Action zatrudnia już 2000 osób i zapowiada dalsze rekrutacje

Action Polska w lipcu przekroczył barierę 2000 pracowników. Udało się to za sprawą otwarcia 122 sklepu w naszym kraju. Rekrutacja do sklepów cały czas trwa.

Autor: KDS

• 14 lip 2021 12:41





Action zapowiada dalsze rekrutację (Fot. materiały prasowe)

REKLAMA

Action to międzynarodowa sieć dyskontów oferujących rożnego rodzaju dodatki do domu i ogrody oraz odzież i zabawki dla dzieci. W Holandii, Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Austrii i w Czechach sieć ma ponad 1700 sklepów. W Polsce właśnie otworzyła swoją 122. placówkę. W sumie we wszystkich krajach zapewnia pracę ponad 50 000 osób, z czego 41 000 jest zatrudnionych bezpośrednio przez Action. Dzięki kolejnej inwestycji w naszym kraju liczba pracowników przekroczyła właśnie 2000 osób.

- Pracę w Action może znaleźć każdy bez względu na wiek, pochodzenie czy poziom wykształcenia. Stawiamy na ciągły rozwój, również naszych pracowników. Umożliwiamy im stawianie kolejnych kroków na zawodowej drodze, nie zapominając przy tym o świetnej atmosferze. Wierzymy, że tylko dzięki zmotywowanym ludziom, którzy czują się docenieni, możemy budować stabilną i najszybciej rozwijającą się w Europie sieć dyskontów niespożywczych - mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W sklepach Action znajduje pracę po kilkanaście osób. Pracownicy są również zatrudnieni w centrali firmy, która dba o jej codzienne funkcjonowanie, logistykę czy księgowość. Strategia Action obejmuje rozwój sieci marketów na terenie całej Polski – w planach są kolejne otwarcia oraz zwiększenie liczby pracowników.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU