Allegro otwiera kolejne biuro. W planach duże rekrutacje

Allegro otworzy biuro w Gdańsku. To jedna z pięciu lokalizacji, w której firma planuje otworzyć swoją siedzibę. Kto będzie miał szansę na pracę?

Autor: jk

• 29 paź 2021 9:56





Allegro podkreśla, że tylko w tym roku planuje zatrudnić łącznie 1 500 osób - w tym kilkuset pracowników (Fot. mat. pras.)

Do tej pory Allegro pracowało w sześciu lokalizacjach - w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Poznaniu oraz centrach logistycznych w Błoniu i podwarszawskim Adamowie. Teraz dołączą do nich - Katowice, Łódź, Gdańsk, Lublin oraz Wrocław. Rozpoczęto już rekrutację do nowych biur i w pierwszym etapie największy nacisk położono na pozyskanie pracowników w obszarze technologii.

Allegro podkreśla, że tylko w tym roku planuje zatrudnić łącznie 1 500 osób - w tym kilkuset pracowników, którzy dołączą do niej w nowych lokalizacjach.

- Allegro stale się rozwija, przez co nieprzerwanie poszukujemy software developerów, product managerów, analityków danych i wielu innych specjalistów, którzy będą współtworzyć i rozwijać naszą platformę. Nowa lokalizacja Allegro w Gdańsku to dla nas duża szansa. Wierzymy w ogromny potencjał Trójmiasta, który zrzesza potężną liczbę specjalistów z branży IT. Aktualnie wybieramy najbardziej dogodne miejsca na nasze biuro i już cieszymy się na myśl o współpracy w nowej lokalizacji - mówi Marcin Gruszka, rzecznik prasowy Allegro.

Allegro rozwija się bardzo dynamicznie. Tylko w ujęciu rok do roku liczba dostępnych na platformie ofert wzrosła o ok. 50 proc., a w III kwartale 2021 r. po raz pierwszy w historii przekroczyła liczbę 250 milionów.

Dzięki nowym siedzibom Allegro chce dotrzeć do specjalistów, którzy będą rozwijać platformę Allegro.pl w tym nowe usługi jak fintech Allegro Pay, platformę dla firm Allegro Biznes czy platformę ogłoszeń Allegro Lokalnie.

Poszukując nowych członków zespołu, firma już od samego początku chce przywitać się z kandydatami i rusza z kampanią #dobrzetuprogramować, przygotowaną indywidualnie dla każdego z miast.

