Alstom uruchamia nową linię we Wrocławiu. Jest praca dla 100 osób

jk

• 3 paź 2022 13:30





Alstom, producent i eksporter polskiego przemysłu kolejowego, uruchomił w zakładzie produkcji taboru kolejowego we Wrocławiu linię spawania aluminium. Dzięki inwestycji pracę znajdzie 100 osób. W Polsce firma Alstom zatrudnia ponad 4 tys. osób (Fot. PTWP/ Michał Oleksy)

REKLAMA

Nowa linia spawania aluminium stworzy co najmniej 100 nowych miejsc pracy w zakładzie Alstom we Wrocławiu i wiąże się z inwestycjami o wartości prawie 10 mln euro, obejmującymi nowe urządzenia i maszyny, dostosowanie infrastruktury zakładu do nowej technologii oraz szkolenia pracowników.

Docelowo ta inwestycja umożliwi zakładowi Alstom we Wrocławiu pozyskanie nowych projektów i produkcję pudeł aluminiowych do pociągów regionalnych na rynki europejskie. Jednocześnie, rozwijane będą kompetencje pracowników zakładu z różnych działów.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj więcej: Dobry spawacz jest jak artysta. Uczy się cały czas

- Alstom przoduje w technologii spawania aluminium w produkcji taboru kolejowego w Polsce i będzie nadal rozwijał i popularyzował tę efektywniejszą oraz bardziej ekologiczną od klasycznej stali technologię. Aluminium ma wiele zalet w stosunku do stali nierdzewnej w budowie pociągów. Gwarantuje niższą masa pociągów, co w efekcie przyczynia się do zużywania mniejszej ilości energii do zasilania pociągu i tym samym niższej emisji CO2. Jednocześnie zmniejszona waga wagonu oznacza, że prędkość pociągów może być wyższa nawet na istniejących torach kolejowych – mówi Sławomir Cyza, prezes i dyrektor zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich.

To nie pierwsza inwestycja spółki w tym roku. Przypomnijmy, w lipcu Alstom poinformował, że rozbudowuje centrum rozwoju produktów cyfrowych w Katowicach. Poszukiwał wówczas 150 nowych programistów, testerów i innych specjalistów IT.

Czytaj więcej: Ten fach w ręku to gwarancja dobrych zarobków. Zwłaszcza za granicą

Alstom zatrudnia w Polsce ponad 4 tys. osób i działa w 11 zakładach w kraju, w tym w trzech zakładach produkcji taboru i komponentów – w Chorzowie, Wrocławiu i Świętochłowicach, zakładzie produkcji systemów sygnalizacji w Katowicach, centrum serwisowym Pendolino, a także centrach serwisowych Traxx i Twindexx w Warszawie, centrum serwisowym Traxx w Toruniu, zakładzie produkcji komponentów do lokomotyw w Łodzi oraz zakładzie produkcji wózków Coradia w Piasecznie.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU