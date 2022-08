Avon szuka pracowników. Można zarabiać nawet 100 tys. zł rocznie

jk

Firma Avon właśnie wystartowała z nową kampanią rekrutacyjną „Piękno na Twoich zasadach”. Chce przybliżyć charakter pracy konsultantki i zachęcić do współpracy. Obecnie w całej Polsce działa 175 tys. konsultantek Avonu w różnym wieku (Fot. mat. pras.)

Obecnie w całej Polsce działa 175 tys. konsultantek Avonu w różnym wieku. Najmłodsza z nich ma 16 lat. Mogą one zarobić dodatkowe pieniądze, robiąc to, co kochają - dzielić się pasją do kosmetyków i spotykać się z koleżankami. To od nich samych zależy, jak i gdzie pracują.

- Chcemy, by Polki czuły się niezależne, mogły cieszyć się elastyczną pracą, która jednocześnie jest ich pasją. Będąc Konsultantką Avon, mogą zarabiać na swoje małe i większe potrzeby - bez etatu, bez presji i bez ograniczeń. Nasze konsultantki to zarówno młode dziewczyny, które prężnie działają w social mediach, jak i młode mamy, które z powodzeniem łączą macierzyństwo z pracą - mówi Agnieszka Isa, general manager Avon Cosmetics Polska.

Wraz z rozpoczęciem pracy konsultantka otrzymuje bezpłatny pakiet startowy i opiekę indywidualnego opiekuna. Sprzedaż może prowadzić tradycyjnie, jak również poprzez aplikację Avon On, prosto i wygodnie. Na każdym etapie ich kariery Avon zapewnia im szkolenia i warsztaty.

Kobiety, które chcą się rozwijać zawodowo, mają możliwość prowadzenia większych zespołów i zarabiać nawet 100 tys. zł rocznie - aż tyle zarobiła rekordzistka w 2021 roku (dane z raportu CSR).

