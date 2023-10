Aż 1/5 kandydatów w ogóle nie przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej

80 proc. kandydatów do pracy uważa, że przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej (fot. Pexels/Edmond Dantès)

80 proc. ankietowanych przyznało, że przygotowuje się do rozmowy rekrutacyjnej, 38 proc. z tej grupy uważa, że robi to rzetelnie - wynika z badania przeprowadzonego przez portal Aplikuj.pl.

Dane wskazują na wyraźne różnice w podejściu przedstawicieli poszczególnych pokoleń do rozmowy rekrutacyjnej. O ile jedynie 14 proc. milenialsów (osób urodzonych w latach 1981-1996) nie widzi potrzeby przygotowań do spotkania, o tyle w przypadku pokolenia X (1965-1980) odsetek ten wynosi już 31 proc.

Z raportu przygotowanego przez portal z ogłoszeniami o pracę Aplikuj.pl „Wielopokoleniowa siła w miejscu pracy” wynika, że 4 na 5 ankietowanych kandydatów przygotowuje się do rozmowy rekrutacyjnej. 38 proc. z nich uważa, że robi to bardzo rzetelnie.

- „Iksy” to zazwyczaj osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym, które mają za sobą wiele rozmów rekrutacyjnych. Doskonale zdają sobie sprawę ze swojej przewagi konkurencyjnej, a jednocześnie wiedzą, czego spodziewać się po spotkaniu z rekruterem – mogą zatem poświęcić nieco mniej czasu na przygotowanie się do wywiadu. W przypadku młodszych generacji sprawa wygląda nieco inaczej. „Zetki” często są na etapie szukania swojej pierwszej stałej pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej chcą wypaść jak najlepiej, ponieważ mają świadomość, że rywalizują o etat z bardziej doświadczonymi kandydatami. Z kolei „Igrekom” zależy na rozwoju zawodowym i podejmowaniu nowych wyzwań, co również wiąże się z koniecznością przygotowania się do spotkania z rekruterem - mówi Izabela Foltyn.

Spośród wszystkich generacji obecnych na rynku pracy jedna wykazuje się większą skrupulatnością od pozostałych. Mowa o… baby boomersach. Z raportu wynika, że co drugi kandydat urodzony przed 1965 rokiem przyznaje, iż bardzo rzetelnie przygotowuje się do rozmowy rekrutacyjnej (w przypadku pozostałych pokoleń odsetek ankietowanych wskazujących taką odpowiedź nie przekraczał 40 proc.). Co więcej, aż 36 proc. osób, które ukończyły 59 lat, personalizuje swoje CV pod każdego potencjalnego pracodawcę – to także najwyższy wynik spośród wszystkich badanych generacji.

– Sytuacja baby boomersów na rynku pracy jest specyficzna. W tym przypadku udział w procesie rekrutacyjnym często wynika nie z chęci poszukiwania nowych wyzwań zawodowych, a konieczności spowodowanej zamknięciem firmy lub likwidacją stanowiska, czasami na kilka lat przed emeryturą. Dodatkowa trudność polega na tym, że osoby powyżej 50. roku życia nie zawsze są chętnie zatrudniane przez pracodawców, m.in. ze względu na mniejsze umiejętności cyfrowe i dłuższy czas adaptacji. Baby boomersi wiedzą, że w porównaniu do młodszych kandydatów mają nieco utrudnione zadanie, nawet mimo cenionych i rzadkich na współczesnym rynku pracy cech, choćby takich jak lojalność. Dlatego też starają się przekonać rekruterów swoją wiedzą, doświadczeniem i dokładnym przygotowaniem do rozmowy – wyjaśnia Natalia Łatka, koordynator działu sprzedaży na terenie Małopolski w Aplikuj.pl.

Rekruterzy ocenili poziom przygotowania kandydatów do rozmowy o pracę

Co o poziomie przygotowania kandydatów sądzą rekruterzy? Zgodnie przyznają, że to kluczowy element, który może zadecydować o otrzymaniu przez kandydata wymarzonej pracy. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez portal Aplikuj.pl, 76 proc. osób zajmujących się rekrutacją przyznaje, że widzi korelację między wiekiem kandydatów a ich przygotowaniem do spotkań kwalifikacyjnych.

- Każde pokolenie charakteryzuje się innym sposobem podejścia do rozmów rekrutacyjnych. Co ciekawe, mimo powszechnego dostępu do mediów nadal zdarzają się kandydaci, którzy nie są zaznajomieni z profilem naszej firmy, która z kolei mocno związana jest z branżą rynku cyfrowego. Szczególnie widać to w rozmowach rekrutacyjnych z osobami z pokolenia Z, ale oczywiście nie jest to regułą. Bez wglądu na wiek czy doświadczenie kandydat powinien wiedzieć, na jakie stanowisko aplikuje i do jakiej firmy. Zasadnicze różnice między generacjami widoczne są w zadawanych pytaniach oraz motywatorach. Młodsze roczniki częściej szukają doświadczeń, bodźców czy ciekawych warunków pracy. Starsze pokolenia interesuje np. stabilność zatrudnienia czy możliwość awansu i rozwoju kariery – mówi Monika Kikolska, HR specialist w platformie wspierającej działania marketingowe WhitePress.

