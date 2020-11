Będą nowe miejsca pracy. Koreańczycy zwiększają moce

SK Hi-Tech Battery Materials rozwinie swoją fabrykę budowaną w Dąbrowie Górniczej, na terenach inwestycyjnych w Tucznawie. Wartość przedsięwzięcia to niemal 1,5 mld zł. Inwestycja oznacza nowe miejsca pracy.

Dzięki inwestycji pracę znajdzie kilkaset osób (Fot. UMDG)

Jeszcze przed ukończeniem ogłoszonej w ubiegłym roku inwestycji w fabrykę separatorów do akumulatorów litowo-jonowych koreańska spółka postanowiła zwiększyć moce produkcyjne zakładu w Dąbrowie Górniczej o dodatkową linię produkcyjną.

Dzięki temu w ciągu trzech lat prognozowana produkcja we wszystkich fabrykach spółki na świecie wzrośnie z 530 mln m2 do 1870 mln mkw.

Zatrudnienie w Dąbrowie Górniczej znajdzie kolejne kilkaset osób.

Pierwotna inwestycja o wartości 335 mln euro zakładała powstanie ponad 300 nowych miejsc pracy. Kolejny etap rozwoju spółki SK Hi-Tech Battery Materials Poland to zaangażowanie podobnych środków oraz podwojenie miejsc pracy. Tym samym SK IE technology zostanie liderem w dostarczaniu separatorów do baterii, a Polska umocni pozycję w regionalnym ekosystemie e-mobilności.

- Dzięki stabilności gospodarczej i wykwalifikowanym pracownikom, Polska jest głównym miejscem docelowym dla inwestorów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z czołowych w Europie, jeśli chodzi o zakładanie działalności gospodarczej. Ponadto Polska zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem liczby utworzonych miejsc pracy, a Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) znajdują się w czołówce na świecie. Przyciągnięcie kolejnej znaczącej inwestycji jest również efektem doskonałej współpracy miasta, SSE oraz PAIH - mówi Grażyna Ciurzyńska, p.o prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

- W ubiegłym roku KSSE, wspólnie z partnerami, pozyskała SK Innovation jako strategicznego inwestora dla regionu i wydała decyzję o wsparciu projektu wartego ponad 1 mld zł, dzięki któremu powstanie co najmniej 300 nowych miejsc pracy. To u nas, w hubie motoryzacyjnym KSSE, koreański gigant zainwestował pierwszy raz w Polsce. Dziś cieszymy się, że SK Innovation jest u nas dobrze i decyduje o rozszerzeniu inwestycji na terenie KSSE. To kolejne wysokojakościowe miejsca pracy w regionie - zaznacza Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE).

- Cieszę się, że w tym trudnym szczególnie dla gospodarki okresie mogę przekazać dobre wieści z zakresu dużych inwestycji zagranicznych w Dąbrowie Górniczej. SK Innovation podwaja moce w Polsce, firma podjęła decyzję o rozbudowie zakładu w Tucznawie i budowie dodatkowej linii produkcyjnej. Nasz koreański partner potwierdza tym samym, że nastawiony jest na dalszy rozwój i globalną ekspansję na rynku baterii litowo-jonowych - podkreśla Marcin Bazylak, prezydent miasta. Spółka SK Hi-Tech Battery Materials Poland, która buduje i w przyszłości będzie zarządzać zakładem produkcyjnym w Tucznawie, jest częścią SK IE Technology Co., ltd. należącą do SK Group, jednej z największych firm w Korei Południowej. SK jako pierwsza w Korei i trzecia na świecie, opracowała „LiBS" - separator do akumulatorów litowo-jonowych, kluczowy składnik akumulatorów. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych i zaawansowanych technologii SK dostarcza klientom zróżnicowane i niestandardowe rozwiązania. - Kolejna faza inwestycji w Dąbrowie Górniczej jest częścią naszych starań w zakresie dynamizacji łańcucha dostaw przemysłu bateryjnego, a także głębokiej zmiany SK Innovation poprzez wzmocnienie konkurencyjności technologicznej, tworzenia nowych, globalnych baz produkcyjnych, oraz ekspansji we właściwym dla rynku czasie - zaznaczył w komunikacie Jae-sok Rho, prezes SK IE Technology. - Zespół Centrum Inwestycji PAIH pracuje z inwestorem od 2018 roku i już następnego dnia po ogłoszeniu decyzji o budowie fabryki w województwie śląskim rozpoczął rozmowy o zwiększeniu jego obecności w Polsce. Dziś jesteśmy tym bardziej zadowoleni, że udało się do tego przekonać inwestora bez oferowania środków w ramach pomocy publicznej. Świadczy to atrakcyjności Polski w oczach zagranicznych inwestorów - dodaje prezes Ciurzyńska.

