Amazon z rekordowym zatrudnieniem. Ponad milion pracowników na pokładzie

Są branże, którym wydarzenia związane z pandemią koronawirusa, zafundowały mocny rozwój. Jedną z nich jest e-commerce. W efekcie gigant ten branży, Amazon przekroczył rekordowy próg w liczbie pracowników. Firma zatrudnia już ponad milion osób.

Autor:KDS

• 4 gru 2020 14:59





W 2020 roku Amazon pobił rekord w licznie pracowników, na całym świecie zatrudnia ich już ponad milion. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Do Gwiazdki bez śniegu większość z nas zdążyła się już przyzwyczaić. Jednak trudno nam wyobrazić sobie Święta bez upominków dla najbliższych i przyjaciół.

Koronawirus skutecznie odbiera części kupujących chęć odwiedzania sklepów stacjonarnych.

Jak wynika z badania Krajowego Rejestru Długów i serwisu ChronPESEL.pl, prezenty w sieci zamierza w tym roku kupić 57 proc. klientów dokonujących zakupów w internecie. A to przekłada się na spektakularny rozwój firm reprezentujących e-commerce.

Jak donosi GUS, udział zakupów przez internet w sprzedaży detalicznej wzrósł z 6,8 proc. całości sprzedaży w sierpniu br. do 7,3 proc. w październiku br. Wartość sprzedaży przez Internet w Polsce wzrosła o 9,1 proc. w ujęciu miesięcznym. I choć to dane tylko dla naszego kraju, to przecież trend ten zauważalny jest na całym świecie.

Amazon rośnie

W efekcie rynek wzrasta z dnia na dzień, na czym zyskują i ci duzi, i ci mali. Jak poinformował niedawno Washington Post, gigant tego rynku, Amazon zwiększył swoje zatrudnienie do ponad miliona pracowników. W tym roku zwiększył swój poziom zatrudnienia łącznie o 400 tys. osób. Tylko od lipca do września za-trudnił 250 tys., a w samym październiku aż 100 tys. Osoby te w większości zasiliły szeregi pracowników magazynów oraz personelu odpowiedzialnego za realizowanie dostaw do klientów.

– Te dane doskonale obrazują, jaki potencjał wciąż znajduje się w rynku e-commerce i jakich wzrostów można się jeszcze spodziewać. Nie znam bowiem drugiej takiej firmy, która w ostatnich latach tylko w ciągu jednego miesiąca zatrudniłaby liczbę osób odpowiadającą mniej więcej ilości mieszkańców Legnicy czy Kalisza – komentuje Aleksandra Szarmach, chief marketing&sales officer w firmie Nethansa, specjalizującej się we wsparciu sprzedaży na Amazonie.

Jak dodaje, a jeśli ktoś myśli, że zatrudnienia te związane były tylko z zachorowaniami na COVID-19 wśród pracowników Amazona i koniecznością uzupełnienia wynikłych stąd braków kadrowych, to jest w błędzie. Od początku pandemii, jak podaje firma, zakażenie koronawirusem potwierdzono co prawda u 20 tys. pracowników, jednak liczba ta, jak widać, to tylko ułamek tego, ile zatrudnił Amazon.

Rośnie nie tylko zatrudnieni. W bieżącym kwartale firma zarobiła 6,3 mln USA. W tym czasie ogólna wartość sprzedaży na platformie, jak podaje S&P Global Market Intelligence, wzrosła o 37 proc., sięgając astronomicznej kwoty 96,1 mld dol. Braki przez rozwój Braki kadrowe jak najbardziej są. Tylko - jak wskazują eksperci z Nethansa - są one efektem rozwoju Amazona, wynikającego ze wzrostów w e-commerce. Tylko u nas, nad Wisłą, jeszcze przed gorączką Black Friday i Cyber Monday, Amazon deklarował, że zatrudni w znajdujących się tu centrach logistycznych 10 tys. osób jako pracowników sezonowych, aby wesprzeć, jak to określa branża doręczeń kurierskich “szczyt paczkowy”. Poza tym Amazon poinformował o swoich planach stałego zwiększenia zatrudnienia w Polsce. Stworzył 2 tys. nowych miejsc pracy, tym samym zwiększy łączną liczbę stałych pracowników do 18 tys. To stanowiska dla osób o różnorodnym wykształceniu i doświadczeniu – od poziomu początkowego w dziale operacyjnym, po inżynierów, menedżerów i ekspertów ds. rozwiązań chmurowych. Wynagrodzenie w Amazon wynosi minimum 20 zł brutto za godzinę plus premia miesięczna do poziomu maksymalnie 15 proc. wynagrodzenia. Firma przewidziała także świąteczny dodatek dla wszystkich, którzy pracować będą w dniach 8 listopada – 26 grudnia, w wysokości 4 zł. Do tego dochodzą benefity, takie jak m.in. ciepłe posiłki za 1 zł, ubezpieczenie na życie i prywatna opieka medyczna. - Od wielu lat jesteśmy aktywni na polskim rynku i z radością ogłaszamy, że nasz zespół powiększył się do 18 tys. pracowników. Jestem szczególnie dumny z tego, że udało się to osiągnąć w roku tak pełnym wyzwań. Cieszę się, że możemy zaoferować stabilne zatrudnienie w bezpiecznym środowisku, połączone z atrakcyjnymi zarobkami i dodatkowymi świadczeniami już od pierwszego dnia. Zapewniamy też wspaniałe możliwości rozwoju zawodowego profesjonalistom, od menedżerów operacyjnych, inżynierów, ekspertów ds. HR, finansów i IT, po absolwentów gotowych dołączyć do naszego zespołu - mówi Marian Sepesi, regionalny dyrektor ds. operacji na Europę Środkowo-Wschodnią.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.