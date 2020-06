3M Global Service Center Poland rekrutuje. Szuka specjalistów IT

Jak wynika z raportu „Praca w dobie koronawirusa” przygotowanego przez pracuj.pl, 44 proc. polskich pracowników obawia się utraty pracy w związku z koronawirusem.

Ich obawy nie są bezpodstawne. W kwietniu GUS odnotował rekordowy spadek liczby zatrudnionych, a na portalach rekrutacyjnych pojawiło się o połowę mniej ofert pracy.

Jednak część firm, mimo trudnej sytuacji na rynku, ogłasza rekrutacje.

We Wrocławiu jednym z pracodawców, który zwiększa zatrudnienie, jest 3M Global Service Center Poland. Obecnie w tym centrum nowoczesnych usług biznesowych pracuje ponad 1000 osób w dwóch wrocławskich biurach. 3M GSC Poland rozszerza usługi o obszar IT Service Desk i poszukuje kolejnych pracowników.

– Rynek pracy jest dziś mniej przewidywalny niż jeszcze kilka miesięcy temu. Choć poszukiwanie nowych perspektyw rozwoju kariery jest nadal dominującym powodem zmiany pracy, obecnie podczas rozmów rekrutacyjnych obserwujemy zdecydowanie więcej pytań o stabilność zatrudnienia. – mówi Gabriela Domagała, talent acquisition manager EMEA w 3M GSC Poland. Jak dodaje, od początku funkcjonowania 3M GSC Poland we Wrocławiu firma co roku odnotowuje wzrost zatrudnienia.

– W ubiegłym roku urośliśmy o 20 proc.. Nasi pracownicy zostają z nami na dłużej, mamy niższy wskaźnik rotacji niż średnia rynkowa dla branży SSC. Jesteśmy stabilnym miejscem pracy – dodaje Anna Majer, HR manager w 3M GSC Poland.

Kogo szuka, co oferuje

W obszarze IT Service Desk 3M GSC Poland zatrudnienie znajdzie około 40 osób, które będą odpowiedzialne za wsparcie innych pracowników w obszarze IT. Analitycy działu obsługi klienta IT będą z Wrocławia obsługiwać obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, dlatego wartościowa będzie znajomość takich języków jak niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, szwedzki czy holenderski.

– Analityk działu obsługi klienta IT lubi słuchać, łatwo nawiązuje kontakt z innymi ludźmi, ma dużo energii, szybko się uczy. Dysponuje również pewną wiedzą techniczną, która pomoże błyskawicznie rozwiązywać problemy – chodzi głównie o środowiska Office365 i Apple/iOS, a także działanie sieci internetowych czy połączeń zdalnych – mówi Bartłomiej Wojnar, IT senior operations manager w 3M GSC Poland.

Pracownicy 3M GSC Poland mogą liczyć m.in. na spersonalizowany program szkoleń, prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie zdrowotne, udział w autorskim programie emerytalnym oraz dofinansowanie studiów czy zakup akcji pracowniczych. Mogą też doskonalić swoje zdolności językowe oraz włączać się w wiele inicjatyw i akcji integracyjnych.