Alcon inwestuje. Stworzy 100 nowych miejsc pracy w Warszawie

Budowa Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych kosztowała 75 milionów złotych.

Realizacja była możliwa dzięki pozytywnej rekomendacji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i objęciu Alcon Global Services Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Do końca roku pracę znajdzie tam ponad 100 osób.

- Każda inwestycja, która bazuje na badaniach, rozwoju, tworzeniu nowoczesnych rozwiązań dla biznesu jest bardzo cenna. Inwestycja, jaką Alcon realizuje w Warszawie, objęta łódzką strefą wpisuje się idealnie w nurt innowacyjnego spojrzenia na rozwój, co zauważyło również ministerstwo udzielając firmie grantu. Cieszymy się potrójnie z tej inwestycji. Po pierwsze jest na terenie Warszawy, którą zarządzamy i bardzo doceniamy jej potencjał inwestycyjny. Po drugie przyniesie ponad 100 miejsc pracy, co w dobie koronawirusa jest szczególnie ważne. Po trzecie jest to pierwsza w tym roku inwestycja z sektora nowoczesnych rozwiązań i usług dla biznesu - wyjaśnia Marek Michalik, prezes zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Alcon rekrutuje

Jak tłumaczą przedstawiciele firmy, wybór polskiej lokalizacji związany był z potrzebą znalezienia wykwalifikowanych pracowników ze znajomością języków obcych i specjalistycznym wykształceniem. Centrum AGS w Warszawie planuje zatrudnić 100 osób, głównie profesjonalistów z wykształceniem informatycznym i ekonomicznym. W kolejnych latach zapowiadany jest dalszy rozwój centrum. Główne obszary specjalizacji AGS w Warszawie to IT (specjaliści ERP, analitycy, inżynierowie infrastruktury IT i big data), HR (specjaliści administracji personalnej specjaliści od naliczania wynagrodzeń), finanse i obsługa klienta.

- Zdecydowaliśmy się na Warszawę ze względu na to, że jest to miasto z dobrą infrastrukturą i dostępną pulą talentów - wyjaśnia Michał Kasprzyk, head regional hub w Alcon Global Services.

- Chcemy być blisko biznesu, dlatego zależało nam również na kolokacji centrum z częścią komercyjną, a ta znajduje się właśnie w Warszawie.

Alcon oferuje pracownikom możliwość rozwoju m.in. poprzez dostęp do szkoleń oraz pozapłacowe benefity. Jej przedstawiciele podkreślają, że swoim pracownikom Alcon zapewnia nowoczesne narzędzia pracy oraz zaplecze technologiczne, co jest szczególnie ważne dla specjalistów z obszaru IT.

- Jesteśmy na wczesnym etapie rozwoju organizacji, w której wszyscy mają realny wpływ na funkcjonowanie firmy i jej procesy. To idealne środowisko dla osób, które poszukują nowych rozwiązań, nie powielają utartych schematów - podkreśla Olga Berger-Jankowska, HR manager w Alcon Global Services. Capgemini rekrutuje Także Capgemini, światowy gigant z zakresu nowych technologii, do końca 2020 roku planuje podwoić lubelski zespół. Rekrutacja cały czas trwa i odbywa się on-line. W praktyce oznacza to zatrudnienie kolejnych 200 osób. W sumie, w całej Polsce Capgemini zatrudnia ponad 9 tys. osób. - Capgemini to miejsce nie tylko dla specjalistów i osób z doświadczeniem, ale również dobry pierwszy krok w stronę rozwoju kariery w IT. Do naszego biura w Lublinie dołączyło sporo pracowników z wykształceniem humanistycznym, którzy jednak chcieli zmienić swoją ścieżkę kariery. Szkolimy takie osoby w obszarach związanych z technologią i korzystamy z ich świetnej znajomości języków - mówi Tomasz Trzaska, menedżer lubelskiego oddziału Capgemini. Osoby zatrudnione w lubelskim oddziale firmy, który został otwarty w 2019 roku, zajmują się w głównej mierze wielojęzyczną obsługą i doradztwem IT dla klienta międzynarodowego. Oznacza to, że stanowią wsparcie techniczne dla zagranicznych klientów firmy – zaczynając od podstawowego poziomu, przechodząc do rozwiązywania bardziej wymagających zagadnień technologicznych, a kończąc na rozbudowie rozwiązań IT i konsultingu technicznym.