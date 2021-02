Altimetrik otworzył odział we Wrocławiu. Zatrudni 250 osób

Co najmniej 250 pracowników do końca 2021 roku chce zatrudnić we Wrocławiu spółka Altimetrik. Amerykanie właśnie poinformowali o otwarciu swojego oddziału. Firma zajmuje się wspieraniem rozwoju działalności cyfrowej.

23 lut 2021 14:08





Firma do końca 2021 r. chce zatrudnić 250 osób (fot. Shutterstock)

Altimetrik w swoich oddziałach na całym świecie zatrudnia ponad 2500 pracowników.

Współpracuje ze spółkami z listy Fortune 500 i firmami średniej wielkości, aby zwiększyć ich sprawność i wzmocnić ich pozycję.

Teraz stawia na Polskę i stolicę Dolnego Śląska.

Raj Sundaresan, dyrektor generalny Altimetrik na łamach Business Wire mówi, że stworzenie ośrodka technologicznego we Wrocławiu było decyzją strategiczną, która pozwoli spółce sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu ze strony klientów.

- Kładziony przez nas nacisk na działalność cyfrową, innowacje, oraz inżynierię produktu i danych to doskonałe uzupełnienie z silnym polskim sektorem technologicznym, oraz pozycją Polski zapewniającą bliskość zarówno wykwalifikowanych pracowników, jak i centrów biznesowych - mówi Sundaresan.

Wrocławski oddział Altimetrik zatrudnia ponad 60 osób i zamierza w najbliższych miesiącach poszerzyć działalność o obszar analityki danych oraz uczenia maszynowego. Ciekawymi obszarami, w których Altimetrik Poland będzie szukał wzrostu, są również obecnie bardziej niszowe, ale wzbudzające już duże zainteresowanie dużych klientów biznesowych technologie i języki jak Flutter, Go czy Rust.

- Do końca 2021 roku naszym celem jest przekroczenie liczby 250 pracowników w oddziale wrocławskim i zdobycie uznania jako jeden z najlepszych pracodawców technologicznych w Polsce - informuje Sundaresan.

Wrocławskiego oddział dołączył do istniejących już wcześniej w USA, Indiach, Urugwaju, Japonii i Kanadzie.

- W Altimetrik utrzymujemy bardzo wysoką poprzeczkę, jeśli chodzi o wymagania rekrutacyjne. Obserwujemy duże zainteresowanie naszych wymagających amerykańskich klientów rozszerzeniem działalności na Europę Wschodnią. Nasz zespół w Polsce dostarcza im nie tylko świetnych fachowców, ale i jest w stanie pomóc im lepiej radzić sobie z wyzwaniami związanymi z funkcjonowaniem w Europie - zgodnością z przepisami UE, bezpieczeństwem, własnością intelektualną, prawami autorskimi i wszystkimi innymi aspektami niezbędnymi do zapewnienia sukcesu w biznesie - wymienia Jarek Wawro, dyrektor działu inżynierii i Centrum Technologicznego Altimetrik w Polsce.

- To kompleksowe podejście bardzo pomaga w przyciąganiu nowych klientów do tego regionu - dodaje.

