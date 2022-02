28 000 chętnych na 30 wakatów. Kobiety w Arabii Saudyjskiej chcą zostać maszynistkami

Oddział hiszpańskiego przewoźnika Renfe w Arabii Saudyjskiej ogłosił nabór na 30 wolnych miejsc dla maszynistek. Na ogłoszenie odpowiedziało 28 000 kobiet. Po wstępnej selekcji do kolejnego etapu zakwalifikowano połowę z nich.

km

• 17 lut 2022 13:08





Do 2018 roku kobietom nie wolno było w Arabii Saudyjskiej prowadzić samochodu (fot. Ruben Hanssen/Unsplash)

REKLAMA

Pierwszą fazę testów, podczas której sprawdzano wykształcenie i poziom znajomości języka angielskiego przeszło 14 000 kandydatek. Czekają je teraz kolejne testy oraz rozmowa kwalifikacyjna. Firma planuje zakończyć drugi etap do połowy marca.

30 wybranych kandydatek rozpocznie roczny kurs w ośrodku szkoleniowym firmy Meca Medina High Speed. Szkolenie będzie płatne i składać się będzie z zajęć teoretycznych i praktycznych.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Kobiety w Arabii Saudyjskiej zarabiają o połowę mniej niż mężczyźni

Po szkoleniu kobiety poprowadzą szybki pociąg łączący święte miasta Mekkę i Medynę. Będzie to pierwszy szybki pociąg, który zostanie zbudowany na Bliskim Wschodzie.

To pierwsza tego typu rekrutacja prowadzona w Arabii Saudyjskiej. Możliwości pracy dla saudyjskich kobiet do niedawna ograniczała się zawodów takich jak nauczycielka czy pracowniczka medyczna. Do 2018 roku kobietom nie wolno było prowadzić samochodu.

Szacuje się, że udział kobiet na saudyjskim rynku pracy w ciągu ostatnich pięciu lat urósł o około 33 proc.

W trzecim kwartale 2021 r. odsetek kobiet pracujących w królestwie (34,1 proc.) był o połowę niższy niż wśród mężczyzn. Bezrobocie kobiet było ponad trzykrotnie wyższe niż wśród mężczyzn i wynosiło 21,9 proc.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.