Avenga rekrutuje. Zatrudni 300 specjalistów IT

W zeszłym roku szacowano, że w Polsce brakuje 50 tys. programistów, mimo że ich liczba od dłuższego czasu rosła o kilkanaście procent rocznie. Jednak w związku z COVID-19 analitycy z IDC obniżyli tegoroczną prognozę wzrostu światowego rynku IT do poziomu 1,3 proc. w stałych kursach walutowych. To dużo mniej niż w lutym, kiedy IDC przewidywało wzrost o 4,3 proc. i w styczniu – o 5,1 proc.. Spowolnienie to jednak nie regres, a to oznacza, że doświadczony specjalista IT wciąż może czuć się wybrańcem fortuny.

Z raportów No Fluff Jobs, które obejmują cały rynek IT, wynika, że obecnie poszukiwani są m.in. specjaliści ds. tworzenia rozwiązań z zakresu aplikacji mobilnych, komunikacji online, fintech, e-commerce, usług online i automatyzacji. Spadło zainteresowanie pracownikami początkującymi, ale średniozaawansowani i zaawansowani nadal są w cenie. Tym pierwszym pensje na umowach B2B w marcu, czyli na starcie pandemii w Polsce wzrosły średnio o 8 proc..

- Rekrutacja doświadczonego programisty, administratora, testera, project managera, analityka lub konsultanta IT jest nadal jedną z najbardziej kosztownych na rynku pracy - mówi Justyna Wroniak, talent acquisition director Avenga Poland.

Obecnie Avenga planuje zatrudnić 300 specjalistów. Międzynarodowa firma specjalizuje się m.in. w doradztwie strategicznym, oferuje usługi związane z customer experience, projektowaniem rozwiązań, po tworzenie oprogramowania i outsourcing specjalistów IT.

W 19 lokalizacjach w Europie, Azji i USA zatrudnia w sumie ponad 2500 profesjonalistów. W Polsce biura firmy znajdują się we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Gdańsku.