Artur Skiba, Antal: Sukces odniosą aktywni HR-owcy

Dyskusja o tym, jak będzie wyglądać świat, gospodarka i rynek pracy po pandemii, wciąż trwa. O to jaka będzie w związku z tym przeobrażeniami rola HR, postanowiliśmy zapytać dyrektorów HR oraz prezesów agencji zatrudnienia.

Artur Skiba, prezes agencji Antal podkreśla, że pandemia to dla organizacji przede wszystkim czas zmiany. A w takim okresie zarządzania zasobami ludzkimi jest wręcz niezbędne dla firm, które mimo trudnych warunków nie chcą stracić, lecz zyskać wartość dodaną.

- Szansa na partnerstwo i wzrost roli działów HR jest więc ogromna. A czy uda się to wykorzystać? Wyniki badania Antal i Cushman & Wakefield „Elastyczność w dobie zmiany" wskazują, że 93 proc. HR-owców wysoko ocenia swoją efektywność pracy zdalnej; zaufaniem przełożonych cieszy się 83 proc. z nich. Niepokoi jednak nieco, że tylko 24 proc. przedstawicieli działów zarządzania zasobami ludzkimi w świetle kryzysu przedstawia inicjatywy i nowe projekty czy zwiększa zaangażowanie w wykonywane zadania. W czasach zmiany dostosowanie organizacji wydaje się kluczowe, więc sukces odniosą ci przedstawiciele HR, którzy zamiast biernej postawy wybiorą proaktywną – komentuje w rozmowie z PulsHR.pl Artur Skiba.

Według Artura Skiby nie można spoczywać na laurach, kiedy wydaje się że wszystko jest dobrze. To największa lekcja dla HR-u.

- Już od dawna wyniki naszych badań wskazywały na silne oczekiwania w zakresie pracy zdalnej po stronie pracowników. Wskazywaliśmy na wartość wdrożenia nowoczesnych technologii, również w obszarze HR. Organizacje, które wyszły naprzeciw swoim pracowników, pracę zdalną, zarządzanie w tym modelu miały przećwiczone i były w stanie od razu płynnie przejść do realizacji zadań – wyjaśnia Artur Skiba.

- Organizacje oparte na bardziej tradycyjnym modelu straciły tygodnie - jeśli nie miesiące - na konieczność dostosowania się do nowej sytuacji, wdrożenia pracy zdalnej etc. zamiast skupiać się na swojej głównej działalności operacyjnej. To oznacza koszty bolesne dla wielu organizacji. Ale daje też nadzieję na przyszłość w kontekście wypracowania nowych wartości - dodaje.

HR odporny na wirusy

W badaniu Antal „Puls Rynku Pracy”, które jest prowadzone od początków pandemii, jasno rysują się przyszłe wyzwania stojące przed działami HR. Analizując ponad 800 odpowiedzi można stwierdzić, że do najbardziej znaczących celów dla ponad połowy ankietowanych osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi należy zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w czasie pandemii. Istotne jest również zbudowanie organizacji przygotowanej na kolejne ryzyka wirusologiczne, które mogą nadejść w kolejnych latach.

- Kolejnym olbrzymim wyzwaniem - dla co trzeciej organizacji - jest dostosowanie zakresu obowiązków do ograniczeń, jakie niesie za sobą zwiększenie zakresu pracy zdalnej. Mowa tu zarówno o nowych praktykach związanych z obszarem zarządzania, ale np. zastąpienia tradycyjnych spotkań zwiększonymi działaniami w sferze online, etc. - mówi Artur Skiba, prezes firmy Antal.

Trzecim aspektem jest dostosowanie technologiczne firmy i przeniesienie wielu procesów do sfery online – również tych HR-owych. Niektóre organizacje wprowadziły wiele zmian jeszcze przed pandemią, ale znaczna część musi przyspieszyć cyfryzację w organizacji. Jak sobie z tym zagadnieniem poradziła firma Antal, zajmująca się na co dzień rekrutacją specjalistów i menedżerów?

- Przejście do online było dla nas bardzo płynne, niemal naturalne. Do takiej zmiany przygotowywaliśmy się już od roku i sytuacja rynkowa tylko przyspieszyła udostępnienie ReXa, platformy umożliwiającej rekrutację online klientom. Kandydaci natomiast już od roku są rekrutowani za pomocą tej platformy i bardzo sobie cenią elastyczność rozwiązania i jego swoistą "ludzkość", gdyż nadal pracujemy bardzo blisko z kandydatem, ale w sposób nieinwazyjny i dostosowany do jego rytmu. W ten sposób rekrutacja stała się elementem codzienności, a nie jej przerywnikiem. Myślę, że takie narzędzia jak platforma ReX, webinary czy systemy do spotkań online wpiszą się na stałe w warsztat każdego HR-owca – tłumaczy Artur Skiba.