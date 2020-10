Agile, czyli zwinna rekrutacja pracownika w niepewnych czasach 

Kiedy pandemia radykalnie zmienia rynek pracy, kluczem do udanego działania jest zdolność do przystosowania się. Agile to zbiór metod, które pozwalają na szybszą i wydajniejszą pracę oraz dynamiczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Zwinną metodologię można zastosować w działaniach rekrutacyjnych.

Autor:Kalina Olejniczak

• 2 paź 2020 10:27





W proces zwinnej rekrutacji zaangażowany jest zespół przyszłych współpracowników kandydata (fot. Pixabay)

45 proc. rekruterów uznaje za znaczne obciążenie przedłużający się proces dokumentacyjno-administracyjny, a 63 proc. twierdzi, że jest to jedno z ich najczęstszych zadań podczas procesu rekrutacyjnego.

Założeniem metodyk zwinnych jest obserwacja, że wymagania odbiorcy (klienta) często ewoluują podczas trwania projektu, dlatego zespół musi być w stanie dynamicznie się do nich dostosowywać.

Ważnym elementem rekrutacji według metodologii agile jest włączenie przyszłego zespołu w wybór kandydata.

Metodologia agile ma swoje początki w branży IT. W latach 90., szukano sposobu na efektywną pracę w świecie, który charakteryzuje się zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością. Tak powstał Manifest Agile, czyli zbiór zasad, według których postępują programiści agile, a sama metodologia została zaadaptowana m.in. w sprzedaży, marketingu, przemyśle oraz rekrutacji.

Badanie „Moodmap Recruiter” przeprowadzone przez Talentuno w 2019 roku wykazało, że 45 proc. rekruterów uznaje za znaczne obciążenie przedłużający się proces dokumentacyjno-administracyjny, a 63 proc. twierdzi, że jest to jedno z ich najczęstszych zadań podczas procesu rekrutacyjnego.

- Zaobserwowaliśmy duże zapotrzebowanie na przyśpieszoną rekrutację w firmach, natomiast kandydaci pragnęli jak najszybciej dostać pracę. Jednak między tym wszystkim istniała luka wynikająca z nieefektywnych procesów rekrutacyjnych, obciążenia dokumentacją i niewystarczającą komunikacją między rekruterem, a klientem – mówi Anna Wójcik, Head of Customer Success and Operations w Talentuno Polska. - Wyniki badania pokazują jednoznacznie, że zawód rekrutera potrzebuje nowego sposobu pracy, a zwinna rekrutacja oferuje rozwiązanie tego problemu. Częste informacje zwrotne, usprawnianie procesu poprzez ewaluacje oraz stosowanie narzędzi technicznych pomaga zmniejszyć obciążenie administracyjne, a tym samym przyspieszyć proces rekrutacji. Jest to bardzo ważny aspekt w tym zawodzie – dodaje ekspertka.

Rekrutacja na miarę

Założeniem metodyk zwinnych jest obserwacja, że wymagania odbiorcy (klienta) często ewoluują podczas trwania projektu, dlatego zespół musi być w stanie dynamicznie się do nich dostosowywać. Rekruterzy agile pracują w małych, multidyscyplinarnych zespołach, które spotykają się codziennie na tzw. stand-upach, dzięki czemu są w stanie na bieżąco weryfikować plan działania.

W agile dużą wagę przywiązuje się do bezpośredniej komunikacji między członkami zespołu, minimalizując potrzebę tworzenia dokumentacji. Od samego początku zdecydowanie zaleca się stosowanie narzędzi ułatwiających pracę w agile. Nacisk kładziony jest na automatyzację i narzędzia programowe zamiast ciągłej i kompleksowej dokumentacji. Czytaj też: Rekrutacja online to nie tylko wirtualne spotkania. Całe procesy się przenoszą Peer-recruiting i crowdsourcing Ważnym elementem rekrutacji według metodologii agile jest włączenie przyszłego zespołu w wybór kandydata (peer-recruting). Zespół ma okazję poznać kandydata i ma wpływ na ostateczną decyzję o zatrudnieniu, natomiast zespół HR pełni rolę wsparcia i koordynacji. Inną metodą rekrutacji z wykorzystaniem potencjału networkingu i relacji interpersonalnych jest crowdsourcing. Do procesu poszukiwania kandydatów włączają się tzw. MatchMakerzy, czyli rekruterzy- freelancerzy , którzy osobiście poszukują kandydatów spełniających kryteria klienta. Z otrzymanych propozycji wewnętrzny zespół ekspertów, wspomagany poprzez technologię algorytmu dopasowywania, wybiera najbardziej odpowiednie osoby i prezentuje je pracodawcy. Dzięki elementom zwinnej metodyki, proces pozyskania kandydata trwa średnio tylko kilka dni i przynosi obu stronom korzyści – kandydat znajduje pracę, a MatchMaker otrzymuje wynagrodzenie. Przewodnik po zwinnej rekrutacji Rekrutacja jest wciąż stosunkowo nowym obszarem zastosowania systemu agile. Firma Talentuno, korzystając z własnych doświadczeń z wdrażania agile w organizacji oraz z wiedzy ekspertów, przygotowała przewodnik o rekrutacji według metodologii agile. - Wierzymy, że agile będzie stosowane w coraz większej liczbie dziedzin, a rynek pracy na całym świecie zmierza właśnie w tym kierunku. Cieszymy się, że jako jedni z pierwszych w Polsce wykorzystujemy zwinne metody w praktyce rekrutacyjnej oraz że możemy podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z innymi – mówi Anna Wójcik, Head of Customer Success and Operations w Talentuno Polska. Czytaj też: Praca rekrutera od kuchni, czyli zdjęcie kandydatki topless i całus na pożegnanie

