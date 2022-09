5 pytań, których nie wolno zadać na rozmowie kwalifikacyjnej

jk

• 8 wrz 2022 12:05





Nie każde pytanie, które zadawane jest na rozmowie o pracę, powinno na niej paść. O co nie wolno pytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Decyzja o zatrudnieniu powinna, według prawa, zapaść na podstawie informacji, dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego (Fot. Shutterstock)

Jedną z kwestii, jakich pracodawcy nie wolno poruszać podczas rozmowy kwalifikacyjnej są choroby, nałogi czy słabości.

Kolejny obszar tematów zakazanych to życie prywatne, a dokładniej rodzina, dzieci i plany kandydata, a także poglądy, przekonania, religia.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej nie powinno także paść pytanie o stan majątkowy oraz przynależność związkową.

Kodeks pracy jasno wylicza, jakie informacje pracodawca może uzyskać od kandydata. Lista jest krótka – imię, nazwisko, adres i data urodzenia. Decyzja o zatrudnieniu powinna, według prawa, zapaść na podstawie informacji dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Pytania, które naruszają prywatność kandydata, są nielegalne.

Kandydata do pracy nie wolno pytać o choroby i nałogi

Jedną z kwestii, jakich pracodawca nie powinien poruszać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, są choroby, nałogi czy słabości. Zakazane są więc pytania typu: "Czy cierpi pan na jakieś przewlekłe choroby?", "Czy kiedykolwiek był pan leczony psychiatrycznie?", "Jakie leki pan zażywa?". Podobnie sprawa wygląda z uzależnieniami.

Rekruter nie ma prawa zapytać np. czy kandydat pali papierosy. Nie może też prosić o podanie wyników badań lekarskich. Warto pamiętać, że jedyne dopuszczalne (w przypadku umowy o pracę wymagane) to ogólne badania wstępne i okresowe u lekarza medycyny pracy, które pozwalają stwierdzić, czy pracownik może wykonywać pracę na danym stanowisku.

Życie prywatne - o to też nie wolno pytać pracownika

Kolejny obszar tematów zakazanych to życie prywatne, a dokładniej rodzina, dzieci i plany kandydata. To obszar, który bardzo interesuje pracodawców. Szczególnie często przekraczają granicę w przypadku kobiet. Zakazane pytania, które słyszą panie starające się o pracę to np.: "Czy korzysta pani ze żłobka lub przedszkola?", "Czy planuje pani ciążę?", "Czy ma pani w planach zamążpójście?".

Czytaj też: Mamy plagę bylejakości CV. "Na 20 zgłoszeń oczekiwania spełnia jedno" Zadając je pracodawca chce mieć pewność, że znajdzie kogoś w pełni dyspozycyjnego, jednak jednocześnie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na płeć. Warto pamiętać, że niezgodne z prawem jest też pytanie o orientację seksualną. Religia i przekonania to sprawa prywatna. Nie pytaj o to Trzeci z zakazanych obszarów to poglądy, przekonania, religia. Pracodawcę nie powinno interesować, jakiego jesteśmy wyznania i pochodzenia etnicznego. Również nie powinien poruszać wątków politycznych. Jakich pytań więc rekruterzy powinni się wystrzegać jak ognia? Oto przykłady: "Czy jest pan katolikiem?", "Co pani myśli o sytuacji politycznej w kraju?". Sytuacja majątkowa. Kredyty czy oszczędności to nie sprawa pracodawcy W czasie rozmowy kwalifikacyjnej nie powinno także paść pytanie o stan majątkowy. rekruter nie może zapytać kandydata, czy ma kredyt hipoteczny albo oszczędności. Niewłaściwe byłoby także pytanie o zarobki współmałżonka czy posiadane nieruchomości. Czytaj też: Rekrutacja w IT to nie czas na opowiadanie o konsoli czy owocowych czwartkach Przynależność związkowa Również przynależność związkowa to temat tabu. Rekruter nie może zapytać kandydata, czy należy lub należał do związku zawodowego. Nie może także rozmawiać na temat planów i tego, czy pracownik zamierza zapisać wstąpić do związku po zatrudnieniu. Co zrobić, gdy złamano prawo? Kandydat, który poinformował potencjalnego pracodawcę o planach rodzinnych lub wyznaniu i jest przekonany, że w sytuacji identycznych kompetencji innych kandydatów to właśnie chęć posiadania dziecka lub religia zdecydowały o niezatrudnieniu, może dochodzić swoich roszczeń z tytułu dyskryminacji przed sądem pracy. Może domagać się odszkodowania w wysokości co najmniej miesięcznego minimalnego wynagrodzenia, jednak nie może domagać się przyjęcia do pracy u pracodawcy, który go nie zatrudnił. Zobacz nasze najnowsze 1x1. - W grupie dużo łatwiej wejść na szczyt - mówi Kinga Baranowska, polska królowa Himalajów

