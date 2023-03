5 tysięcy na start i trzynastka co rok. Wojsko szuka chętnych do 300-tysięcznej armii

Wojskowe Targi Służby i Pracy to także okazja, by zobaczyć ciężki sprzęt. Na zdjęciu M120 Rak – moździerz samobieżny kalibru 120 mm (zdj. T. Nieć)

To ma być trzysta tysięcy miejsc pracy. Wojsko Polskie rekrutuje, także podczas targów, które odbywają się w całej Polsce. Wszystko zależy od predyspozycji kandydata. Co wojsko oferuje, w rozmowie z PulsHR.pl mówi mjr Jolanta Połeć z Wojskowego Centrum Rekrutacji.

– Poniżej? Ale trzeba pamiętać, że żołnierz, przechodząc do służby zawodowej może liczyć na szereg dodatków. To trzynasta pensja, świadczenie mieszkaniowe, są dodatki funkcyjne, stanowiskowe, są też dodatki za pełnienie długoletniej służby wojskowej. Więc to tylko bazowa wypłata, która z biegiem służby stale rośnie i nie jest uzależniona od ogólnych podwyżek, ale od czasu pełnienia służby wojskowej. Reasumując, wcale nie jest to taka niska pensja. Należy też zwrócić uwagę, jakie ta osoba musi mieć wykształcenie. Żeby zostać szeregowym zawodowym, trzeba mieć wykształcenie podstawowe. Proszę mi powiedzieć, w którym zawodzie osoba z wykształceniem podstawowym jest w stanie zarobić prawie pięć tysięcy złotych? Do tego dochodzi możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby.

– Wojsko to przede wszystkim stabilność i dobre finansowanie. Warto zaznaczyć, że z początkiem marca pensja dla szeregowego, czy to zawodowego, czy też w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, wynosi 4960 zł.

Stabilizacja w obecnej sytuacji geopolitycznej to nie jest słowo, które kojarzy mi się z wojskiem…

– Nie zgadzam się. Właśnie odnosząc się do aktualnej sytuacji - wojsko to instytucja, która była, jest i będzie, dlatego byłabym ostrożna z takimi stwierdzeniami. Wojsko zawsze będzie istniało, bo stoi na straży bezpieczeństwa, a naszym zadaniem jest teraz należyte wyszkolenie kadry, która będzie mogła wykonywać zadania w przyszłości.

MON zakłada, że Polska potrzebuje dwukrotnie większej armii niż dziś

Skąd potrzeba wzmocnienia liczebności wojska?

– Musimy budować nasza świadomość i sprostać zainteresowaniu społeczeństwa obronnością. Nie ukrywajmy, sytuacja międzynarodowa powoduje, że zainteresowanie tą tematyką jest bardzo duże, a świadomość zagrożeń rośnie. Wychodzimy naprzeciw społecznym oczekiwaniom, ale też chcemy zarazić ludzi potrzebą szkolenia się w dziedzinie obronności. Widzimy również ogromne zainteresowanie młodzieży projektami skierowanymi do uczniów szkół średnich, to znaczy oddziałami przygotowania wojskowego. Chętnych jest dziś więcej niż miejsc, co przekłada się na to, że takich klas w całej Polsce będzie więcej niż w latach poprzednich.

Obserwując sytuację w Wojskowych Centrach Rekrutacji trzeba stwierdzić, że coraz więcej młodych ludzi jest świadomych potrzeby zabezpieczenia obronności państwa i chętnie zakładają mundur. Zresztą właśnie dlatego na trwających właśnie Wojskowych Targach Służby i Pracy prezentujemy nie tylko wojsko, ale także takie właśnie klasy.

Wojsko musi sprzedawać się na targach?

– To nie jest sprzedawanie się, ale informacja o tym, co w Wojsku Polskim się dzieje. Zmieniliśmy się , zaczynamy się otwierać dla potencjalnego kandydata i chcemy, by informacja o służbie wojskowej rozchodziła się jak najszerzej. Chcemy wyjść z ofertą do każdego, kto jest zainteresowany mundurem, kto chciałby swoją przyszłość związać z wojskiem.

Co to więc za oferta?

– Przede wszystkim to służba, choć również sposób na zróżnicowaną karierę zawodową. Żaden cywil nie może pochwalić się takim zakresem zadań i obowiązków, jakie stają na drodze służbowej żołnierzy zawodowych. Ale nie każdy zakładający mundur musi zostać zawodowcem, można przecież przyjść do służby w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, sprawdzić się i później zadecydować, jaki kierunek obrać.

Podczas targów prezentujemy, jak taka ścieżka kariery wojskowej może wyglądać, w którym miejscu rozpocząć, jak może się potoczyć. Informujemy o tym, gdzie i jak złożyć wniosek, możemy nawet przyjąć wniosek o przyjęcie do czynnej służby wojskowej. Prezentujemy pełną informację o służbie wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej, aktywnej i pasywnej rezerwy oraz w ramach służby zawodowej lub akademii wojskowej. W mundurze przecież też można studiować.

Od czego zacząć?

– Główną ścieżką służby wojskowej jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. To przepustka do dalszych etapów, co trwa 27 dni. Po szkoleniu podstawowym w ramach dobrowolnej służby zasadniczej kandydat ma oczywiście prawo wyboru. Ostatniego dnia składa przysięgę wojskową i może zdecydować, czy idzie na szkolenie specjalistyczne, czy też jest zainteresowana służbą w WOT, aktywną rezerwą, czy ewentualnie chce spróbować sił w innym rodzaju sił zbrojnych. Na tym etapie można podjąć każda decyzję, wojsko daję tę możliwość.

Można być szeregowym, można też zostać oficerem

Jeśli ktoś chce podjąć rękawicę, to po szkoleniu podstawowym idzie na szkolenie specjalistyczne, które trwa do 11 miesięcy. Można również podjąć decyzję, że już na tym etapie chce się podjąć służbę zawodową. Jeśli ochotnik nie jest zdecydowany, może poczekać do 11 miesięcy i na koniec zdecydować się na pełne zawodowstwo lub – znów – na rezerwę lub WOT. Jeśli ktoś chce iść na studia, może zostać skierowany do akademii wojskowej. W kraju mamy cztery takie uczelnie: Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie i Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni. Spektrum jest bardzo szerokie i wszystko jest uzależnione od chęci i predyspozycji kandydata.

Jeśli ktoś postanowi zajmować się w wojsku na przykład elektrotechniką, jakie ma na to szanse?

– Jeśli ktoś chce wykształcić się w danej materii i zostać magistrem inżynierem elektrotechniki, to polecamy Wojskową Akademię Techniczną, bo tu są szerokie możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności. Gdy żołnierz ukończy uczelnię, w stopniu podporucznika jest kierowany do jednostki wojskowej, gdzie może wykorzystywać zdobytą wiedzę i poszerzać horyzonty. Wszystko jest uzależnione od predyspozycji i chęci kandydata.

