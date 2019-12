Artur Skiba opowiada o przyszłości Antala i rynku pracy. Będzie przejęcie i dalsza ekspansja za granicą

Artur Skiba karierę w branży HR zaczynał 20 lat temu. Przez cały ten okres był związany z jedną agencją – Antal Polska, którą współtworzył.

- Gdy dołączyłem do organizacji, była to zaledwie kilkuosobowa firma. Jak większość ludzi z branży trafiłem do sektora przez przypadek. Był to jednak bardzo ciekawy przypadek, ponieważ przez pierwsze miesiące myślałem, że muszę szukać innej pracy i robić coś bardziej poważnego. Po pewnym czasie przekonałem się, że branża HR jest dynamiczna i mocno zorientowana na kontakt z ludźmi. Bardzo łatwo zdobywać w niej dobre wyniki, z kolei mając dobre wyniki można zarobić niemałe pieniądze na systemach bonusowych, które w tym biznesie są atrakcyjne dla konsultantów. To mnie zatrzymało. Gdy z kolei w 2004 r. przejąłem stery w firmie, to do pozostania w sektorze motywował mnie realny wpływ na to, co dzieje się w firmie, a także chęć zbudowania organizacji nr 1 w Polsce - opowiada Artur Skiba.

W 2006 r. agencja po raz pierwszy została sprzedana. Kupiła ją wówczas spółka Work Service (WS), a Skiba pozostał na jej czele. W tym roku historia zatoczyła koło – Antal po raz kolejny zmieni właściciela. Jak wiadomo, WS boryka się z problemami finansowymi. By poprawić swoją sytuację, grupa zainicjowała sprzedaż spółek zależnych.

Antal jest rozpoznawalną marką w branży rekrutacji specjalistów i menedżerów. Działa również w regionie CEE poprzez biura na Węgrzech i w Czechach. Potencjalnie istnieją więc dwa typy kupujących: fundusze private equity lub firmy branżowe (szczególnie te działające w branży blue collar czy rekrutacji tymczasowych).

- Problemy agencji pracy tymczasowej wynikają w dużej mierze ze zdobywania rynku niską ceną i robienia projektów poniżej marżowości. Kłopoty te są publicznie znane, podobnie jak fakt, że Antal jest na sprzedaż. Nasza agencja będzie miała nowego właściciela do końca roku. To dobra wiadomość, ponieważ Antal jest rozpoznawalnym brandem, cieszącym się dobrą opinią, a szum wokół spółki matki nie pomaga nam – mówi Artur Skiba.

Marże w branży rekrutacyjnej spadły - w jego ocenie - o 60 proc. Co gorsze oczekiwania kandydatów, szczególnie na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, a tymi zajmuje się Antal, zwykle aż o 1/3 odbiegają już od możliwości pracodawców - co powoduje że praca konsultanta i doprowadzenie do umowy stają się jeszcze trudniejsze.

- Od nowego roku nie będziemy się jednak musieli przejmować się problemami Work Service i będziemy mogli skupić się na rozwoju biznesu - także na zagranicznych rynkach - zaznacza Artur Skiba.

Choć Work Service jest w trudnej sytuacji, to jednak agencja Antal ma się dobrze. W ostatnich latach firma rozwinęła skrzydła - otworzono trzy nowe oddziały w Polsce i trzy oddziały zagraniczne - w Pradze, Bratysławie i Budapeszcie. Rozwinięto również portfolio usług – firma posiada rosnący dział market research, agencję pracy robotów czy platformę skupiającą rekrutrów o nazwie REX. W rozmowie prowadzonej na 20. piętrze Artur Skiba opowiada o planach rozwojowych spółki. W których krajach pojawi się Antal? Jak wygląda rynek pracy tymczasowej? Czy robotyzacja w HR to przyszłość?

max volume Podcast 20 Piętro, Sezon 1, Odcinek 6