Aktywność ekonomiczna Polaków. Są najnowsze dane

Urzędy statystyczne opublikowały dane dotyczące aktywność ekonomiczna ludności w II kwartale 2020 r. Informacje zostały opracowane na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawierają informacje m.in. na temat: poziomu aktywności zawodowej ludności według, poziomu bezrobocia czy jego przyczyn.

Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w województwie podlaskim w II kwartale 2020 r. ludność aktywna zawodowo stanowiła 55,4 proc. ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,1 p. proc., natomiast w ujęciu rocznym jego wartość spadła o 0,3 p. proc.

W okresie tym osoby pracujące stanowiły 54,1 proc. ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Wskaźnik zatrudnienia był o 0,3 p. proc. wyższy w porównaniu z zanotowanym w poprzednim kwartale, a w ujęciu rocznym jego wartość nie uległa zmianie.

Osoby bezrobotne stanowiły 2,4 proc. ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej. Stopa bezrobocia spadła zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i w skali roku odpowiednio o 0,6 p. proc. i 0,2 p. proc.

Przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne w II kwartale 2020 r. ukształtował się na poziomie 7,9 miesiąca. W poprzednim kwartale wyniósł on 6,7 miesiąca. W skali roku okres ten uległ wydłużeniu o 0,5 miesiąca.

W II kwartale 2020 r. emerytura stanowiła główną przyczynę niewykonywania i nieposzukiwania pracy dla 56,9 proc. ogółu biernych zawodowo, natomiast 16,1 proc. omawianej populacji to osoby nieaktywne z powodu nauki i uzupełniania kwalifikacji zawodowych. Wśród pozostałych, najczęściej wymienianych jako główne przyczyny bierności zawodowej były choroba lub niepełnosprawność (10,3 proc.) oraz inne powody osobiste lub rodzinne (6,5 proc.).

Zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 2020 r. liczyła 879 tys. osób. W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. zmniejszyła się o 37 tys. osób. Współczynnik aktywności zawodowej, czyli udział aktywnych zawodowo danej kategorii w ogólnej liczbie ludności tej kategorii, wśród osób w wieku 15 lat i starszych wyniósł 53,5 proc. (w kraju 55,5 proc.). Spadł on w skali roku o 2,1 p. proc., a względem poprzedniego kwartału o 1,3 p. proc.

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w II kwartale 2020 r. w województwie kujawsko-pomorskim pracowało 854 tys. osób. W odniesieniu do analogicznego okresu 2019 r. było to o 26 tys. mniej. Wskaźnik zatrudnienia, prezentujący udział pracujących danej kategorii w ogólnej liczbie ludności tej kategorii, wśród osób w wieku 15 lat i starszych wyniósł 51,9 proc. (w kraju 53,8 proc.). Był on niższy o 1,5 p. proc. w stosunku do II kwartału 2019 r. i o 0,8 p. proc. w porównaniu z I kwartałem 2020 r.

Stopa bezrobocia wyniosła 2,7 proc. (w Polsce 3,1 proc.). W skali roku spadła o 1,3 p. proc., natomiast w odniesieniu do I kwartału 2020 r. o 1,2 p. proc. W II kwartale 2020 r. w województwie kujawsko-pomorskim biernymi zawodowo pozostawało 765 tys. osób.

Bierni zawodowo, którzy nie poszukiwali pracy, jako najczęstszą przyczynę (poza emeryturą - taki powód podało 419 tys. osób, czyli 55,0 proc. biernych zawodowo nieposzukujących pracy) wymieniali naukę i uzupełnianie kwalifikacji (119 tys. osób, tj. 15,6 proc.). Liczna była także grupa osób, które nie szukały pracy z powodu choroby i niesprawności (95 tys. osób, tj. 12,5 proc.). Osób zniechęconych bezskutecznością poszukiwań pracy było 21 tys. (2,8 proc. biernych zawodowo nieposzukujących pracy).

Województwo pomorskie

Ludność aktywna zawodowo w województwie pomorskim w II kwartale 2020 r. stanowiła 57,9 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza spadek o 0,7 p.proc. w porównaniu z I kwartałem 2020 r. oraz spadek o 1,1 p.proc. w skali roku.

Osoby pracujące w województwie pomorskim w II kwartale 2020 r. stanowiły 55, proc. ludności w wieku 15 lat i więcej. Wskaźnik zatrudnienia zarówno w ujęciu rocznym, jak i w stosunku do I kwartału 2020 r. zmniejszył się o 1,1 p.proc.

Osoby bezrobotne w województwie pomorskim w II kwartale 2020 r. stanowiły 3,5 proc. ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej, co oznacza wzrost w skali roku o 0,1 p.proc. oraz wzrost o 0,9 p.proc. w porównaniu z I kwartałem 2020 r.

Osoby bierne zawodowo w województwie pomorskim w II kwartale 2020 r. stanowiły 42,1 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza wzrost o 1,1 p.proc. w stosunku do II kwartału 2019 r. oraz o 0,7 p.proc. w porównaniu z I kwartałem 2020 r.

Województwo śląskie

Ludność aktywna zawodowo w II kwartale 2020 r. stanowiła 51,9 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej. Współczynnik aktywności zawodowej zmniejszył się zarówno w skali roku, jak i w porównaniu z I kwartałem br. (odpowiednio o: 1,3 p. proc. i 0,6 p. proc.).

Osoby pracujące w II kwartale br. stanowiły 50,5 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej. Wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się zarówno w skali roku, jak i w porównaniu z I kwartałem 2020 r. (odpowiednio o: 1,7 p. proc. i 0,7 p. proc.).

Śląskie jest jednym z województw, w których rośnie liczba osób biernych zawodowo

Osoby bezrobotne w II kwartale br. stanowiły 2,6 proc. ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej. Zarówno w porównaniu z II kwartałem ub. roku jak i z I kwartałem br. stopa bezrobocia wzrosła odpowiednio o 0,8 p. proc. i 0,1 p. proc.

Osoby bierne zawodowo w II kwartale br. liczyły 1735 tys. osób i stanowiły 48,1 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej. Zarówno w skali roku, jak i w porównaniu z I kwartałem 2020 r. ich liczba zwiększyła się odpowiednio o: 2,4 proc. i 1,2 proc.

Województwo świętokrzyskie

Ludność aktywna zawodowo stanowiła w II kwartale 2020 r. 55.0 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z II kwartałem 2019 r. wskaźnik ten zwiększył się o 0,5 p.proc. Wzrósł również współczynnik zatrudnienia (o 1,0 p.proc.), który wyniósł 52,8 proc., natomiast stopa bezrobocia obniżyła się o 1,2 p.proc do 3,8 proc. Mniej niż przed rokiem było biernych zawodowo - o 1,5 proc.

Współczynnik aktywności zawodowej ukształtował się na poziomie o 0,5 p.proc. wyższym niż rok wcześniej i wyniósł 55,0 proc. W podziale według płci zdecydowanie wyższą jego wartość nadal notowano wśród mężczyzn - 64,6 proc., wobec 46,0 proc. u kobiet. Wyższy poziom odnotowano na wsi - 56,8 proc. W miastach wskaźnik aktywności zawodowej wyniósł 52,6 proc.

Liczba pracujących w II kwartale 2020 r. ukształtowała się na poziomie 525 tys. i zwiększyła się w skali roku o 1,4 proc. Wzrost liczby pracujących wystąpił tylko wśród mężczyzn (o 2,8 proc.), podczas gdy w grupie kobiet odnotowano spadek o 0,9 proc. Liczba pracujących na wsi wzrosła o 4,2 proc., podczas gdy w miastach zmniejszyła się o 2,2 proc.

Liczba bezrobotnych w II kwartale 2020 r. zmniejszyła się o 22 proc. i wyniosła 21 tys.

W II kwartale 2020 r. zbiorowość biernych zawodowo liczyła 448 tys. osób, tj. 45,0 proc. ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Wśród nich dominowały kobiety, które stanowiły 62,1 proc. ogółu, a także mieszkańcy wsi - 52,9 proc. W skali roku liczba biernych zawodowo zmniejszyła się o 1,5 proc., co było wynikiem jej spadku na wsi (o 5,2 proc.), wobec wzrostu o 2,9 proc. w miastach.

Województwo łódzkie

Ludność aktywna zawodowo w II kwartale 2020 r. stanowiła 56,6 proc. ogółu ludności województwa łódzkiego w wieku 15 lat i więcej. Wzrost liczby pracujących oraz spadek liczby biernych zawodowo i liczby bezrobotnych wpłynął na zmniejszenie się wskaźnika obciążenia ekonomicznego w województwie łódzkim w skali roku.

W II kwartale 2020 r., w województwie łódzkim, zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 1138 tys. osób, a biernych zawodowo 874 tys. osób. Liczba aktywnych zawodowo wzrosła w stosunku do II kwartału 2019 r. o 0,4 proc., natomiast liczba osób biernych zawodowo spadła o 1,6 proc. W grupie aktywnych zawodowo odnotowano wzrost liczby pracujących o 1,7 proc. oraz spadek liczby bezrobotnych o 31,8 proc.

W II kwartale 2020 r. zbiorowość pracujących w województwie łódzkim liczyła 1108 tys. osób i zwiększyła się w porównaniu z II kwartałem 2019 r. o 19 tys., tj. o 1,7 proc. Pracujący stanowili 55,1 proc. ogółu ludności województwa w wieku 15 lat i więcej (rok wcześniej 53,9 proc.).

W II kwartale 2020 r. zbiorowość osób bezrobotnych w województwie łódzkim liczyła 30 tys. i zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 14 tys., tj. o 31,8 proc. Liczba bezrobotnych mężczyzn zmalała o 13,0 proc., a liczba bezrobotnych kobiet o 54,5 proc.

Stopa bezrobocia wyniosła 2,6 proc. i była niższa o 1,3 p. proc. niż rok wcześniej. W stosunku do II kwartału 2019 r. stopa bezrobocia dla kobiet zmniejszyła się o 2,4 p. proc. i wyniosła 1,9 proc., a wśród mężczyzn spadła o 0,5 p. proc do poziomu 3,2 proc.

Województwo dolnośląskie

W II kwartale 2020 r. w województwie dolnośląskim nastąpiły zmiany, na które niewątpliwie wpłynęła sytuacja związana z pandemią COVID-19. W porównaniu do analogicznego kwartału 2019 r., jak i do kwartału poprzedniego zmniejszyła się aktywność ekonomiczna ludności. Odnotowano mniej pracujących, zwiększyła się natomiast liczebność populacji bezrobotnych i biernych zawodowo. W konsekwencji niższy był współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnienia, wzrosła natomiast stopa bezrobocia.

Osoby pracujące w II kwartale 2020 r. stanowiły 53,6 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do II kwartału 2019 r. wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się o 1,7 p.proc., a w odniesieniu do I kwartału 2020 r. - o 1,3 p.proc. Liczba pracujących w ciągu roku zmniejszyła się o 39 tys. (tj. o 3,1 proc.), a w ciągu kwartału - o 31 tys. (tj. o 2,5 proc.).

Osoby bezrobotne w II kwartale 2020 r. stanowiły 3,7 proc. ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej. Oznacza to duży wzrost w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku, a także z kwartałem poprzednim. Liczba bezrobotnych w ciągu roku zwiększyła się o 9 tys. (tj. o 23,7 proc.), w ciągu kwartału - o 15 tys. (tj. o 46,9 proc.), a stopa bezrobocia odpowiednio o 0,8 p.proc. i o 1,2 p.proc.

Osoby bierne zawodowo stanowiły w II kwartale 2020 roku 44,4 proc. ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Odsetek ten był wyższy zarówno w odniesieniu do sytuacji obserwowanej analogicznym okresie 2019 r., jak i w kwartale poprzednim (wzrost odpowiednio o 1,4 p. proc. oraz 0,8 p. proc.).

Województwo wielkopolskie

Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w II kwartale br. zaobserwowano spadek w skali roku liczby pracujących oraz współczynnika aktywności zawodowej i wskaźnika zatrudnienia. Pomimo spadku liczby osób bezrobotnych, zwiększył się wskaźnik obciążenia pracujących osobami niepracującymi.

W II kwartale br. zbiorowość aktywnych zawodowo obejmowała 1601 tys. osób, tj. o 3,1 proc. mniej niż w analogicznym kwartale ub. roku. Populacja pracujących, licząca 1572 tys. osób, w ciągu roku zmniejszyła się o 1,9 proc. Biernych zawodowo było 1198 tys., tj. o 5,0 proc. więcej niż przed rokiem. Liczba bezrobotnych wyniosła 29 tys., czyli o 43,1 proc. mniej niż w II kwartale 2019 r.

Pod względem wielkości współczynnika aktywności zawodowej wielkopolskie zajmowało trzecią lokatę wśród wszystkich województw, a najwyższą jego wartość zanotowano w mazowieckim (59,6 proc.; spadek o 0,2 p.proc. w stosunku do II kwartału ub. roku). Najniższą wartość wskaźnika zaobserwowano w śląskim (51,9 proc.; spadek o 1,3 p.proc.).

W II kwartale br. liczba pracujących wynosiła 1572 tys., tj. o 31 tys. (o 1,9 proc.) mniej niż w analogicznym kwartale 2019 r.

Wskaźnik zatrudnienia osiągnął najwyższy poziom w mazowieckim (57,4 proc.; w skali roku zanotowano spadek o 0,8 p.proc.), natomiast najniższy - w śląskim, gdzie wyniósł 50,5 proc. (spadek o 1,7 p.proc.). Pod względem wielkości wskaźnika zatrudnienia wielkopolskie zajmowało drugą lokatę wśród wszystkich województw.

Województwo warmińsko-mazurskie

W porównaniu z II kwartałem 2019 r. liczba osób pracujących była niższa o 0,7 proc. Zwiększył się natomiast udział osób zatrudnionych na czas nieokreślony (z 62,7 proc. do 63,2 proc.). Liczba osób bezrobotnych zwiększyła się o 22,2 proc. Wzrostowi uległa również stopa bezrobocia (o 0,7 p. proc.). Zmniejszył się natomiast odsetek osób długotrwale bezrobotnych, a przeciętny czas poszukiwania pracy był krótszy o 3 miesiące.

W II kwartale 2020 r. zwiększyło się obciążenie pracujących osobami niepracującymi (liczba osób niepracujących na 1000 pracujących) z 948 do 961. Liczba osób biernych zawodowo zmniejszyła się. Zmniejszył się również odsetek biernych w wieku produkcyjnym (z 42,0 proc. do 41, proc. ogółu biernych zawodowo).

Województwo lubuskie

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w II kwartale 2020 r. 54,4 proc. liczby ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z I kwartałem 2020 r. wskaźnik ten zmniejszył się o 0,7 p. proc., natomiast w odniesieniu do II kwartału 2019 r. - o 1,0 p. proc. W ujęciu kwartalnym odnotowano spadek liczby pracujących (o 1,2 proc.) i wskaźnika zatrudnienia (o 0,6 p. proc.), natomiast wzrost liczby osób biernych zawodowo (o 1,1 proc.). W porównaniu z I kwartałem 2020 r. współczynnik aktywności zawodowej zmniejszył się o 0,7 p. proc.

W II kwartale 2020 r. ludność aktywna zawodowo stanowiła w województwie lubuskim 54,4 proc. liczby ludności w wieku 15 lat i więcej. Zbiorowość ta liczyła 430 tys. osób, w tym 421 tys. pracujących. Liczba osób bezrobotnych spadła poniżej 10 tys. (stąd nie może być prezentowana ze względu na wysoki losowy błąd próby).

Wskaźnik zatrudnienia w II kwartale 2020 r. wyniósł 53,3 proc., co oznacza, że na każde 100 osób, które ukończyły 15 lat przypadało ponad 53 pracujących. Wskaźnik ten zmniejszył się o 0,6 p. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Spadek wystąpił wśród kobiet (o 1,8 p. proc.), natomiast wśród mężczyzn odnotowano wzrost (o 0,6 p. proc.). Wskaźnik zmniejszył się bez względu na miejsce zamieszkania, przy czym bardziej wśród mieszkańców wsi (o 1,0 p. proc.), niż wśród mieszkańców miast (o 0,3 p. proc.).

W II kwartale 2020 r. zbiorowość biernych zawodowo liczyła 360 tys. i zwiększyła się zarówno w porównaniu z poprzednim kwartałem (o 4 tys., tj. o 1,1 proc.), jak i w stosunku do analogicznego kwartału 2019 r. (o 7 tys., tj. o 2,0 proc.).