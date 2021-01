Allegro rekrutuje na potęgę. Powiększa kolejne biuro

Poznański zespół Allegro przeniesie się do Nowego Rynku - kompleksu budynków biurowych w centrum miasta. Zajmie tam 10 pięter i 24,6 tys metrów kwadratowych powierzchni w pierwszej kolejności, z możliwością dalszej ekspansji do 29,7 tys. metrów kwadratowych.

Poznańskie biuro jest największym oddziałem Allegro i siedzibą główną od samego początku istnienia firmy (Fot. Mat. pras.)

W tej chwili rozwiązania dla klientów i sprzedawców Allegro na co dzień tworzy zespół ponad 2500 pracowników w Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Krakowie i Wrocławiu.

Tylko w 2020 Allegro zatrudniło blisko 700 nowych osób. Teraz rozpoczęło intensywną rekrutację na 2021 - planuje wzrost zatrudnienia o blisko 40 proc.

To właśnie m.in. dlatego inwestuje w nowe biuro w Poznaniu.

Plany rekrutacyjne

Firma tylko w 2020 roku zatrudniła w pełni zdalnie blisko 700 specjalistów - w 2021 chce zwiększyć liczbę pozyskanych talentów o blisko 40 proc.

2021 rok w Allegro to nie tylko intensywna rekrutacja, ale przede wszystkim innowacje. Firma w najbliższych kwartałach skupi się na usprawnieniach dostaw, rozwoju sztucznej inteligencji i nowych rozwiązań na platformie dla klientów i sprzedawców. Do każdego z tych obszarów firma szuka pracowników - tylko w Poznaniu w 2021 zatrudni ponad 330 osób.

- Allegro rozwija się w niesamowitym tempie. W ciągu zaledwie kwartału liczba liczba klientów zwiększyła się o populację Katowic - 300 tysięcy konsumentów dołączyło do Allegro i mogą wybierać spośród ponad 200 mln ofert. Jeśli wydrukowalibyśmy katalog ze wszystkimi ofertami Allegro, miały 10 kilometrów grubości. To naturalne, że jeśli chcemy zapewniać naszym klientom i sprzedawcom najlepsze doświadczenia oraz wdrażać innowacje w zadowalającym tempie, potrzebujemy utalentowanych ludzi - nie tylko z obszaru technologii. Dlatego też inwestujemy w nowe biura, aby zapewnić pracownikom najlepszą przestrzeń do pracy, sprzyjającą kreatywności, rozwojowi oraz integracji zespołów - a dodatkowo w najlepszej lokalizacji oraz z praktycznymi i ekologicznymi rozwiązaniami - mówi Francois Nuyts, prezes Allegro. I dodaje: - Nasze plany rekrutacyjne na 2021 są naprawdę ambitne - pozyskanie 950 nowych talentów.

Allegro przeniesie się do centrum Poznania, gdzie wynajmie 10 pięter w kompleksie biurowym Nowy Rynek (Fot. Mat. pras.) Nowe biura Allegro Poznańskie biuro jest największym oddziałem Allegro i siedzibą główną od samego początku istnienia firmy. Na co dzień w stolicy Wielkopolski pracują zespoły IT, korporacyjne, obsługa klienta oraz duża część zespołu komercyjnego - w sumie ponad 1300 osób. Przeprowadzka do nowego biura będzie największym jak dotąd przedsięwzięciem logistycznym w historii biur firmy. Allegro przeniesie się do centrum Poznania, gdzie wynajmie 10 pięter w kompleksie biurowym Nowy Rynek. Pierwsze zespoły mają przenieść się do nowego biura już w połowie 2021 roku. Zaplanowano roczny okres przejściowy, podczas którego pracownicy Allegro będą przebywać w dwóch biurach. W poprzednim biurze Allegro dysponowało 1300 miejscami pracy, teraz może ich mieć nawet 2700. Nowy Rynek to trzecia inwestycja Allegro w biura w 2021 roku, po ogłoszonym wcześniej Krakowie i Warszawie. Jak zapowiadała niedawno firma, na początku 2021 roku krakowski zespół Allegro ma przenieść się do Centrum Biurowego Lubicz, gdzie zajmie przestrzeń o powierzchni blisko 2100 mkw - to 4 razy więcej niż powierzchnia pierwszego biura Allegro w Krakowie, które otwarto 5 lat temu.

