszarze nowoczesnych technologii, przez co brakuje tych, którzy posiadają doświadczenie w klasycznych projektach, na przykład trudno o specjalistę w zakresie linii wysokiego napięcia, a coraz więcej osób działa w fotowoltaice.

Obecnie „podkupywanie” pracowników działa, ale tylko do pewnego stopnia, ponieważ osoby, które znają swoją wartość dla rynku pracy, znacznie windują oczekiwania finansowe. A firmy nie chcą tworzyć kominów w swoich siatkach płac, aby tylko pozyskać odpowiednią osobę.

Wiele organizacji podpisuje umowy z biurami karier, organizuje warsztaty, nabory na staże – aby samodzielnie wykształcić nowych absolwentów i przygotować ich do pracy w swojej firmie. Jest to dobry ruch, chociaż wyszkolenie takiej osoby zajmuje czas, a nie wszyscy go posiadają. Innym rozwiązaniem, na które coraz częściej decydują się pracodawcy, jest reskilling i upskilling obecnych pracowników. Dzięki temu rozwiązaniu firma wyposaża w potrzebne kompetencje pracownika, który już zna specyfikę organizacji i jej procesów. Z uwagi na sytuację w Ukrainie, Polska korzysta z możliwości zatrudniania obcokrajowców, jednak nie zaobserwowaliśmy w ostatnim roku zwiększonej migracji wyspecjalizowanych inżynierów. Takie osoby albo już wcześniej były i pracowały w Polsce, albo póki co nie ogłaszają się na rynku pracy.

Anna Karyś-Sosińska, dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie

‎W budownictwie wciąż jesteśmy nastawieni na poszukiwanie nowych talentów. Co roku potrzebujemy blisko 400 nowych kandydatów do pracy. W obliczu wciąż rosnącego portfela zamówień Budimeksu, który już dziś osiągnął rekordowy poziom 13 mld zł, dużym wyzwaniem dla zespołu rekrutacji jest zapewnienie potrzebnej kadry o określonych kompetencjach do realizacji naszych kontraktów.

W Budimeksie stale poszukujemy osób z doświadczeniem w niszowych kierunkach, takich jak kolejnictwo, hydrotechnika ‎czy elektryka. Widzimy w tym obszarze lukę pokoleniową, która wraz z widocznym obniżeniem zainteresowania młodzieży kierunkami inżynierskimi będzie stanowiła duże wyzwanie dla realizacji projektów budowlanych. W Budimeksie nastawiamy się na szkolenia i rozwój kandydatów w tych specjalizacjach i przygotowanie ich do pracy.

Według takiego modelu działamy m.in. na niemieckim rynku kolejowym, gdzie uczymy pracowników języka i zapewniamy szkolenia mające na celu uzyskanie niemieckich certyfikatów kolejowych. Finansujemy im kursy, studia podyplomowe i dajemy możliwość rozwoju wewnątrz organizacji. Dzięki temu, że Grupa Budimex tworzy środowiska pracy w różnych branżach, nasi pracownicy mają możliwości nauki i rozwoju w wielu specjalizacjach. Rozszerzenie działalności Budimeksu na rynkach niemieckim, słowackim i czeskim daje naszym pracownikom również możliwości rozwoju przy projektach międzynarodowych. A dzięki współpracy ze spółką Ferrovial nasi pracownicy mogą zdobywać doświadczenia na rynkach w Wielkiej Brytanii, w Australii czy Stanach Zjednoczonych.

Inga Chodorowska-Korpak, dyrektor organizacji i zasobów ludzkich w Lafarge w Polsce

Przed nami rynek specjalistów, tymczasem eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego w raporcie "Ilu specjalistów IT brakuje w Polsce?" wskazują na znaczące braki w obszarze IT, zwracając uwagę na spadającą liczbę absolwentów kierunków STEM (science, technology, engineering, mathematics). W raporcie stwierdzono, że sumarycznie liczba absolwentów kierunków z grup nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka, technologie teleinformacyjne oraz technika, przemysł i budownictwo na przestrzeni ostatnich 5 lat spadła o 34 proc. (37 tys. osób).

To nie są dobre wiadomości. W połączeniu z niekorzystnym trendem demograficznym, za chwilę każdy specjalista i inżynier będzie na wagę złota i to najwyższej próby. Już dziś absolwenci kierunków STEM są w grupie najbardziej poszukiwanych i często najlepiej opłacanych. Firmy dostrzegły problem z dostępnością ekspertów długo przed pandemią. Już wówczas powstawały liczne klasy partnerskie, w których uczniowie zdobywają wiedzę pod kątem bardzo konkretnego zapotrzebowania rynkowego.

Nie inaczej jest w przypadku Lafarge w Polsce. Współpracujemy nie tylko z uczelniami, ale również ze szkołami średnimi. Firmy, chcąc mieć pewność, że będą w stanie pozyskać dla siebie kadrę, muszą rozwijać programy skierowane do młodych osób, tym bardziej że rywalizując o pracowników z zagranicy, nie jesteśmy sami w tym wyścigu. Z problemem dotyczącym wakatów borykają się też np. Niemcy, które z perspektywy potencjalnych zagranicznych pracowników mogą być dużo atrakcyjniejszym wyborem. Jednak pozyskanie pracownika to jeszcze nie wszystko, firma musi dbać o ciągły rozwój swoich kluczowych kadr, szczególnie jeśli wdraża innowacyjne rozwiązania.

Artur Skiba, prezes agencji Antal

Przy maksymalnym wzroście projektów w branży IT w trakcie pandemii, zauważyliśmy szczególnie zwiększony popyt na programistów znających Java i .NET, DevOpsów, architektów, specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, jak i cloud inżynierów (GPC, AWS, Azure). Średnio konsultanci rekrutacyjni z branży IT zaobserwowali ok. 15 do 20 proc. przewagi popytu nad podażą. Pracodawcy najczęściej szukają osób z poziomu regular, senior i lead, czyli przynajmniej ze średnio zaawansowaną wiedzą w branży IT.

W branży finansów i księgowości to kontrolerzy finansowi/biznesowi nie powinni bać się nadchodzącego kryzysu. Szczególnie poszukiwaną kompetencją będzie szybki dostęp do danych oraz umiejętność ich prezentacji w czytelny sposób. Dostęp do klarownej informacji zarządczej oraz rekomendacja poparta właściwymi liczbami także zawsze będą pożądane w biznesie. Zmienna sytuacja makroekonomiczna i duża dynamika na rynkach tym bardziej będą umacniać takie profile na rynku. Spokojnie w nowy rok może wejść także tax accountant, czyli księgowy z mocnym backgroundem podatkowym. Profile na pograniczu doradztwa podatkowego i księgowości w dalszym ciągu będą cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W branży sprzedaży i marketingu w dalszym ciągu pożądani będą sales managerowie - szczególnie osoby, które potrafią motywować i rozwijać, ale także samodzielnie szukać nowych szans handlowych na rynku.

Do zawodów przyszłości należą także e-commerce i digital marketing specjaliści - cały czas jest zapotrzebowanie na tego typu kompetencje, a kandydaci mają po kilka ofert pracy na stole. Marketerzy cyfrowi są odpowiedzialni za podnoszenie świadomości marki i generowanie leadów za pośrednictwem wszystkich kanałów cyfrowych – zarówno bezpłatnych, jak i płatnych, co z roku na rok zyskuje na znaczeniu w zdigitalizowanym świecie.

Jeżeli chodzi o branżę inżynierii, logistyki i produkcji, to większość firm poszukuje specjalistów ds. automatyzacji i inżynierów jakości. Coraz więcej klientów zwraca się z rekrutacjami na specjalistów/ekspertów ds. lean. Jeśli chodzi o menedżerów, to polski rynek potrzebuje kierowników: jakości, produkcji, nowych uruchomień oraz project menedżerów.

Konrad Policewicz, dyrektor departamentu relacji pracowniczych i kultury organizacji w mBanku

Najbardziej brakuje osób o kompetencjach analitycznych i informatycznych. Naszym zdaniem stawianie na młode osoby, kończące studia może być jednym z ciekawszych rozwiązań. Wpisuje się to w nasze podejście, które zakłada duże skupienie na rozwoju pracowników, ich talentów, wsparciu przy zdobywaniu kompetencji przyszłości.

Oczywiście wymaga to większej współpracy z uczelniami i organizacjami studenckimi. Budowanie marki pracodawcy, pokazywanie, jaką organizacją jesteśmy, na co stawiamy we współpracy z ludźmi, to są elementy, które zakładamy, że mogą nas wyróżnić wśród innych pracodawców. Potencjalni kandydaci mają duży wybór, stąd dbanie o ten aspekt będzie równie istotne jak do tej pory. To może być też kluczowym elementem w przyciąganiu pracowników z innych organizacji, szczególnie gdy mamy na rynku pracy zjawisko zwane quiet quitting (polegające na wykonywaniu przez pracowników tylko niezbędnych obowiązków zawodowych).

Nie sądzę, żebyśmy byli gotowi na ściąganie masowe pracowników z zagranicy, a na pewno nie będzie to zjawisko, które zmieni znacząco nasz rynek pracy. Widzimy, że takie działania mają miejsce, ale zmiana w tym zakresie będzie stopniowa, rozłożona w czasie.

W rekrutacji i sposobie pozyskiwania pracowników nie ma jednej sprawdzonej metody i zawsze należy skupiać się na kilku. W zależności od rodzaju biznesu, formy organizacyjnej, kraju pochodzenia czy rodzaju produkcji optymalne będzie inne rozwiązanie kadrowe.

I tak w zależności od profilu poszukiwanego pracownika i rodzaju biznesu najlepsza jest taka strategia, jak w inwestowaniu, czyli nigdy nie inwestujemy 100 proc. oszczędności w jeden fundusz. Tak samo tutaj: część kandydatów będziemy podkupywać od konkurencji, część wyszkolimy, część awansujemy ze swoich zasobów, a kadrę produkcyjną wspomożemy pracownikami tymczasowymi z zagranicy, co w sumie da nam wymagane 100 proc. zatrudnienia.

Bartłomiej Szmajdziński, dyrektor HR w grupie Orbis

Już dziś rynek pracy np. w Stanach Zjednoczonych zaczyna minimalizację w obszarze IT, więc może się okazać, że nie będzie tu aż takiego popytu jak do tej pory. Nowe generacje i deficyt demograficzny, wspierany transferami społecznymi, moim zdaniem mogą determinować jeszcze większy niedobór wśród pracowników potrzebnych do prac prostych oraz ciężkich fizycznie. Niezależne od tego, dobre i właściwe wykształcenie będzie miało znaczenie pod warunkiem, że będzie bardzo praktyczne i ukierunkowane na zdobywanie potrzebnego doświadczenia.

Orbis od dawna współpracuje ze szkołami, wspierając proces uczenia i rozwijając kształcenie branżowe, nadal jest tu jednak pole do zmian legislacyjnych. Co do imigracji, to myślę, że trend ten nie ulegnie zmianie i wiele branż nie będzie miało innego wyboru jak sprowadzanie pracowników z zagranicy.

Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka MB-Pneumatyka

Specjaliści z różnych dziedzin stali się dzisiaj towarem deficytowym, o który walczą nie tylko polskie, ale i zagraniczne przedsiębiorstwa. Dotyczy to zarówno branży IT, jak i konstruktorów. Już od długiego czasu pracodawcy uczestniczą w wyścigu szczurów, próbując przekonać kandydata do skorzystania z ich oferty pracy. Nie ma w tym nic złego, jednak pracodawcom pomału wyczerpują się pomysły na atrakcyjne benefity - dobry kandydat musi zostać przecież właściwie zachęcony do wyboru. Dość szybko orientujemy się również, że limit wynagrodzenia został już dawno przekroczony, chcąc przetrwać, nie możemy sobie pozwolić na więcej.

Co w takiej sytuacji robić? W 2022 roku MB-Pneumatyka rozpoczęła sprzedażową ekspansję zagraniczną na rynek Indii oraz uruchomiła rekrutację kierowaną do specjalistów, w naszym przypadku konstruktorów. W tej sytuacji najlepszym dla nas rozwiązaniem okazali się pracownicy zdalni. Rynek indyjski kompletnie różni się od polskiego. Dając ogłoszenie dotyczące rynku indyjskiego, po jednym dniu spływa kilkadziesiąt CV, co w Polsce jest po prostu marzeniem rekrutera. Wynagrodzenia są również na innym poziomie, co daje znacznie większą przestrzeń do negocjacji. Indyjskie prawo pracy pozwala na więcej niż prawo polskie. Jest po prostu bardziej elastyczne. To wszystko powoduje, że zatrudnienie pracownika jest znacznie prostsze i szybsze, przy dużo niższym kosztowo procesie wdrożenia i wynagrodzeniu. Jednocześnie sposób współpracy transkontynentalnej powoduje, że de facto MB-Pneumatyka pracuje 24 godziny na dobę. Bo w jednym miejscu zaczyna się dzień, a w drugim noc, więc posiadając zespoły rozproszone, możemy w łatwy sposób zarządzać nimi tak, by w pełni wykorzystać ich potencjał.

Yuliia Pysmenna, COO szkoły językowej Tutlo

Specjaliści od zawsze byli w cenie, jednak to, jacy w danym momencie, zależy od różnych czynników gospodarczych. A więc z biegiem lat po prostu zmieniają się zawody, na które jest zapotrzebowanie. Teraz są to m.in. specjaliści z obszarów IT, finansów czy HR, ale również wyspecjalizowani pracownicy fizyczni, np. spawacze, elektromechanicy czy stolarze.

Obecnie najczęstszą praktyką pozyskiwania specjalistów jest ich podkupywanie z innych firm i na LinkedIn aż roi się od rekruterów oraz sourcerów, poszukujących osób na różnego rodzaju wyższe stanowiska. W najbliższych latach nadal będzie to jedna z najbardziej popularnych metod pozyskiwania wyspecjalizowanych pracowników.

Kolejną moim zdaniem będzie inwestowanie w programy, mające na celu szkolenie pracowników „od zera” na specjalistyczne stanowiska. W przyszłości dużo łatwiej będzie też pozyskać zagranicznych pracowników w związku z powoli zmieniającym się ustawodawstwem oraz spopularyzowaniem pracy zdalnej. Po części ma to już miejsce np. w świecie IT, jednak minie jeszcze sporo czasu, nim stanie się to normą.

Marcin Iwaniec, dyrektor wykonawczy w HRK

Pandemia przyspieszyła procesy automatyzacji w branży produkcyjnej, ale większość firm wdrażała je na długo przed pandemią COVID-19. Firmy działające w tym sektorze od dawna szukają sposobów na radzenie sobie z niedoborem pracowników oraz na zwiększenie efektywności produkcji.

Obecnie na rynku dużym zainteresowaniem cieszą się automatycy oraz programiści ze znajomością PLC, którzy odpowiadają za ustawienie i utrzymanie zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Już specjaliści z 5-letnim doświadczeniem mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie. Stawki zaczynają się od 10 tys. miesięcznie brutto. Oprócz nich przy zaawansowanych technologicznie liniach produkcyjnych pracują także elektrycy i mechanicy. Pracownicy często decydują się na podniesienie kompetencji już zatrudnionych specjalistów i wysyłają ich na szkolenia pozwalające na pracę przy konkretnej linii. Automatyzacja procesów produkcyjnych daje również możliwości rozwoju pracownikom zatrudnionym przy takich liniach, np. operatorzy maszyn, po przeszkoleniu, wykonują część obowiązków, za które w bardziej tradycyjnych firmach odpowiadają inżynierowie.

Wraz ze zwiększoną potrzebą automatyzacji procesów produkcyjnych pojawiło się wiele firm usługowych, które wspierają branżę w tego typu wdrożeniach. Zatrudnienia mogą w nich szukać zarówno inżynierowie, jak i programiści oraz osoby z doświadczeniem produkcyjnym, które znają proces i środowisko techniczne związane z wytwarzaniem. Ciekawą drogą dla takich specjalistów są także działy R&D i praca przy projektowaniu i wdrażaniu nowych linii.

Negatywny wpływ obecnej sytuacji gospodarczej na branżę produkcyjną sprawia, że w ostatnim kwartale obserwujemy dużą zachowawczość kandydatów, jeśli chodzi o zmianę pracodawcy. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, czekają na rozwój sytuacji i liczą na to, że styczeń przyniesie nowe otwarcie.

