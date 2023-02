5,5 tys. zgłoszeń na jedną ofertę pracy! Polacy dorabiają, bo szybko pustoszeją im portfele

Spadek w ujęciu rocznym potwierdzają dane systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, w styczniu 2023 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali około 255,3 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To spadek o 17 proc. rok do roku i najniższa roczna dynamika od 12 miesięcy.

Jak wyjaśniają eksperci z OLX, początek roku z reguły stanowi sezonowe ożywienie, dlatego pozostaje pytanie, czy mamy do czynienia z odwróceniem trendu czy zaledwie krótkoterminową korektą. Szczególnie, że w ujęciu rok do roku pracodawcy prowadzili jednak o 8 proc. rekrutacji mniej, przy czym nowych procesów ubyło o 10 proc. Średnio dziennie w OLX Praca dostępnych było ponad 94 tys. ofert pracy.

Jak informuje serwis OLX Praca, 41-procentowy wzrost liczby ogłoszeń w styczniu względem grudnia i wyhamowanie tendencji spadkowej z czwartego kwartału 2022 roku dają powody do umiarkowanego optymizmu.

Autorzy raportu dodają, że choć rekrutacji ubywa, to nadal jest ich sporo. Liczba nowych ofert pracy jest niższa o 52 tys. niż przed rokiem, ale o 31 tys. wyższa niż przed dwoma laty.

W tych obszarach nie jest łatwo - ubywa ofert pracy

Największy spadek (o 31 proc. rok do roku) w zapotrzebowaniu na pracowników zanotowała kategoria dostawca i kurier miejski. To już kolejny miesiąc utrzymującej się spadkowej tendencji w tym segmencie rynku. Jeszcze niedawno – w czasie pandemii – kandydaci do tej profesji byli wyjątkowo pożądani. Teraz rozglądają się za inną pracą, m.in. kierowcy, w magazynie czy produkcji.

Do tąpnięcia doszło też w kategorii HR, w której spadek wyniósł 31 proc. (rok do roku). Ponadto aż o jedną czwartą skurczyło się zapotrzebowanie na pracowników produkcyjnych i magazynowych.

W tych branżach kandydaci mogą przebierać w ofertach

10 z 32 kategorii OLX Praca w styczniu zanotowało wzrosty. Rośnie popyt na pracowników w kategoriach montaż i serwis (+59 proc. rok do roku), choć - jak zaznaczają przedstawiciele OLX Praca - przyczyny spektakularnego skoku nadal należy upatrywać w świeżości kategorii (jest dostępna od roku).

Podobny wzrost widać w ofertach dotyczących marketingu i PR-u. O jedną piątą względem stycznia 2022 roku przybyło ogłoszeń o pracę dla fryzjerów, kosmetyczek i w kategorii zdrowie oraz edukacja.

Kandydaci aktywni na rynku pracy - rekordowe wyniki

Rekordowy ruch odnotowano po drugiej stronie rynku. W styczniu, po raz pierwszy w historii kategorii Praca w OLX, ponad 1 mln użytkowników odpowiedziało na zamieszczone oferty pracy. Średnio na każdego z nich przypadały ponad 4 odpowiedzi – to kolejny rekord. Mowa o 25-procentowym wzroście rok do roku i blisko 80-procentowym miesiąc do miesiąca.

Dwucyfrowy wzrost notowała każda z 32 kategorii. Na szczycie popularności są IT (+119 proc.), montaż i serwis (+82 proc.). Na spływ aplikacji nie mogli także narzekać pracodawcy z obszaru zdrowia i rolnictwa, gdzie przesłano ponad połowę więcej odpowiedzi w ujęciu rok do roku.

Polacy szukają pracy za granicą. To efekt inflacji i pogarszającej się sytuacji pracodawców

Kolejne miesiące wysokiej inflacji i pogarszającej się sytuacji pracodawców (zarówno w zakresie planów rekrutacyjnych, jak i wizji podwyżek na 2023 rok) zachęcają coraz więcej poszukujących do znalezienia zatrudnienia poza granicami kraju. W styczniu tempo wzrostu liczby aplikacji na oferty pracy za granicą przyspieszyło do ponad 90 proc. rok do roku i oznaczało blisko 275 tysięcy przesłanych odpowiedzi.

Średnio na jedno ogłoszenie przypada ich aż 60 (wzrost o 30 proc. miesiąc do miesiąca). W ciągu ostatnich 12 miesięcy podjęciem pracy zagranicznej zainteresowanych było aż 460 tysięcy użytkowników kategorii Praca.

Dorobić do pensji - o przeciętne stanowisko zabiega średnio 37 kandydatów

Aż co czwarta odpowiedź na ogłoszenie w kategorii Praca dotyczy pracy dodatkowej, co potwierdza rosnące zapotrzebowanie na znalezienie kolejnego źródła dochodu i podreperowania domowego budżetu.

Podobnie jak w przypadku pracy za granicą, oferty pracy dodatkowej w Polsce charakteryzują się dużą konkurencją, bo o przeciętne stanowisko zabiega średnio 37 kandydatów, a więc o ponad 60 proc. więcej w porównaniu z pozostałymi ofertami pracy.

Blisko 80 ofert pracy otrzymało co najmniej tysiąc odpowiedzi, zaś rekordowe ogłoszenie zgromadziło ponad 5,5 tysiąca aplikacji (praca dodatkowa w formule zdalnej dla testera aplikacji). Niemalże połowa z tych ofert dotyczyła pracy za granicą.

Potwierdzają to wyniki globalnego badania Randstad Workmonitor, z których wynika, że pracownicy szukają dodatkowego źródła dochodu – przy czym w Polsce robi tak co trzeci ankietowany, a w pozostałych krajach – co czwarty.

Jesteśmy też bardziej skłonni do brania dodatkowych godzin pracy, by wspomóc domowy budżet: taką chęć deklaruje 24 proc. Polaków, a globalnie 23 proc. respondentów.

