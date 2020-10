Amazon ogłosił rekrutacje sezonowe. Płaci 24 zł brutto za godzinę

Amazon rozpoczął przedświąteczne rekrutacje. Na najgorętszy w handlu czas potrzebuje 10 tys. pracowników. Dodatkowo firma poinformowała o zwiększeniu zatrudnienia jeszcze w tym roku o 2 tys. stałych pracowników.

Autor:KDS

• 14 paź 2020 13:33





Amazon w Polsce do końca 2020 planuje zatrudniać w Polsce 18 tys. osób. (Fot. materiały prasowe)

Do końca 2020 roku Amazon planuje utworzyć kolejne 2 tys. nowych, stałych miejsc pracy. Tym samym firma zatrudniać będzie 18 tys. osób.

Gigant e-commerce ogłosił również rekrutację na ponad 10 tys. stanowisk sezonowych w centrach logistycznych na okres przedświąteczny.

Osoby pracujące od 8 listopada do 26 grudnia otrzymają świąteczny dodatek do podstawowego wynagrodzenia (min. 20 zł za godzinę) w wysokości 4 zł za godzinę, więc łączna stawka początkowa w tym okresie wyniesie 24 zł brutto.

- W naszych centrach logistycznych trwają przygotowania do okresu przedświątecznego. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w tym roku przyjmiemy do naszego zespołu ponad 10 000 pracowników sezonowych, którzy pomogą nam w realizacji zamówień klientów. Osoby, które do nas dołączą, już od pierwszego dnia będą mogły korzystać z tych samych benefitów i świadczeń, co nasi stali pracownicy. Poza tym będą mieli okazję doświadczyć niesamowitej atmosfery, która zawsze panuje w naszych centrach przed Świętami - powiedziała Magdalena Zagrodnik, regionalny kierownik HR w Amazon Fulfillment Poland.

Zarówno stałym, jak i sezonowym pracownikom Amazon oferuje podstawową stawkę w wynosi co najmniej 20 zł brutto za godzinę, oraz dodatkową premię miesięczną w wysokości do 15 proc. uzależnioną od frekwencji indywidualnej i wyników zespołu. Ponadto, osoby pracujące od 8 listopada do 26 grudnia otrzymają świąteczny dodatek do podstawowego wynagrodzenia (min. 20 zł za godzinę) w wysokości 4 zł za godzinę, więc łączna stawka początkowa w tym okresie wyniesie 24 zł brutto. Firma zapewnia również dodatkowe świadczenia, takie jak bezpłatny transport do i z miejsca pracy na wybranych trasach, ciepłe posiłki za 1 zł, ubezpieczenie na życie i prywatną opiekę medyczną.

Docelowo, firma rozpoczęła rekrutację na 10 tys. stanowisk sezonowych na okres przedświąteczny. Poza tym Amazon poinformował o swoich planach stałego zwiększenia zatrudnienia w Polsce. Stworzył 2 tys. nowych miejsc pracy, tym samym zwiększy łączną liczbę stałych pracowników do 18 tys. To stanowiska dla osób o różnorodnym wykształceniu i doświadczeniu – od poziomu początkowego w dziale operacyjnym, po inżynierów, menedżerów i ekspertów ds. rozwiązań chmurowych.

- Od wielu lat jesteśmy aktywni na polskim rynku i z radością ogłaszamy, że nasz zespół powiększył się do 18 tys. pracowników. Jestem szczególnie dumny z tego, że udało się to osiągnąć w roku tak pełnym wyzwań. Cieszę się, że możemy zaoferować stabilne zatrudnienie w bezpiecznym środowisku, połączone z atrakcyjnymi zarobkami i dodatkowymi świadczeniami już od pierwszego dnia. Zapewniamy też wspaniałe możliwości rozwoju zawodowego profesjonalistom, od menedżerów operacyjnych, inżynierów, ekspertów ds. HR, finansów i IT, po absolwentów gotowych dołączyć do naszego zespołu - mówi Marian Sepesi, regionalny dyrektor ds. operacji na Europę Środkowo-Wschodnią. Na początku tygodnia rekrutacja sezonowa ruszyła w Poczcie Polskiej. Aby sprawnie doręczać przedświąteczne e-zakupy, zatrudni dodatkowo co najmniej 1200 osób. Ogólnopolskie kampanie rekrutacyjne spółka organizuje od wielu lat. W tym roku szuka przede wszystkim osób zainteresowanych współpracą na umowy zlecenia do pracy w sortowniach, doręczaniu przesyłek oraz kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów o ładowności do 3,5 t oraz pow. 3,5 t. Szczególnie poszukiwane są osoby, które chcą dorobić m.in. w sortowniach w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu. Jeśli chodzi o kierowców, to dodatkową pracę można znaleźć przede wszystkim w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Grudziądzu, Olsztynie, Ostródzie, Białymstoku, Łomży, Ełku, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Z kolei na terenie całego kraju pracę mogą dostać osoby, które będą zajmowały się doręczaniem przesyłek. (fot. Poczta Polska) Osoby, które będą pracować w sortowniach otrzymają wynagrodzenie w przedziale od 17 zł brutto do 25 zł brutto za godzinę. Dla osób doręczających przesyłki przewidziano stawkę w wysokości 21 zł brutto za godzinę lub 2 zł brutto - 5 zł brutto za doręczoną paczkę. Stawki dla kierowców kierujących pojazdami do 3,5 t. mieszczą się w przedziale 18 zł brutto - 22 zł brutto za godzinę, a dla kierowców pojazdów pow. 3,5 t.: 19 zł brutto - 28 zł brutto za godzinę. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od lokalizacji i zakresu wykonywanych czynności. Osoby, które podejmą pracę na stanowisku pracownika ochrony otrzymają wynagrodzenie obowiązujące na tym stanowisku w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

