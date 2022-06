Amazon zatrudni w Polsce 200 specjalistów z branży high-tech

Centra Rozwoju Technologii Amazon w Warszawie, Gdańsku i Krakowie zatrudniają specjalistów z dziedziny zaawansowanych technologii i wciąż poszukują pracowników na stanowiska związane z informatyką, programowaniem i lingwistyką. Do końca 2023 r. Amazon zatrudni dodatkowo 200 osób.

• 1 cze 2022 11:20





Amazon zatrudnia w Polsce ponad 25 tys. osób (Fot. Mat. pras.)

Warszawskie biuro Amazona zatrudnia obecnie wielu specjalistów pracujących nad rozwojem produktów i usług firmy. Do końca przyszłego roku firma planuje zatrudnić 200 nowych pracowników we wszystkich centrach rozwoju w Polsce, w tym w Warszawie, Gdańsku i Krakowie.

- Amazon stara się być zawsze tam, gdzie rozwijają się nowe technologie. Właśnie dlatego otworzyliśmy nasze Centra Rozwoju Technologii w największych miastach w Polsce. Stale zwiększamy zatrudnienie we wszystkich naszych polskich placówkach i oferujemy atrakcyjne miejsca pracy studentom i absolwentom najlepszych okolicznych uczelni – mówi Lucyna Chwastowska, dyrektorka zespołu odpowiedzialnego za globalny rozwój programu Alexa Text-To-Speech.

- Obecnie Amazon zatrudnia w Polsce ponad 25 tys. osób w swoich biurach korporacyjnych, dziesięciu nowoczesnych centrach logistyki e-commerce, Centrach Rozwoju Technologii w Gdańsku, Krakowie i Warszawie oraz w biurach Amazon Web Services i w dziale obsługi klienta - dodaje.

Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Warszawie (Fot. Mat. pras.)

Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Polsce pojawiło się w 2013 r., kiedy firma kupiła gdańską spółkę Ivona Software, opracowującą syntezator mowy. Obecnie jego specjaliści pracują nad szeregiem innowacyjnych rozwiązań takich jak Alexa, czyli oparta na chmurze usługa głosowa; produkty z kategorii smart home od firmy Ring, w tym wideodzwonki do drzwi, system alarmowy DIY i kamery bezpieczeństwa; a także FireTV. Oprócz pracą nad urządzeniami i usługami zespoły Amazona zajmują się również dostarczaniem systemów rozproszonych i pomagają klientom wdrażać zaawansowane rozwiązania takie jak Amazon Web Services.

- Amazon to dziś znacznie więcej niż tylko e-commerce, z którym kojarzy się go w Polsce najczęściej. Alexa, Ring, AWS i FireTV także należą do rodziny Amazon i pozwalają nam zajrzeć w przyszłość, gdzie codzienne życie i czynności łączą się z najbardziej zaawansowanymi i innowacyjnymi rozwiązaniami - mówi Tony Housh, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

