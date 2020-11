Allegro inwestuje w zespół ekspertów. Powiększa biuro i szuka nowych pracowników

Allegro inwestuje w pracowników. Od stycznia 2020 r. firma zatrudniła już 470 specjalistów, a 200 kolejnych dołączy jeszcze w tym roku.

Allegro planuje zatrudnić w całej Polsce kolejnych 200 pracowników (Fot. mat. pras.)

Allegro planuje znacząco zwiększyć zatrudnienie w Krakowie. W ciągu trzech lat w stolicy Małopolski może zatrudnić ich nawet 100.

Na początku 2021 roku krakowski zespół Allegro przeniesie się do Centrum Biurowego Lubicz, gdzie zajmie przestrzeń o powierzchni blisko 2100 mkw - to 4 razy więcej niż powierzchnia pierwszego biura Allegro w Krakowie, które otwarto 5 lat temu.

Krakowskie biuro to kolejna inwestycja po ogłoszonym we wrześniu nowym warszawskim biurze. Planowany jest również dalszy rozwój siedziby firmy znajdującej się w Poznaniu.

Miesięcznie stronę Allegro odwiedza 20 mln klientów, a 117 tys. firm handlowych prowadzi na niej swój biznes. Firma dynamicznie rozwija swój zespół, który już teraz liczy ponad 2400 pracowników, a jeszcze w tym roku Allegro planuje zatrudnić w całej Polsce kolejnych 200.

Niemal połowa z nich to wysokiej klasy specjaliści z obszaru technologii, którzy dbają o ciągły rozwój technologiczny platformy. Trzeci co do wielkości zespół inżynierów znajdzie się właśnie w Krakowie, a plany dalszego rozwoju w tej lokalizacji są bardzo ambitne.

- W Allegro tworzymy jedną z największych społeczności IT w Polsce. Wspólnie projektujemy rozwiązania dla klientów i sprzedawców, które sprawiają, że zakupy w sieci są szybkie i wygodne, a prowadzenie biznesu na Allegro proste i opłacalne. Stawiamy sobie ambitne cele, a żeby je osiągnąć potrzebujemy najlepszych ekspertów na rynku - szczególnie utalentowanych inżynierów. Pracujemy na najnowszych technologiach, które pozwalają nam szybko wdrażać innowacje i dostosowywać naszą platformę do oczekiwań milionów klientów. Tworzymy rozwiązania na najwyższym światowym poziomie i co ważne - tworzymy je samodzielnie, tutaj w Polsce - powiedział Francois Nuyts, CEO Allegro.

Krakowskie biuro to kolejna inwestycja po ogłoszonym we wrześniu nowym warszawskim biurze (Fot. mat. pras.)

Od ponad 20 lat Allegro zatrudnia i zapewnia rozwój najlepszym specjalistom na rynku. Największe zespoły technologii znajdują się w Poznaniu, Warszawie i Toruniu, teraz dołączy do nich także Kraków. Biuro krakowskie zostanie mocno zasilone przez nowych i zdolnych inżynierów, dzięki czemu powstanie nowy technologiczny hub na mapie stolicy Małopolski.

Więcej przestrzeni na innowacje w Krakowie

Krakowskie biuro Allegro istnieje od 2015 roku. Jego działalność skupia się głównie na budowie platformy i rozwoju oprogramowania. Z Krakowa pracują również zespoły zajmujące się badaniami i rozwojem w obszarze Machine Learning oraz przetwarzaniem Big Data - łącznie 45 osób. W planach jest dalszy rozwój wszystkich tych obszarów, dlatego Allegro zapowiada zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższych trzech lat nawet o 100 specjalistów. Żeby sprostać tak dynamicznemu rozwojowi zespołu, Allegro wynajęło przestrzeń o powierzchni blisko 2100 metrów kwadratowych w Centrum Biurowym Lubicz w Krakowie, która jest aż czterokrotnie większa niż powierzchnia pierwszego krakowskiego biura. To nowoczesna i wygodna przestrzeń z dodatkowym atutem w postaci tarasu z widokiem na Stare Miasto. Przeprowadzka planowana jest na początek 2021 roku. - Kraków jest kopalnią informatycznych talentów, więc rozwój zespołu technologii właśnie tutaj był naturalnym wyborem. Jesteśmy jednym z najbardziej pożądanych pracodawców w obszarze technologii, więc liczymy, że już niedługo nasz zespół zasilą nowi zdolni specjaliści, których w Krakowie na pewno nie brakuje - mówi Tomasz Gajek, technology director w Allegro który jest szefem krakowskiego biura, a jednocześnie jednym z głównych architektów platformy. - To co charakteryzuje pracę w technologii w Allegro to poczucie wpływu i odpowiedzialności za projektowanie i wdrażanie złożonych rozwiązań na naszej platformie. Nieustannie dzielimy się wiedzą - to ważna część naszej kultury organizacyjnej. Przekraczając próg naszego krakowskiego biura dołączysz tak naprawdę do grona kilkuset allegrowych entuzjastów technologii - dodaje Gajek. Działalność biura w Krakowie skupia się głównie na budowie platformy i rozwoju oprogramowania (Fot. mat. pras.) Allegro dzieli się wiedzą Allegro aktywnie wspiera rozwój lokalnej społeczności technologicznej w Małopolsce i chętnie dzieli się wiedzą z osobami, które stawiają pierwsze kroki w obszarze technologii. W roku akademickim 2019/2020 Allegro rozpoczęło współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą. Eksperci Allegro prowadzą spotkania i warsztaty, gdzie dzielą się wiedzą i opowiadają o najnowszych trendach w technologii. Firma ufundowała także specjalne miejsce na uczelni, gdzie studenci mogą odpocząć i zrelaksować się między wykładami.

