Aldi Technology Hub w Krakowie zatrudni ponad 250 osób

Nowy Aldi Technology Hub w Krakowie już otwarty

Aldi Technology Hub, będący częścią Aldi Nord, to jednostka odpowiedzialna za technologie informatyczne i ma za zadanie przyspieszenie procesu digitalizacji w grupie. Powstanie jednostki ma także na celu wspieranie projektów technologicznych, międzynarodową współpracę oraz usprawnienie operacji biznesowych.

- Każdy kraj z grupy przedsiębiorstw Aldi Nord ma swój lokalny zespół ekspertów z zakresu IT, ale kompetencyjnie i strukturalnie jednostki te różnią się. Eksperci Aldi Technology Hub współpracują bezpośrednio z centralą Aldi w Niemczech. Wspólnie dbamy o to, aby wdrażać i rozwijać projekty technologiczne – mówi dyrektor zarządzający Aldi Technology Hub Maciej Chojecki.

Jak dodaje Chojecki, głównymi środowiskami pracy są systemy SAP, Power BI, Java, UIPath, dlatego firma szuka specjalistów z doświadczeniem w tym zakresie. Aldi Technology Hub zajmuje się także projektowaniem i zarządzaniem procesami IT, projektami oraz testowaniem oprogramowania.

Obecnie Hub zatrudnia 100 osób, w większości kobiety

Obecnie w Aldi Technology Hub pracuje ponad 100 specjalistów. Większość zespołu to kobiety.

- Lokalizacja Aldi Technology Hub nie była przypadkowa. Kraków oraz jego okolice to zagłębie wysokiej klasy specjalistów i ekspertów z obszaru IT. To także miejsce styku biznesu, nauki i nowych technologii, które stanowią idealną przestrzeń do synergii wysokospecjalistycznych środowisk IT. – komentuje Chojecki.