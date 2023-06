5 ważnych zasad. Jak napisać CV, by przechytrzyć sztuczną inteligencję

- Rozmawiałem ostatnio z kilkoma znajomymi z branży i wspólnie uznaliśmy, że obecnie mamy do czynienia z plagą bylejakości CV. Na niektóre stanowiska aplikują osoby, które są zupełnie do niego niedopasowane. Zdarzają się sytuacje, w których na 20 zgłoszeń oczekiwania spełnia tylko jedno. Analizuję każde CV; jeżeli mam wątpliwości, dzwonię i dopytuję, bo być może coś jest niedoprecyzowane. Niestety większość CV nie zawiera informacji niezbędnych do pracy na danym stanowisku - wykonywanych zadań, odbytych kursów, posiadanych kompetencji miękkich i twardych – mówił.

CV to jeden z najważniejszych dokumentów w naszym zawodowym życiu. To jednak nie oznacza, że zawsze jest aktualne, nie ma błędów, jest „skrojone” pod konkretnego pracodawcę.

To, jak wygląda biorący w rekrutacji życiorys zawodowy, jest szczególnie ważne dziś. W czasach, kiedy pierwszym etapem wybierania najlepszych kandydatów do pracy rządzą algorytmy.

- W czasach algorytmów i sztucznej inteligencji wiele firm, w tym zespołów HR, aby usprawnić proces rekrutacji, coraz częściej używa sztucznej inteligencji. Aplikacje, zanim trafią do rąk rekruterów, przechodzą przez „sito AI”. Zaawansowane algorytmy potrafią wykreować wzorzec idealnego kandydata, a następnie porównywać z nim przesyłane zgłoszenia – mówi HR manager w iCEA Group Kamila Chrastek.

Po pierwsze - słowa kluczowe, prostota i konkrety

Tworzenie CV wpisującego się w wykorzystywanie algorytmów na pierwszych etapach rekrutacji przypomina trochę pisanie pod SEO (treści tworzone zgodnie z wytycznymi wyszukiwarek). Informacje powinny być konkretne i skrojone pod pracodawcę.

- Na początku umieśćmy jedno zdanie, tzw. Executive Summary, z opisem najważniejszych osiągnięć. Powinno być ono „naszpikowane” słowami kluczowymi opisującymi twój profil zawodowy. Dostosujmy słowa opisujące nasze doświadczenie do wymagań z ogłoszenia. Szczegóły mają znaczenie szczególnie w nazwach stanowisk - jeśli poszukiwana jest osoba, która zajmie się CSR, użyjmy tego skrótu, a jeśli pracodawcy poszukują specjalistki od zrównoważonego rozwoju, użyjmy właśnie tej formy – mówi dr Monika Sońta, ekspertka w obszarze zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego.

Ważna jest wizualna strona życiorysu.

- Piszmy ciągłym tekstem. Unikajmy grafik, obrazów, tabel. Nie odwracajmy uwagi od treści - używajmy klasycznych czcionek np. Arial, Times New Roman czy Calibri. Dobrym przykładem i jednym z najbardziej ustandaryzowanych formatów CV jest Europass. Nawet jeśli generujemy dokument w innym systemie, warto sprawdzić, jak wygląda Europass CV lub Language Passport, szczególnie jeśli aplikujemy na stanowisko międzynarodowe i wymagane jest opisanie umiejętności językowych. Prostotę warto zastosować także do standardowych rozwiązań, takich jak odwrócona chronologia zdarzeń (czyli umieszczajmy najwcześniejsze na górze) – dodaje Sońta.

Informacje zawarte w CV powinny być konkretne i skrojone pod pracodawcę (fot. Shutterstock)

Sylwia Sałek, talent acquisition manager w Transition Technologies PSC, zauważa, że przejrzystość i konkrety mogą okazać się kluczowe w pierwszym etapie rekrutacji.

- Twoje CV powinno być łatwe do zeskanowania przez algorytmy, które analizują treść i wyciągają słowa kluczowe związane z danym wakatem. Nie wszystkie etapy rekrutacji są prowadzone przez maszyny, niemniej CV zawsze powinno być napisane przejrzyście z uwzględnieniem najważniejszych aspektów. Pamiętaj, aby unikać obszernych opisów i nadmiaru treści. Warto zastosować profesjonalny format CV, który charakteryzuje się właściwą strukturą treści, stonowaną kolorystyką oraz klasyczną czcionką. Wykaż się szczerością i nie wpisuj umiejętności, których w ogóle nie posiadasz, ponieważ prawda wyjdzie na jaw na kolejnych etapach rekrutacji – mówi.

- W przypadku weryfikacji przez AI korzystającego z LLM (Large Language Model), którego przykładem jest GPT, należy pisać „normalnym” i „naturalnym” językiem. Nie ma tutaj żadnych trików. Obowiązują normalne reguły pisania CV. Systemy takie jak GPT uczą się na naszym języku, więc nie ma tutaj żadnej magii. Co więcej - ich kolejne wersje są coraz bardziej wyspecjalizowane w zrozumieniu niuansów naszego języka. Ogólnie - eksperymentujmy i nie dajmy się sparaliżować „mechaniczną oceną” CV – zauważa Wojciech Ozimek, współzałożyciel i wiceprezes One2tribe.

Po drugie - posługuj się językiem jak najbardziej zbliżonym do języka potencjalnego pracodawcy

Kluczowy jest „język życiorysu”.

- Przygotowując CV, posługuj się językiem jak najbardziej zbliżonym do języka potencjalnego pracodawcy. Wykorzystaj słownictwo z ogłoszenia o pracę, na które aplikujesz. Algorytmy analizują bowiem CV na bazie kluczowych słów oraz fraz z opisu stanowiska pracy i przyznają aplikującym osobom oceny punktowe, które zaważą na dalszych etapach rekrutacji – mówi Sylwia Sałek.

Stąd tak ważne jest dopasowanie treści CV do treści ogłoszenia.

- Należy więc zwrócić uwagę na wymagania zawarte w ogłoszeniu o pracę i dostosować dokument tak, aby podkreślić umiejętności i doświadczenie zgodne z oczekiwaniami pracodawcy. Algorytmy często analizują frazy kluczowe i terminy zawarte w ofercie pracy, więc dopasowanie treści CV do słów kluczy może zwiększyć szanse na wyświetlenie aplikacji kandydata jako odpowiedniej – dodaje Kamila Chrastek.

Po trzecie – piszesz o doświadczeniu – rób to konkretnie, algorytmy nie lubią „lania wody”

W opisach doświadczenia zawodowego należy skupić się na konkretnych wynikach uzyskanych w poprzednich miejscach pracy. Podanie konkretnych osiągnięć może przyciągnąć uwagę algorytmów i pracodawców.

- Im bardziej czytelne CV, tym lepiej. Systemy sztucznej inteligencji skanują formularze w poszukiwaniu informacji kluczowych, aby ułatwić im to zadanie, należy używać np. nagłówków, które pozwolą uporządkować treść. AI preferuje klarowne i konkretne treści, powinniśmy zatem zadbać o czytelność i przejrzystość, aby algorytmy mogły łatwo znaleźć i zrozumieć informacje zawarte w CV. Starajmy się przedstawiać je w sposób, który jest łatwy do zrozumienia zarówno dla ludzi, jak i dla maszyn – zauważa Kamila Chrastek.

Monika Sońta dodaje: - Jeżeli pytanie brzmi „Co osiągnąłeś/aś na danym stanowisku?” odpowiedzmy konkretnie: – Przekroczyłem/am cel o XX%, zarządzałem/am projektami o wartości XX 000 zł.

Jak dodaje Sylwia Sałek, nie powinno zapominać się o uzupełnieniu życiorysu o niezbędne na danym stanowisku umiejętności wykorzystywania konkretnych technologii, certyfikaty czy uprawnienia.

Po czwarte - nie bój się wykorzystywać dostępnych na rynku narzędzi

Zdaniem Wojciecha Ozimka warto wykorzystać dostępne na rynku narzędzia oparte na sztucznej inteligencji.

- Wyrównana walka to taka, w której poziom technologiczny przeciwników jest ten sam. Jeśli CV ma oceniać sztuczna inteligencja, to warto skorzystać z AI do wygenerowania CV. Nawet jeśli tekst nie przypadnie nam do gustu, to może dać inne spojrzenie na nasze umiejętności czy mocne strony. Polecam eksperyment, w którym ChatGPT zasilamy wiedzą o naszej historii zawodowej (można użyć przynajmniej 4096 słów) i prosimy go o przygotowanie CV pod konkretną rolę i z konkretnej perspektywy. Można to zrobić - pracując w jednym „kontekście” (w ramach jednej konwersacji na tym samym tekście) – komentuje dla PulsHR.pl

- Algorytmy na podstawie Twojego CV i opisu stanowiska ocenią Twoje szanse na zaproszenie do procesu rekrutacji – dodaje Sylwia Sałek.

Warto wykorzystać dostępne na rynku narzędzia oparte na sztucznej inteligencji (fot. Christin Hume/Unsplash)

Jak dodaje, współpraca z algorytmami opartymi na sztucznej inteligencji może pomóc w przygotowaniu CV nie tylko skrojonym pod konkretne stanowisko (akcentujące doświadczenie).

- Programistom i informatykom polecam też skorzystanie z API GPT i narzędzi typu Lang Chain, żeby podłączyć swoje CV do GPT - stworzyć osobistą bazę wiedzy o sobie i generować różne rodzaje bio, CV czy streszczenia życiorysu. W moim przypadku kod taki zajął mniej niż 100 linijek i pozwala generować opisy i skróty pod kątem konferencji, wystąpień i artykułów. Można też dodać naszemu „CV” odrobinę charakteru - np. jeśli aplikujemy do branży kreatywnej, to można poprosić AI o wygenerowanie CV językiem gracza czy w języku piratów. Traktujmy AI jako generator wariantów i perspektyw – dodaje.

Po piąte (a może po pierwsze?) – aktualizuj CV, zawsze

Jednym z najczęściej popełnianych przez kandydatów do pracy błędów jest nieaktualizowanie zawodowego życiorysu. W konsekwencji pracodawca często otrzymuje dokument niepełny czy chaotyczny. To duży błąd.

- Dostosowanie do zmieniających się warunków, jak np. wymagania zawodowe i preferencje pracodawców mogą się zmieniać z czasem. Regularna aktualizacja doświadczenia zawodowego pozwala na dostosowanie go do obecnych oczekiwań i potrzeb rynku pracy. Warto uwzględnić nowe umiejętności, technologie oraz trendy branżowe. Dzięki temu mamy także możliwość natychmiastowego reagowania na oferty pracy. Jeśli posiadamy zaktualizowane CV, możemy szybko odpowiedzieć na interesujące ogłoszenia. W przypadku nagłych okazji lub zmian zawodowych aktualna dokumentacja pozwala na sprawne przedstawienie swojego doświadczenia i umiejętności – zauważa Kamila Chrastek.

Jak dodaje, wiele firm korzysta z zaawansowanych narzędzi rekrutacyjnych, takich jak systemy śledzenia kandydatów (ATS) lub algorytmów analizujących aplikacje kandydatów. Regularne aktualizowanie CV pozwala dostosować je do wymagań tych narzędzi, zwiększając szanse na skuteczną selekcję przez algorytmy.

