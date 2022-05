21 maja startuje nabór do polskiej armii. To kompletnie nowe wojsko

W sobotę 21 maja rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku - dobrowolnej służby wojskowej trwającej 12 miesięcy. Zgłoszenia będzie można w 102 lokalizacjach w całym kraju.

KDS

• 16 maj 2022 18:00





Wojskowe pikniki startują o godzinie 11.00 i potrwają do godz. 18.00 (Fot. Shutterstock)

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona ustawą o Obronie Ojczyzny.

Rekrutacja do nowej wojskowej formacji rusza 21 maja.

Akcja rekrutacyjna będzie połączona z piknikami wojskowymi.

Osoba zainteresowana wstąpieniem w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, będącą wstępem do dalszej kariery w armii (oraz dodatkowo dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).

Zgłoszenia do służby będzie można składać 21 maja w 102 lokalizacjach w całym kraju. Jej start ma być okazją do wspólnej zabawy, bowiem 21 maja zaplanowano 32 pikniki wojskowe organizowane pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” oraz 70 punktów rekrutacyjnych. Zgłaszać się można również online.

Kandydaci do służby aby aplikować powinni wypełnić wniosek dostępny na stronie Wojska Polskiego oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

- kopię dokumentu tożsamości;

- kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

- kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.

Osoby, które zdecydują się wstąpić do dobrowolnej służby wojskowej przejdą następującą ścieżkę i związane z nią obowiązki i przywileje:

- 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany);

- wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł.

- prawo do urlopu wypoczynkowego,

- możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia),

- prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym,

- pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;

- na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;

- wliczanie czasu szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;

- możliwość przerwania służby w dowolnym momencie.

