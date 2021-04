AstraZeneca, producent szczepionki na COVID-19 szuka pracowników do polskiego oddziału

Kierownik badań klinicznych, starszy specjalista ds. zakupów, specjalista ds. płac ze znajomością języka francuskiego czy też administrator badań klinicznych. W sumie ponad 80 ofert pracy znajdziemy na stronie warszawskiego oddziału międzynarodowego koncernu farmaceutycznego AstraZeneca.

- Aby stać się najlepszym, zespół potrzebuje dobrze wykształconych specjalistów i ogromnego zaangażowania. Polska ma przed sobą doskonałe długoterminowe perspektywy. Musimy jednak nie tylko być ambitni w zadawaniu sobie pytania, co chcemy osiągnąć za 10 czy 20 lat, ale także wyznaczać krótkoterminowe, mniejsze cele. Dzięki temu możemy osiągnąć widoczne i motywujące rezultaty - mówił w ubiegłym roku Radu Rasinar, prezes AstraZeneca Pharma Poland.

Z kolei Alina Pszczółkowska, wiceprezes AstraZeneca Pharma Poland dodawała, że międzynarodowy producent leków, w tym szczepionki przeciwko koronawirusowi COVID-19, chce jeszcze bardziej związać się z polskim ekosystemem innowacji i uczestniczyć, wraz z innymi partnerami i stroną publiczną, w tworzeniu wartości dodanej dla Polski i polskiej gospodarki w tym obszarze.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przedstawiciele AstraZeneca odnosili się do rozwoju firmy przy okazji otrzymania od Ministerstwa Rozwoju, jako pierwszej globalnej firmie biofarmaceutycznej w Polsce, statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego. Miało to miejsce w sierpniu 2020.

- W AstraZeneca łączy nas wspólny cel: przesuwanie granic nauki w celu dostarczania leków zmieniających życie. Każdego dnia zmieniamy świat, dostarczając potencjalnie zmieniające życie leki milionom ludzi na całym świecie. Nasz cel jest ambitny, podobnie jak nasze podejście. Stanie się bardziej zwinną i kreatywną firmą oznacza budowanie dynamicznej, inspirującej kultury, w której celebrujemy różnorodne, odważne myślenie, jesteśmy ciekawi, kreatywni i otwarci na nowe pomysły i sposoby pracy. Nasza strategia kadrowa umożliwia nam stworzenie wspaniałego miejsca pracy i trwałej organizacji, która umożliwi firmie AstraZeneca poprawę jakości życia pacjentów dziś i w przyszłości - możemy przeczytać w ogłoszeniach o pracę farmaceutycznego giganta.

Obecnie firma rekrutuje na ponad 80 stanowisk. Poszukuje pracowników biurowych, specjalistów od HR, IT, zarządzania projektami czy sprzedaży. Jednak najwięcej ogłoszeń dotyczy badań klinicznych. Na większości stanowisk wymagana jest znajomość języka angielskiego. Lista wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci nie jest krótka. W zależności od stanowiska znajdziemy na niej od kilku do kilkunastu pozycji.

Na osoby z branży HR czekają np. takie stanowiska jak specjalista ds. płac ze znajomością języka francuskiego, koordynator ds. usług kadrowych, specjalista ds. danych HR People Services ze znajomością języka szwedzkiego.

Staż w AstraZeneca

AstraZeneca prowadzi również program stażowy, który skierowany jest do absolwentów i studentów ostatnich lat uczelni wyższych, którzy chcą wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas studiów.

Rekrutacja do Warsaw Site Internship Program 2021 rusza już w kwietniu. Na początku czerwca zostanie ogłoszona lista osób, dla których tegoroczny proces rekrutacyjny do programu stażowego zakończył się sukcesem. Staże rozpoczną się w lipcu i potrwają od 3 do 6 miesięcy, w zależności od działu. Szkolenia wstępne (onboarding) oraz wszystkie staże ze względów bezpieczeństwa zostały w całości zaprojektowane w systemie pracy zdanej. W tym roku kandydaci będą mogli aplikować na oferty pracy dostosowane do potrzeb poszczególnych działów. Na chętnych czeka ponad 50 miejsc.

- To szansa na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych w jednej z najbardziej innowacyjnych globalnych firm biotechnologicznych. Dołączając do AstraZeneca będziesz miał możliwość pracowania z ludźmi, którzy mają wpływ na życie i zdrowie milionów pacjentów na całym świecie, rozwijając przełomowe terapie, które przesuwają granice nauki - zachęcają na stronie internetowej przedstawiciele firmy.

Kontrowersje wokół szczepionki AstraZeneca na COVID-19

W kontekście firmy farmaceutycznej AstraZeneca warto przypomnieć zamieszanie, jakie od początku towarzyszy jej szczepionkom. W mediach co jakiś czas pojawiały się informacje o skutkach ubocznych, jakie miało wywoływać jej podanie. Pojawiają się też informacje, że podanie preparatu zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepicy u niektórych pacjentów.

Wiele państw prowadziło wewnętrzne badania w tej sprawie. M.in. w Korei Południowej przeprowadzono ankietę wśród zaszczepionych. Na pytania odpowiadało 501 osób zaszczepionych preparatem AstryZeneki i 31 osób, które przyjęły specyfik Pfizera. Na ogólnosystemowe reakcje niepożądane, takie jak gorączka, bóle mięśni, osłabienie lub anafilaksja, poskarżyło się 78 proc. zaszczepionych preparatem AstraZeneki i 32,3 proc. zaszczepionych szczepionką Pfizera.

Z kolei Europejska Agencja Leków (EMA) podała niedawno, że eksperci próbujący ustalić, czy istnieje związek między zaszczepieniem preparatem na COVID-19 firmy AstraZeneca a zakrzepami krwi, nie zidentyfikowali konkretnych czynników ryzyka, takich jak np. wiek pacjentów.

Agencja podkreśliła, że jej zdaniem korzyści wynikające ze szczepionki firmy AstraZeneca w zapobieganiu COVID-19 przewyższają ryzyko skutków ubocznych.

- Osoby zaszczepione powinny zdawać sobie sprawę z niewielkiej możliwości wystąpienia tych bardzo rzadkich rodzajów zakrzepów krwi. W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na problemy z krzepnięciem (...) należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską i poinformować pracowników służby zdrowia o niedawnym szczepieniu - zaapelowała EMA.