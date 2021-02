Allegro buduje centrum logistyczne. Zatrudni 1200 osób

Nawet 1200 osób zatrudni Allegro. Polski gigant z branży e-commerce zapowiedział właśnie uruchomienie centrum logistycznego o powierzchni ponad 65 tys. m2.

W centrum logistycznym do końca 2022 roku zatrudnienie znajdzie docelowo 1200 pracowników. (Fot. Allegro)

Allegro samo przechowa, zapakuje i wyśle towar, który za pośrednictwem platformy sprzedają przedsiębiorcy.

Spółka, która niedawno miała swój giełdowy debiut, właśnie poinformowała, że buduje nowe centrum logistyczne, które będzie obsługiwało zamówienia realizowane przez sprzedających na platformie.

Polski lider branży e-commerce zdecydował się rozwijać swoje usługi logistyczne w A2 Warsaw Park. Umowa pomiędzy firmą Panattoni a Allegro obejmuje wynajem magazynu o powierzchni 36 500 m2, z czego 35 100 m2 zostanie przeznaczone na obsługę zamówień, a niemal 2 800 m2 zajmą biura i przestrzeń wypoczynku zapewniającą pracownikom miejsce do odpoczynku. Docelowo łączna powierzchnia operacyjna magazynu z systemem wewnętrznych antresol wyniesie 65 300 m2.

Centrum logistyczne Allegro wyposażone zostanie w szereg rozwiązań z zakresu automatyki, które przyspieszą oraz obniżą koszty obsługi zamówień. Wdrożone zostaną zaawansowane systemy do zarządzania magazynem, a także systemy przenośników i skanerów zapewniające wysoki standard obsługi oraz kontrolę towarów na każdym etapie procesu magazynowego.

Czytaj więcej: Logistyka to nie tylko kierowcy. Branża poszukuje cyfrowych talentów

W centrum logistycznym do końca 2022 roku zatrudnienie znajdzie docelowo 1200 pracowników. Firma tak rozplanowała przestrzenie i komunikację wewnątrz, by móc zapewnić pracownikom bezpieczeństwo w kontekście COVID-19.

- Kupujący oczekują szybkich dostaw, a my intensywnie pracujemy by pomóc sprzedawcom spełnić to oczekiwanie. Centrum logistyczne Allegro pomoże przejąć od firm najbardziej czasochłonne i pracochłonne czynności takie jak: magazynowanie, pakowanie, wysyłkę i obsługę zwrotów. Dzięki skali i automatyzacji Allegro będzie w stanie zapewnić atrakcyjne warunki tej usługi. To pozwoli sprzedającym skupić się na zwiększaniu sprzedaży i optymalizowaniu ofert, a kupującym da dodatkową satysfakcję z szybkiej dostawy - komentuje Grzegorz Czapski, dyrektor ds. rozwoju.

Rozwój e-commerce

Zamknięte sklepy i galerie handlowe wymusiły rozwiązania, na które większość firm nie była przygotowana. Z raportu „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska" wynika, że już 20 mln Polaków robi zakupy online. Jeszcze 5 lat temu wartość polskiego rynku e-commerce wynosiła 27 mld zł. Przed pandemią szacowano go na 70 mld zł, dziś na 100 mld zł. W efekcie pozycja specjalistów od digital i e-commerce jeszcze bardziej się umocniła. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w październiku 2020 w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez internet o 9,1 proc. - W ostatnich latach rola e-commerce systematycznie rosła, a wybuch pandemii sprawił, że trend ten jeszcze bardziej się rozwinął. W efekcie osoby posiadające doświadczenie w sprzedaży internetowej są dziś na wagę złota i mogą przebierać w ofertach pracy. W tej chwili na portalach rekrutacyjnych i ogłoszeniami można znaleźć ponad 1400 rekrutacji na stanowiska e-commerce - komentuje Elżbieta Sobiech, ekspert ds. rekrutacji digital i e-commerce w firmie rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire. Rok 2020 przyniósł wzrost ofert zatrudnienia dla kandydatów z obszarów CRM, marketing automation, czy analityki danych digitalowych i CRM-owych – aż 90 proc. kandydatów z branży zostało zaproszonych do udziału w rekrutacji. Firmy szukają również programistów, wytwarzających platformy i narzędzia e-commerce. Zaś kandydaci mają coraz to wyższe oczekiwania. - W przypadku tych obszarów w zależności od rodzaju stanowiska możemy mówić o wzrostach wynagrodzeń o 10-15 proc. rok do roku. Poza tym widoczne są wzrosty w obszarach digital activation, social mediów i komunikację on-line – mówi Elżbieta Sobiech z Devire. Z danych Devire wynika, że osoba aplikująca na stanowisko specjalisty e-commerce może liczyć na pensję w wysokości od 6 000 do 10 500 zł, średnio firmy oferują 7 tys. zł brutto. Z kolei digital manager zaczyna od wynagrodzenia w wysokości 10 000 zł. Maksymalna oferowana stawka to 13 500 zł, średnio jest to 12 000 zł. CRM manager może zarobić od 10 000 do 22 000 zł, średnio firmy oferują mu 15 500 zł.

