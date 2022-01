270 tys. zł, by zostać pilotem. Ale zwrot z tej inwestycji jest wyjątkowo szybki

Wraca boom na pilotów. Linie lotnicze ogłaszają rekrutacje, w których poszukują po kilka tysięcy pracowników. Gros tych ogłoszeń kierowanych jest do pilotów. Jak nim zostać? Potrzeba sporo czasu i jeszcze więcej pieniędzy. Ale ci, którzy pracują za sterami samolotów, zapewniają, że warto podjąć ryzyko. Bo ten zawód jest jak narkotyk. Uzależnia.

Do 2026 roku Ryanair planuje przewozić 225 mln pasażerów rocznie, czyli aż o 50 proc. więcej niż w roku 2019, który pod tym względem był rekordowy. Kolejne wzrosty powstrzymała pandemia, która w 2020 roku mocno zachwiała rynkiem lotniczym. Jednak już widać odbicie. I to mocne. W ciągu najbliższych 2 lat do linii ma trafić 210 nowych maszyn Boeing, które pozwolą rozwinąć kolejne połączenia w Europie. Ktoś te samoloty musi jednak pilotować. Dlatego grupa planuje w ciągu dwóch lat zatrudnić 2000 pilotów.

- Rynek przez pandemię rzeczywiście się zachwiał, przyszli kadeci przestraszyli się. Ale to, że zapotrzebowanie na pilotów wróci, było pewne. Jedni mówią, że będzie miało to miejsce za dwa lata, inni, że za trzy, a my mówimy, że już od najbliższego lata. Potwierdzają to dane mówiące o wzroście zainteresowania podróżami lotniczymi. Dlatego właśnie teraz jest idealny moment, żeby podjąć studia i się szkolić. Tylko w Polsce ogłaszamy rekrutacje na 100 pilotów. Chcemy mieć ich już na lato i zimę 2022. W ciągu trzech lat chcemy zatrudnić 300 kadetów. Stawiamy na ludzi młodych - wskazuje Michał Kaczmarzyk, dyrektor generalny Buzza, jednej z linii lotniczych wchodzącej w skład Ryanair Holdings.

Ambitne plany rekrutacyjne ma również Wizz Air, który ogłosił, że do końca dekady zatrudni aż 4600 pilotów.

- Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym pilotem z 20-letnim doświadczeniem, czy aspirującym pilotem bez wcześniejszego doświadczenia w lotnictwie, wspieramy ścieżkę kariery i oferujemy możliwości szybkiego rozwoju. Jeśli jesteś ambitny i chcesz dołączyć do fantastycznego zespołu, to nie wahaj się aplikować i zyskaj pracę w jednych z najlepiej rozwijających się linii lotniczych w Europie - w opublikowanym kilka miesięcy temu komunikacie zachęcał do aplikowania Heiko Holm, dyrektor operacyjny Wizz Aira.

Także plany rekrutacyjne linii lotniczych Emirates wskazują na to, że ta branża ma już pandemię za sobą. Spółka z Dubaju planuje w najbliższych miesiącach zatrudnić aż 6 tysięcy pracowników, nie tylko personelu pokładowego czy naziemnego, ale również pilotów. Poza tym Emirates oferują możliwość pracy dla 600 wykwalifikowanych pilotów zainteresowanych dołączeniem do zespołu operacji lotniczych globalnej linii z siedzibą w Dubaju.

Jak zostać pilotem

Osoby, które chcą zasiąść za sterami samolotów, mogą wybrać jedną z trzech ścieżek kariery - publiczną, prywatną oraz związaną bezpośrednio z firmami.

Kandydaci na pilotów cywilnych w Polsce mogą wybrać studia na Politechnice Rzeszowskiej, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie oraz Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, jednak w tym ostatnim przypadku absolwenci zazwyczaj zostają pilotami wojskowymi.

Inną drogą do kokpitu samolotu pasażerskiego jest wybranie szkoły prywatnej lub aeroklubu oferującego tego typu kursy. W sieci bez problemu natrafimy na ich ogłoszenia. Jedną z nich jest łódzka szkoła Bartolini Air, która nawiązała współpracę z linią Ryanair (jako jedna z trzech w Europie). Oferuje Program Mentorski Ryanair, który w ciągu niecałych 2 lat kształci kandydatów bez doświadczenia w lotnictwie do poziomu wymaganego, by podjąć pracę pierwszego oficera w linii Ryanair. Absolwenci kursu, choć nie otrzymują na starcie gwarancji zatrudnienia, są preferowanymi kandydatami do pracy w Ryanairze. Aż 98 proc. z nich pomyślnie przechodzi egzaminy rekrutacyjne i zostaje pilotami-kadetami na pokładach Boeingów 737 irlandzkiego przewoźnika. Po nim konieczne jest półroczne przeszkolenie na odpowiednim typie samolotu. Jego koszt to 30 tys. euro, z czego kandydat pokrywa tylko część kwoty (1/5).

fot. Shutterstock

- Całość dwuletniego szkolenia teoretycznego i praktycznego wiąże się z kosztem 59 900 euro (270 tys. zł po kursie z 13 stycznia 2022 r. - red). To na polskie warunki poważna kwota, ale należy ją traktować jako dobrą i pewną inwestycję. Zwrot zainwestowanych środków może nastąpić już po roku pracy w charakterze pierwszego oficera. A dzięki możliwościom rozwoju zawodowego w Ryanairze już po 3-4 latach pierwszy oficer może awansować na pozycję kapitana i zarabiać aż 110 000 euro rocznie (blisko 500 tys. zł.) - mówi Bartłomiej Walas, prezes Bartolini Air.

Trzecia ścieżka do wyboru to skorzystanie ze szkoleń oferowanych przez linie lotnicze. Własne akademie pilotażu prowadzą m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT, Lufthansa czy Wizz Air.

Przykładowo już 22 stycznia rozpoczyna się szkolenie na licencję PPL(A) LOT Flight Academy. Zdobycie jej jest pierwszym krokiem w lotniczej karierze.

Czy warto zostać pilotem?

O tym, że warto zostać pilotem, przekonana jest Anna Szczepańska, pierwszy oficer linii lotniczej Buzz.

- Praca za sterami wymaga wielu wyrzeczeń, jednak da się ją pogodzić z życiem prywatnym dzięki stałemu grafikowi w systemie: 5 dni pracy na 4 dni wolne (taki grafik dotyczy Buzza). Kobieta za sterami samolotu wciąż wzbudza niemałe zainteresowanie pasażerów, ale uważam, że sprawdzamy się w tej pracy i mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej - podkreśla Anna Szczepańska.

Anna Szczepańska, pierwszy oficer linii lotniczej BUZZ. fot. mat. pres.

Zresztą przyznaje, że w ostatnich latach coraz częściej wokół siebie słyszy kobiece głosy. Zdarzyło jej się nawet lecieć z załogą w 100 proc. składającą się z kobiet. Przyznaje, że było to bardzo miłe doświadczenie. Zresztą potwierdzają to statystyki Bartolini Air. Jeszcze 20 lat temu na 20 studentów przypadała 1 studentka – dziś proporcja wynosi 6 do 1.

Pytana o cechy, jakie powinien mieć dobry pilot, wymienia w pierwszej kolejności sumienność. Dalej dobrą organizację pracy, podzielność uwagi i umiejętność radzenia sobie z kilkoma rzezami na raz oraz panowanie nad stresem. Bo praca pilota jest stresująca. Zawsze trzeba być gotowym na każdą ewentualność.

- Mimo to warto. Każdy dzień jest inny, spotykamy nowych ludzi, załogi się zmieniają, pogoda jest inna, trzeba być cały czas skupionym, ale mając swoje biuro pięć tysięcy kilometrów nad ziemią, nie chce się robić nic innego. Ten zawód uzależnia - zapewnia.

Ile zarabiają piloci

Ile zarabiają piloci samolotów pasażerskich? Ich pensja uzależniona jest od wielu czynników. Różni się w zależności od firmy, w której pracuje, rodzaju samolotu, jaki pilotuje, tras, ich długości czy też czasu spędzonego za sterami samolotu, a nawet bazy, w której stacjonuje. Bez względu na wszystko, są one dużo wyższe niż średnia krajowa w Polsce.

Jak podaje serwis branżowy dlapilota.pl, średnia miesięcznych zarobków wynosi ponad 18 tys. zł (dotyczy pilotów wszystkich typów samolotów, dane za 2019 rok). Najniższe pensje zaczynały się od 2,5 tys. zł brutto. Otrzymywali je piloci zaraz po zakończeniu nauki. Najwyższe sięgały ponad 70 tys. zł.

Z kolei według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana zarobków pilotów (nie sprecyzowano o jakich pilotów chodzi) wynosi 12 770 zł brutto. Co drugi pilot zarabia od 7 700 zł do 16 190 zł. 25 proc. najgorzej wynagradzanych pilotów zarabia poniżej 7 700 zł brutto.

TVN podawał dwa lata temu, że w PLL LOT młody pilot na stanowisku pierwszego oficera bezpośrednio po rekrutacji zarabia ok. 3 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Pierwszy oficer na pokładzie boeinga lub embraera zarabia około 11 tysięcy złotych brutto na miesiąc, kapitan samolotu zaś nawet do 17 tysięcy. Kapitanowie dreamlinerów zatrudnieni na umowę o pracę w liniach LOT dostają od 16 do 19 tysięcy złotych miesięcznie, pierwsi oficerowie między 13 a 15 tysięcy (kwoty brutto). To podstawowa kwota, która może zostać powiększona o premie.

Linie Emirates oferują kapitanom, jak informował TVN, przeciętnie 60 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Ryanair paąci pilotom od 70 do 90 tysięcy złotych brutto. W Lufthansie wynagrodzenie pilotów samolotów pasażerskich wynosi od 25 do 80 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Z kolei chińskie linie Sichuan Airline i Qingda Airlines oferują swoim pilotom 25 tys. dolarów miesięcznie (około 100 tys. złotych).