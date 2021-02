5 tys. zł za polecenie specjalisty. Tak o informatyków walczy Allegro

Allegro uruchamia nowy program referencyjny pod hasłem “Polecanie się opłaca!”. Od teraz kandydatów do pracy w Allegro mogą wskazać także osoby spoza organizacji. W nagrodę za skuteczną rekomendację polecający otrzyma bonus w wysokości kilku tysięcy złotych.

Autor:jk

• 16 lut 2021 11:04





Aktualnie w systemie poleceń Allegro dostępnych jest ponad 40 ofert pracy we wszystkich lokalizacjach, w których działa firma (Fot. mat. pras.)

REKLAMA

Do końca 2021 roku firma Allegro planuje powiększyć swój zespół o blisko 1500 nowych pracowników, w tym niemal 700 specjalistów i inżynierów IT.

Firma zdecydowała się na wdrożenie nowego, dodatkowego modelu pozyskiwania talentów - zewnętrznego programu referencyjnego.

Program Allegro realizowany jest za pośrednictwem platformy ShareHire, polskiego dostawcy systemów poleceń pracowniczych.

Jak wyjaśnia Katarzyna Ostrowska, senior talent acquisition & employer branding manager, o wdrożeniu nowego, dodatkowego modelu pozyskiwania talentów w Allegro zadecydowała wysoka skuteczność programu referencyjnego skierowanego do pracowników firmy.

- Dotychczas najbardziej efektywnym kanałem rekrutacji okazał się dla nas wewnętrzny system poleceń pracowniczych, który w Allegro funkcjonuje już od kilku lat. To właśnie dzięki referencjom jesteśmy w stanie w krótkim czasie pozyskać odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów do pracy. Ze względu na bardzo dynamiczny rozwój firmy i ilość prowadzonych przez nas rekrutacji, zdecydowaliśmy się rozbudować istniejący program poleceń i do rekomendowania pracowników zachęcić także osoby niezatrudnione w naszej firmie - mówi Katarzyna Ostrowska.

Czytaj też: Allegro wskazuje na model pracy, który będzie zyskiwał

Zewnętrzny program poleceń

Program Allegro realizowany jest za pośrednictwem platformy ShareHire, polskiego dostawcy systemów poleceń pracowniczych. Aby zarekomendować swojego kandydata do pracy, należy zalogować się na stronie allegro.sharehire.pl i wybrać jedną z prezentowanych ofert pracy, a następnie wysłać polecanej osobie specjalny link referencyjny. Jeśli wskazany kandydat zostanie wybrany na dane stanowisko, po czterech miesiącach od zatrudnienia osoba polecająca otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. złotych.

Aktualnie w systemie poleceń Allegro dostępnych jest ponad 40 ofert pracy we wszystkich lokalizacjach, w których działa firma. Większość prowadzonych rekrutacji dotyczy obszaru technologicznego – poszukiwani są kandydaci na stanowiska takie jak software engineer, Big Data engineer czy research engineer.

Plany rekrutacyjne Allegro

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl

Do końca 2021 roku firma Allegro planuje powiększyć swój zespół o blisko 1500 nowych pracowników, w tym niemal 700 specjalistów i inżynierów IT. Niedawno gigant z branży e-commerce zapowiedział uruchomienie centrum logistycznego o powierzchni ponad 65 tys. m2. Do końca 2022 roku zatrudnienie znajdzie docelowo 1200 pracowników. Centrum wyposażone zostanie w szereg rozwiązań z zakresu automatyki, które przyspieszą oraz obniżą koszty obsługi zamówień. Wdrożone zostaną zaawansowane systemy do zarządzania magazynem, a także systemy przenośników i skanerów zapewniające wysoki standard obsługi oraz kontrolę towarów na każdym etapie procesu magazynowego. Obecnie Allegro zatrudnia ponad 2300 osób w pięciu polskich miastach: Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Krakowie i Wrocławiu. Poza obszarem technologicznym firma oferuje możliwości rozwoju m.in. w dziale komercyjnym, obsługi klienta i logistycznym w swoich siedzibach w całej Polsce. Czytaj też: Praca i zarobki w IT w 2020 roku. Dane i bezpieczeństwo w cenie

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.