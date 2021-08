Bariera trudna do przeskoczenia. Bez tego młodym ciężko zbudować karierę

Pierwsze doświadczenia zawodowe odgrywają dużą rolę w dalszym rozwoju kariery. Często większą, niż np. ukończony kierunek studiów. - Brak doświadczenia zawodowego bywa często barierą trudną do przeskoczenia. O przyjęciu młodej, zaczynającej karierę osoby do pracy mogą decydować bowiem także pozazawodowe aktywności, pokazujące nasze atuty przydatne w przyszłej pracy - mówi Katarzyna Kociuba z Grupy Pracuj.

Jak wynika z badania Pracuj.pl „Doświadczenie ma znaczenie”, ponad połowa respondentów (51 proc.) uważa, że młode osoby mają dziś więcej możliwości rozwoju kariery, niż osoby będące na tym samym etapie życia 10 lat temu. Tylko 20 proc. respondentów nie zgodziło się z tą opinią, a 29 proc. nie miało określonego zdania.

Optymizm wynikający z powyższych odpowiedzi odbija się jednak od niemal mitycznej już kwestii braku doświadczenia. Aż 40 proc. badanych wymieniło go jako największe wyzwanie osób rozpoczynających karierę zawodową. To wynik o tyle znaczący, że pochodził z pytania otwartego – w którym respondenci mogli podać dowolne przykłady.

Jak zauważa Katarzyna Kociuba z Grupy Pracuj, anegdoty o oczekiwaniu kilkuletniego stażu w zawodzie od młodych dorosłych stały się w ostatnich latach niemal dyżurnym tematem gorzkich dowcipów wśród 20-latków. Warto jednak traktować „doświadczenie” jako bardziej szerokie pojęcie i dzielić się na etapie rekrutacji różnorodnymi aktywnościami – niekoniecznie tylko tymi związanymi bezpośrednio z pracą.

- Według odpowiedzi respondentów Pracuj.pl, brak doświadczenia zawodowego bywa barierą trudną do przeskoczenia. Zdają sobie oni sprawę z potrzeby zdobywania praktycznych kompetencji w miejscach pracy, jednak czasem muszą mierzyć się z trudnym progiem wejścia do zawodu czy specjalizacji. To zrozumiałe obawy, na które jednak istnieją sposoby. Rekruterzy podkreślają, że konstruując pierwsze CV czy idąc na pierwsze w życiu rozmowy kwalifikacyjne, warto myśleć szeroko o swoich życiowych doświadczeniach. O przyjęciu młodej, zaczynającej karierę osoby do pracy mogą decydować bowiem także pozazawodowe aktywności, pokazujące nasze atuty przydatne w przyszłej pracy - komentuje Katarzyna Kociuba.

Każde doświadczenie ma znaczenie

Jak wynika z odpowiedzi badanych młodych osób wchodzących na rynek pracy, większość z nich ma czym się chwalić, mówiąc o dodatkowych aktywnościach. Tylko co czwarty respondent nie angażował się w żadne niestandardowe działanie podczas studiów.

W gronie trzech najczęściej wymienianych znalazły się dodatkowe kursy językowe (36 proc.), wolontariat (35 proc.) oraz działalność w kołach naukowych (29 proc.). Niewiele mniej osób wymieniło organizowanie projektów i zaangażowanie w organizacje studenckie (po 26 proc.).

Jakie motywacje kierują badanymi podejmującymi się dodatkowych aktywności? Większość z nich przyznaje, że ważnym czynnikiem było zdobycie odpowiednich doświadczeń dobrze postrzeganych przez pracodawców. Według 63 proc. zaangażowanie w dodatkowe działania ułatwia zdobycie w przyszłości dobrej pracy. Niewiele mniej, bo 55 proc. przyznaje, że w ich ocenie ponadprogramowe aktywności w młodym wieku mają duże znaczenie w dalszym życiu zawodowym.

Wpis w CV

W jaki sposób działania, o których mówią respondenci, przekładają się na rekrutację? 78 proc. badanych umieszcza informację o dodatkowych aktywnościach w swoim CV lub mówi o nich podczas rozmów rekrutacyjnych. Kolejne 11 proc. nie wspomina o nich podczas rekrutacji, ale ma zamiar robić to w przyszłości, a 11 proc. nie chce się chwalić tymi działaniami.

Zaangażowanie kandydata w dodatkowe aktywności, takie jak np. kursy językowe, studenckie organizacje czy wolontariat, zazwyczaj jest doceniane przez specjalistów HR. Tylko 21 proc. badanych twierdzi, że informacja o nich nie została dostrzeżona przez rekrutera, a zaledwie 2 proc. - że zauważył je, ale ocenił negatywnie. Natomiast ponad połowa (52,5 proc.) respondentów spotkała się z pozytywną reakcją specjalisty HR.

Staże - główna droga specjalizacji

Aż 94 proc. badanych zadeklarowało posiadanie pierwszych doświadczeń zawodowych. Co ciekawe, najczęściej wymieniana była praca na pełny etat (68 proc. tej grupy), a dopiero w dalszej kolejności staże i praktyki (55 proc.), prace dorywcze (48 proc.) oraz praca wakacyjna w Polsce (40 proc.). Ponadto 20 proc. respondentów deklarowało pracę wakacyjną zagranicą (20 proc.), 15 proc. - pracę na zlecenia, a 6 proc. - własną firmę.

Choć staże i praktyki nie okazały się w badaniu najczęściej wybieraną formą pracy, zdecydowanie przodowały pod kątem zdobywania doświadczeń zgodnych z kierunkiem studiów. Nabycie takiej wiedzy deklarowało 84 proc. uczestniczących w nich osób.

Praktyka poza uczelnią

Grupa badanych osób składała się ze studentów i absolwentów uczelni wyższych. To grupa, której szczególnie dotykają zmiany na rynku pracy. Eksperci podkreślają, że na uczelniach systematycznie maleje liczba studentów. Częściowo wynika to z kwestii demograficznych, ale na spadek zainteresowania uczelniami wyższymi zdaje się mieć wpływ także ich słabszy wizerunek.

Najnowsze badania Pracuj.pl pokazują, że studenci i absolwenci nie są przekonani co do realnego wpływu wiedzy zdobytej na uczelni na zdobycie pracy. 64 proc. badanych uważa bowiem, że ukończenie studiów nie jest konieczne, by z powodzeniem rozwijać karierę zawodową.

Jeszcze dwa lata temu w raporcie Pracuj.pl „Najważniejszy egzamin: kariera” podobną opinię wyrażało mniej, bo 1/3 badanych. Studenci i absolwenci biorący udział w najnowszym badaniu wyrażają także otwarcie spore wątpliwości odnośnie dopasowania programów zajęć na uczelni do wymagań współczesnej kariery. Tylko niecała 1/4 (23 proc.) zgadza się z opinią, że studia wyższe dobrze przygotowują do kariery i pomagają młodym osobom wejść na rynek pracy.

Łatwiejszy start

Choć pierwsze próby zdobycia praktyki w nowych dziedzinach mogą być dla wielu osób zaczynających karierę stresujące – zdecydowana większość badanych nie ma wątpliwości, że warto po nie sięgać.

Według 83 proc. respondentów ważne są różne doświadczenia zawodowe – nie tylko te związane bezpośrednio ze zdobytą formalną edukacją. 78 proc. dodaje, że praca w młodym wieku ułatwia późniejszy rozwój zawodowy, a dla 7 na 10 – pozwoliła zrozumieć, jaką ścieżkę kariery powinni obrać.

To bardzo ważne, szczególnie że młodzi ludzie w największym stopniu odczuli skutki zachodzących zmian na rynku pracy spowodowanych pandemią. Z danych GUS wynika, że wśród osób w wieku 15-24 lata stopa bezrobocia w czwartym kwartale 2020 roku wzrosła zarówno w odniesieniu do poprzedniego kwartału, jak i w szczególności do IV kwartału 2019 r. (odpowiednio o 0,3 punktu proc. oraz o 4,9 punktu proc.). W przypadku pozostałych grup wiekowych nie odnotowano tak wyraźnych zmian w poziomie stopy bezrobocia.

- Spoglądając na dane Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz bilansy światowe, widzimy, że ten kryzys w największym stopniu uderzył w osoby młode, nie tylko w Polsce. To one najczęściej traciły pracę w wyniku kryzysu, a uderzenie tego kryzysu w rynek pracy jest czterokrotnie silniejsze niż kryzysu finansowego z 2008 i 2009 roku. Większość młodych, którzy stracili pracę w wyniku pandemii, nie trafia do rejestru osób bezrobotnych. Ci młodzi ludzie wpadają w bierność zawodową, co ma fatalne skutki na przyszłość - wyjaśnia Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.