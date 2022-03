Bez nich żadna budowa nie doszłaby do skutku. Tu nie ma miejsca na pomyłki

Geodeci zajmują się pomiarami działek i gruntów przed podjęciem na nich budowy. Praca ta wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego też wymaga rzetelności i dokładności. Dzisiaj obchodzą swoje święto - Światowy Dzień Geodety/Mierniczego.

Z Barometru Zawodów wynika, że geodeci i kartografowie to zawody, w których liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się). Tylko w powiecie ropczycko-sędziszowskim (woj. podkarpackie) oraz garwolińskim (woj. mazowieckie) mamy nadwyżkę.

Są jednak i takie punkty na mapie, gdzie mamy do czynienia z deficytem kadrowym. Mowa m.in. o powiecie: krakowskim, żywieckim, gliwickim, oleskim, krośnieńskim, drawskim, sławieńskim, giżyckim, siedleckim, puławskim, lubartowskim, tomaszowksim, jarosławskim.

Mediana wynagrodzeń geodety wynosi 4420 zł brutto - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak. Warto jednak zaznaczyć, że 25 proc. nie zarabia więcej niż 3810 zł brutto, a kolejne 25 proc. otrzymuje nie mniej niż 5530 zł brutto.

Wśród benefitów oferowanych geodetom najczęściej pojawia się elastyczny czas pracy (20 proc. wskazań), możliwość pracy zdalnej (11 proc.) oraz szkolenia i kursy zawodowe (11 proc.).

Geodeta zajmuje się pomiarami działek i gruntów przed podjęciem na nich budowy. Większość zleceń w branży geodezyjnej dotyczy obsługi inwestycji, map do celów projektowych, wznowienia granic nieruchomości, podziałów nieruchomości.

By wykonywać tę profesję, trzeba najpierw uzyskać odpowiednie zaświadczenia. Zawód geodety jest bowiem zawodem regulowanym, wymaga więc uprawnień państwowych.

- Ścieżkę edukacyjną można zacząć na etapie szkoły średniej: technikum o profilu geodezyjnym. Ja akurat kończyłem licem ogólnokształcące o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym, gdyż nie wiedziałem, co tak naprawdę chce robić. Dzięki temu, że dobrze radziłem sobie z przedmiotami ścisłymi, wybrałem studia na kierunku Geodezja i Kartografia. Ukończyłem geodezję na UR Kraków, specjalność Geodezja Rolna i Wycena Nieruchomości oraz AGH Kraków, specjalność Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa. Zawód geodety jest zawodem regulowanym, więc wymaga uprawnień państwowych, zatem po odbyciu stosownych praktyk czekał mnie egzamin państwowy. Obecnie mam uprawnienia zawodowe w zakresie: 1, 2 - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl geodeta Damian Wróbel.

Praca nie tylko w terenie

Praca w terenie to tylko wycinek pracy geodetów. Tak naprawdę wszystko zaczyna się w biurze. A pierwszym krokiem jest zgłoszenie prac do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Kolejny krok to analiza otrzymanych z urzędu dokumentów, niezbędnych do wykonania pomiarów w terenie.

- Przedstawię to na podstawie obsługi inwestycji. W tym przypadku wstępnie analizujemy projekt oraz kontrolujemy założenia projektowe. Opracowujemy geodezyjny projekt wytyczeń oraz pomiaru na gruncie. Planujemy rozłożenie osnowy realizacyjnej służącej pomiarom oraz wytyczeniem wszystkich obiektów, które będą realizowane w terenie. Następnie dokonujemy pomiarów w terenie założonych punktów oraz wykonujemy wyrównania w biurze, co pozwala nam otrzymać osnowę o najwyższej wymaganej dokładności. Po tym etapie można przystąpić do wytyczeń nowych obiektów. Po wybudowaniu inwentaryzujemy wszystkie elementy oraz aktualizujemy bazy danych w urzędzie: BDOT500, GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu), EGiB (Ewidencja Gruntów i Budynków) - tłumaczy Damian Wróbel.

Niezbędne kompetencje

Patrząc na wagę pomiarów wykonywanych przez geodetów, cechą pożądaną w tym zawodzie powinna być dokładność. Cech z serii "must have" w tym zawodzie jest jednak więcej.

- Bardzo ważna jest powszechnie znana w geodezji zasada „od ogółu do szczegółu”, która sprawdza się, aby zachować priorytet dokładności. Potrafię nawet stwierdzić, że tak można zobaczyć więcej. Moim zdaniem dobry geodeta powinien być osobą odpowiedzialną oraz dokładną, która zwraca uwagę na detale. Aby odnieść sukces jako geodeta, kandydat powinien mieć świetne umiejętności analityczne, matematyczne oraz posiadać dobre umiejętności komunikacyjne. Dobra pamięć, wyobraźnia przestrzenna oraz zdolności organizacyjne są bardzo mile widziane - tłumaczy Damian Wróbel.

Istotna jest jeszcze odporność na stres. Jest to praca obarczona dość dużą odpowiedzialnością.

- Praca jest bardzo odpowiedzialna oraz bywa stresująca, ale trzeba stawić czoła wyzwaniom. Tak naprawdę to geodeta odpowiada za wytyczenie oraz wzniesienie wszystkich nowych elementów na placu budowy. Jeżeli geodeta się kontroluje, a osnowa realizacyjna została zaprojektowana prawidłowo, może spać spokojnie - podkreśla geodeta.