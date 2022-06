Armatis otworzył biuro w Gdańsku i startuje z rekrutacjami

KDS

• 9 cze 2022 13:49





Francuska firma Armatis otworzyła nowy oddział w Gdańsku i planuje zwiększyć zatrudnienie. W ciągu najbliższych 2-3 lat firma chce zatrudnić w nowej lokalizacji ponad 250 pracowników. Armatis aktualnie zatrudnia na całym świecie ok. 9000 osób (fot. Facebook/ Armatis)

REKLAMA

Armatis już wcześniej był aktywny na rynku trójmiejskim, rekrutując pracowników do projektów zdalnych. Nowe stacjonarne biuro umożliwi firmie pełne otwarcie się na lokalny rynek i zwiększenie zatrudnienia. Nowe biuro mieści się w jednej z najbardziej popularnych obecnie dzielnic Gdańska, czyli w Oliwie.

- W Gdańsku będziemy stopniowo wprowadzać cały zakres oferowanych przez nas usług. Zaczynamy od wdrożenia projektów multilingualnych (wielojęzycznych), które były już realizowane poprzednio w innych lokalizacjach. W drugiej połowie marca rozpoczęliśmy proces treningowy pierwszych pracowników z Trójmiasta dla jednego z naszych kluczowych projektów. Nasze wrażenia są bardzo dobre, bo nowo utworzone zespoły doskonale odnalazły się w naszej organizacji, więc stopniowo planujemy rozbudowywać zespół – mówi Krzysztof Lewiński, dyrektor krajowy Armatis Polska.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Armatis zatrudnia obecnie ok. 1800 pracowników i współpracowników w 7 biurach w Polsce. Oprócz Gdańska, są to także Bielsko-Biała, Katowice, Kraków, Katowice, Stalowa Woli i Warszawa. Firma planuje zatrudnić do wszystkich swoich oddziałów ok. 300-450 osób w Polsce w 2022 roku. Armatis realizuje projekty dla znanych marek z takich sektorów, jak bankowość, turystyka, e-commerce, media i telekomunikacja.

Czytaj więcej: Łódź stworzyła portal z ofertami pracy

- Oferujemy możliwość pracy zarówno dla doświadczonych specjalistów, jak i osób stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. Mogą oni liczyć na szkolenia wstępne przygotowujące do pracy, a także szkolenia rozwojowe w trakcie zatrudnienia. Jest także możliwość pracy zdalnej - w tym trybie pracuje aktualnie 30 proc. naszych ludzi, którzy preferują tę formę pracy – wylicza Krzysztof Lewiński.

Armatis to firma wywodząca się z Francji, która od ponad 30 lat tworzy rozwiązania outsourcingowe dla przedsiębiorstw. Dotyczą one wielokanałowego wsparcia klienta, sprzedaży, helpdesku oraz innych rozwiązań B2C i B2B, które są dostarczane w ponad 14 językach i zgodnie z wizją zawartą w haśle „Your customer first”. Armatis aktualnie zatrudnia na całym świecie ok. 9000 osób.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU