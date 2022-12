Armatis rusza z rekrutacją. Do obsadzenia ma 280 wakatów

Na całym świecie Armatis zatrudnia ok. 9 tys. osób, w Polsce pracuje ok. 2 tys. z nich. (Fot. materiały prasowe)

Na całym świecie Armatis zatrudnia ok. 9 tys. osób, w Polsce pracuje ok. 2 tys. z nich. (Fot. materiały prasowe)

Armatis, jednen z działających w Polsce outsourcerów obsługi klienta i sprzedaży, otworzył nowe biuro w Gdańsku w budynku biurowym Wave. W ciągu najbliższego roku firma chce zatrudnić w nowej lokalizacji ok. 280 pracowników, którzy dołączą do obecnego zespołu.

Armatis prowadził kilka projektów ze swojego nowego biura w Gdańsku od lata 2022, a wcześniej był aktywny na trójmiejskim rynku, rekrutując pracowników do zdalnych projektów. Jednak dopiero kilka dni temu miało miejsce oficjalne otwarcie nowego biura.

- Przed wyborem Gdańska na nową lokalizację naszego biura przeanalizowaliśmy rynek, dodatkowo podjęliśmy współpracę z Invest in Pomerania. Wniosek był jeden: ten region ma olbrzymi potencjał ze względu na potencjał ludzki. Pokazuje to choćby niedawne badanie firmy Antal, wedle którego Gdańsk jest drugim miastem w Polsce, do którego ludzie najchętniej się przeprowadzają ze względu na bardzo dobrą jakość życia. Jest to dla nas bardzo ważne, bo planujemy sukcesywnie rozwijać naszą obecność na trójmiejskim rynku - mówi prezes Armatisu Polska Krzysztof Lewiński.

Pracownicy gdańskiego biura Armatisu będą pracowali przede wszystkim w projektach wielojęzycznych realizowanych dla wielu globalnych marek.

Rekrutacja do Armatisu. Jakie oferty pracy czekają?

Przemysław Paliszewski, site director Armatisu Polska, poinformował, że w gdańskim biurze pracuje już 120 osób. Średnia wieku pracowników wynosi 27 lat. Nabór trwał niecałe pół roku. Kolejne rekrutacje ruszają.

- Powierzchnia biura, którą dysponujemy, daje nam możliwości zwiększenia zatrudnienia do 280 osób. Przy takim tempie rekrutacji jak do tej pory szacuję, że stanie się to w ciągu kilku najbliższych miesięcy - dodał Przemysław Paliszewski.

W Polsce Armatis zatrudnia obecnie ok. 2000 pracowników i współpracowników w 6 biurach. Oprócz Gdańska, są to także Bielsko-Biała, Katowice, Kraków, Stalowa Woli i Warszawa.

Czytaj więcej: Kontrole w pracy staną się codziennością. Są nowe przepisy

- Oferujemy możliwość pracy zarówno dla doświadczonych specjalistów, jak i osób stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. Mogą oni liczyć na szkolenia wstępne przygotowujące do pracy, które dają wiedzę z obszaru obsługi klienta i sprzedaży, a także szkolenia rozwojowe w trakcie zatrudnienia. Plusem jest również możliwość pracy zdalnej - w tym trybie pracuje aktualnie 30 proc. naszych ludzi- wylicza Krzysztof Lewiński.