Aż trudno w to uwierzyć. "Skala wzrostu przebiła najśmielsze oczekiwania"

Rynek pracy wystrzelił! W czerwcu 2021 roku polscy pracodawcy opublikowali 312 tys. nowych ogłoszeń o prace. To więcej niż w czerwcu 2019 roku - wynika z najnowszej odsłony badania Grant Thornton i Element.

Ofert pracy jest więcej, do tego zawierają one coraz więcej benefitów. (Fot. Shutterstock)

Po perturbacjach spowodowanych pandemią koronawirusa rynek pracy w Polsce wyraźnie przybiera na sile. Od marca 2021 roku roczna dynamika nowych ofert pracy publikowanych na portalach rekrutacyjnych osiąga same dodatnie wyniki.

Jak wynika z danych zebranych przez firmę Element dla Grant Thornton, w czerwcu 2021 roku pracodawcy w Polsce opublikowali w Internecie (na 50 największych portalach rekrutacyjnych) 312 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To o 28,5 proc. więcej niż w czerwcu 2020 roku, a także najwyższy wynik od maja 2019 roku i o 6 proc. wyższy niż w czerwcu 2019 roku.

Jak zauważają autorzy badania, co prawda jest to niższa dynamika niż w dwóch poprzednich miesiącach (100 proc. w kwietniu i 55 proc. w maju), ale spadek ten to tylko efekt statystyczny tzw. wysokiej bazy. Porównujemy się bowiem z coraz wyższymi poziomami z analogicznego okresu przed rokiem. W czerwcu 2020 roku ofert pracy było dużo więcej niż w kwietniu i maju 2020 roku.

- Na takie dane czekaliśmy całą pandemię. Siła polskiego rynku pracy mierzona liczbą uruchamianych procesów rekrutacyjnych nie tylko wróciła do czasów sprzed pandemii, ale wręcz je przebiła. To bardzo dobry znak dla całej gospodarki. Pokazuje, że polscy pracodawcy nie boją się dalszego rozwoju pandemii, niezależnie od tego, ile fal zakażeń jeszcze nas czeka. Chcą się rozwijać, chcą inwestować, chcą zwiększać i unowocześniać swoją działalność i potrzebują do tego dobrych pracowników. W samym czerwcu poszukiwali ponad 300 tys. osób. Z takim optymizmem przedsiębiorców raczej nie powinniśmy się obawiać o sytuację rynkową w najbliższej przyszłości - komentuje aktualną sytuację na rynku pracy Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton.

Liderzy rekrutacji - IT, HR i marketing

Rekrutacyjne ożywienie widoczne jest w przypadku zdecydowanej większości badanych przez GT i Element zawodów. W czerwcu 2021 roku o 76 proc. wzrósł popyt na zawody z działu IT, a o prawie połowę na specjalistów HR oraz marketingu i sprzedaży. Najmniejsze dynamiki widoczne są w finansach oraz w profesjach medycznych, ale wynika to głównie z efektu wysokiej bazy – porównujemy się z okresem sprzed roku, kiedy to popyt na te zawody już i tak był rekordowo silny.

- W miesiącach wiosennych i letnich liczba ofert pracy zawsze nieco rośnie – to normalny sezonowy trend, powodowany większymi obrotami w budownictwie, gastronomii, hotelarstwie czy rozrywce. Tegoroczna skala wzrostu jednak przebiła najśmielsze oczekiwania. Liczba nowych ogłoszeń publikowanych miesięcznie wzrosła między styczniem a czerwcem o 80 tys. (prawie 40 proc.) i przebiła nawet poziomy sprzed dwóch lat, a więc sprzed pandemii. Motorem tego wzrostu są specjaliści od technologii – informatycy, programiści, ale również osoby specjalizujące się w e-commerce czy digital marketingu. To pokazuje, że przyspieszony w czasie pandemii proces cyfryzacji polskich przedsiębiorstw nadal postępuje - komentuje te wzrosty Maciej Michalewski, CEO Element. Recruitment Automation Software.

Przybywa benefitów

Wraz ze wzrostem liczby ogłoszeń o pracę rośnie też liczba oferowanych kandydatom do pracy benefitów. W czerwcowych ofertach pracy zanotowano rekordową liczbę zachęt. Na jedno ogłoszenie przypada średnio ich aż 6,5. To najwyższy wynik od początku badania, a co ciekawe, jest to również poziom wyższy od zanotowanego w czerwcu 2019 roku (czyli jeszcze przed pandemią), kiedy to na jedno ogłoszenie przypadło średnio 6,2 benefitu.

Porównując obecne dane z czerwcem zeszłego roku okaże się, że liczba benefitów jest wyższa o 1,1. Zdaniem autorów badania, wzrost ten może świadczyć o tym, że polski rynek pracy jest silny, a pracodawcy nie boją się inwestować w pracowników i nie spodziewają się raczej powrotu załamania popytu na swoje produkty i usługi.

W Poznaniu najtrudniej o pracę

Z raportu firmy doradczej wynika, że osoby poszukujące pracy w Katowicach i Poznaniu mają najtrudniej. Odnotowywano w nich najniższą liczbę nowych ofert pracy wśród największych polskich miast. Zresztą wśród 10 badanych aglomeracji od początku pandemii najgorzej sytuacja wyglądała w Poznaniu – to tam publikowanych było najmniej ogłoszeń o pracę, a także notowane były największe spadki w ujęciu rocznym.

Jednak w ostatnich miesiącach sytuacja znacznie poprawiła się i obecnie dynamika liczby ofert jest tam najwyższa w całym zestawieniu. W czerwcu 2021 roku pracodawcy opublikowali w Poznaniu 3 077 ofert, co stanowi wzrost o 83 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok temu. Stolica Wielkopolski wyprzedziła tym samym Katowice, gdzie w ostatnim miesiącu opublikowano tylko 2 995 ofert (wzrost o 37 proc. rok do roku).

Autorzy raportu wskazują, że niezmiennie od początku badania prowadzi Warszawa, w której w czerwcu 2021 roku opublikowano 33,6 tys. ofert pracy (45 proc. więcej niż rok temu), a na drugim miejscu znajduje się Kraków z 17,5 tys. ogłoszeń rekrutacyjnych (63 proc. więcej rok do roku). Aktualnie najniższą dynamikę wzrostu notuje się w Szczecinie – w czerwcu opublikowano tam 5 tys. ogłoszeń, co stanowi wzrost zaledwie o 17 proc. rok do roku.