Better Collective Poland otwiera biuro i zatrudnia w Łodzi

Swoje łódzkie biuro firma Better Collective Poland ulokowała w biurowcu Stara Drukarnia przy ul. Gdańskiej 130.

To pierwszy najemca, który rozpoczął działalność w zrewitalizowanym budynku dawnej drukarni wojskowej.

Łódzki zespół programistów liczy obecnie 15 osób, ale do końca 2020 roku firma chce go powiększyć do 25 osób.

Firma Better Collective Poland tworzy własne produkty software'we, łącząc użytkowników z operatorami legalnych zakładów sportowych. Produkty BC związane są z większością dyscyplin sportowych, ale największą popularnością cieszą się zakłady dotyczące piłki nożnej. Łódzki zespół programistów liczy obecnie 15 osób, ale do końca 2020 firma chce go powiększyć go do 25 osób.

Adrian Pawlik, dyrektor ds. technologii Better Collective Poland i kierownik łódzkiego zespołu powiedziała - Łódź zawsze była dla mnie miejscem szczególnym, bo właśnie w Łodzi ukończyłem studia. Wybraliśmy Łódź, bo to bardzo duży rynek pracy i miasto akademickie. Wiedzieliśmy, że miasto ma potencjał i znajdziemy w nim odpowiednich pracowników. Przy wyborze nowego biura szukaliśmy miejsca unikalnego, z łódzką historią w tle, kameralnego oraz w świetnej lokalizacji w centrum miasta.

Mateusz Sipa z Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej UMŁ dodaje: - Cieszę się, że Łódź wciąż budzi zainteresowanie nowych inwestorów. Nowe technologie w starej, zrewitalizowanej tkance naszego miasta, to scenariusz, na jakim nam bardzo zależy. Chcemy, by zagraniczne firmy technologiczne lokowały się w Łodzi, bo dzięki temu łodzianie będą mieli coraz lepsze możliwości rozwoju, a rynek IT będzie stymulował inne sektory lokalnej gospodarki.