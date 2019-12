Amazon przyjął do pracy 400 osób w nowej siedzibie

Na blogu Amazona w grudniu można było przeczytać, że 2019 rok był pierwszym w jakim pracowano w HQ2. Jak podkreśla się, pracujący w nowym miejscu już mieli okazję spotkać się z lokalnymi mieszkańcami. Amazon stawia sobie za cel integrować w nadchodzących latach swoich pracowników z lokalną społecznością. Wynika to z planów spółki, która chce dynamicznie się rozwijać w tej lokalizacji.

Amazon liczy, że liczba pracujących dla firmy osób w nowym biurze się powiększy. Do końca 2020 r. ma w HQ2 pracować około 1600 osób. Jeśli plan zatrudnienia będzie realizowany dalej to do 2023 r. zatrudnionych w Arlington ma być 3500 osób. Możliwe, że w dalszej przyszłości nawet 25 000 osób będzie nazywać HQ2 miejscem pracy. By taka liczba mogła się pomieścić w nowej siedzibie najpierw druga część kompleksu biurowego musi być skończona.

Jak czytamy na stronach Amazona, w nową energooszczędną przestrzeń biurową o wielkości 4 milionów metrów kwadratowych Amazon zainwestował 2,5 miliarda dolarów.

"Nowi pracownicy oraz pobliskie społeczności również skorzystają na planowej inwestycji, dzięki poprawie infrastruktury, rozwojowi transportu publicznego i nowym dostępie do międzynarodowego lotniska Reagana" czytamy na stronie Amazona.

