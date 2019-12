Barometr zawodów w województwie śląskim. Ani jednego nadwyżkowego, aż 41 deficytowych

Zdaniem ekspertów oceniających sytuację na rynku pracy w województwie śląskim w 2020 roku duże problemy z rekrutacją pracowników mogą wystąpić w 41 ocenianych profesjach barometrowych.

Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy zostali zakwalifikowani do deficytów we wszystkich powiatach w tym województwie.

Ważne jest pozyskiwanie przez pracowników i poszukujących pracy umiejętności potrzebnych w dłuższej perspektywie czasowej, uczestniczenie w szkoleniach, podnoszenie kwalifikacji lub ich modyfikacja - zauważyła Grażyna Walasz z WUP.

Wyniki "Barometru zawodów 2020" stanowią potwierdzenie trudnej sytuacji pracodawców na rynku pracy, co sygnalizują głównie mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Z danych WUP w Katowicach wynika, że poszerza się grupa firm, które obawiają się pogorszenia swojej sytuacji z powodu braku wystarczającej liczby pracowników. Niestety wiele wskazuje na to, że niedobory będą się pogłębiać.

- Po raz pierwszy od początku realizacji badania na poziomie województwa nie wystąpił żaden zawód nadwyżkowy - zwrócił uwagę WUP w Katowicach. - Zawody deficytowe to te, w których brakuje wykwalifikowanych pracowników i zmniejsza się liczba osób chętnych do podjęcia zatrudnienia. Głównymi problemami z którymi borykają się pracodawcy to: niewielka liczba dostępnych wykwalifikowanych kandydatów, brak doświadczenia zawodowego oraz wygasające uprawnienia. Czasami wpływ na deficytowość danego zawodu ma oferowane nieatrakcyjne wynagrodzenie w stosunku do wykonywanej pracy lub konieczność świadczenia pracy poza miejscem zamieszkania - wyjaśnił.

Eksperci prognozują, że w 2020 roku na rynku pracy w województwie śląskim problemy z rekrutacją mogą wystąpić w 41 ocenianych profesjach barometrowych (barometr udostępniamy w dziale multimedia). We wszystkich śląskich powiatach przewidywana jest w kontekście przyszłego roku zdecydowanie większa liczba zawodów deficytowych niż nadwyżkowych. A w 12 powiatach w ogóle miałoby nie być nadwyżek.

Kogo brakuje i będzie brakować?

- Obrazuje to pogłębiający się problem ze znalezieniem tego typu fachowców w województwie śląskim. Natomiast na prawie wszystkich lokalnych rynkach pracy zgodnie z wynikami badania poszukiwani będą kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, pielęgniarki i położne, kucharze oraz mechanicy pojazdów samochodowych - wyliczył WUP.

Podczas konferencji podsumowującej barometr, która odbyła się 18 grudnia, naczelnik Wydziału ds. Rynku Pracy WUP Katowice Grażyna Walasz zwróciła uwagę, że eksperci dokonując oceny poszczególnych profesji barometrowych podkreślali, iż postęp technologiczny zmienia rynek pracy, część zawodów będzie więc tracić na znaczeniu, części zawodów znaczenie wzrośnie, a jeszcze inne będą zmieniały swój charakter. Zobacz Barometr zawodów 2019. W tych branżach będzie brakować pracowników. - W większości firm coraz chętniej będzie wprowadzana automatyzacja i wykorzystywane będą nowe technologie, aby zwiększać efektywność. Ważne jest zatem pozyskiwanie przez pracowników i poszukujących pracy umiejętności potrzebnych w dłuższej perspektywie czasowej, niezbędne jest uczestniczenie w szkoleniach, podnoszenie kwalifikacji, a w niektórych przypadkach ich modyfikacja. Ważną rolę odgrywa również współpraca przedsiębiorców ze szkołami i uczelniami wyższymi –zaznaczyła Grażyna Walasz. Podsumowanie piątej edycji "Barometru zawodów" W ramach piątej edycji śląskiego "Barometru zawodów" przeprowadzono 32 panele eksperckie i zaangażowało się w badanie wielu lokalnych specjalistów oraz praktyków rynku pracy, będących w bezpośrednim kontakcie zarówno z pracodawcami, jak i z osobami poszukującymi pracy. - Po czterech latach z satysfakcją mogę zauważyć, że raport z naszego badania cieszy się dużą popularnością na rynku i jest wykorzystywany przez szkoły jako inspiracja do otwierania kierunków kształcenia, przez instytucje zajmujące się tematyką rynku pracy, a także przez osoby, które planują swoją przyszłość zawodową – stwierdził Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Sikorski podkreślił, że współczesny rynek pracy podlega ciągłym i dynamicznym przeobrażeniom, na które ma wpływ coraz szybszy postęp technologiczny wkraczający praktycznie we wszystkie branże oraz zwiększona mobilność przedsiębiorstw i pracowników. - W tym kontekście przystosowanie się do zachodzących zmian społeczno-gospodarczych, zwłaszcza w zakresie potrzeb zatrudnieniowych i zapotrzebowania na kwalifikacje, staje się koniecznością - dodaje dyrektor WUP w Katowicach.