10 tysięcy osób znajdzie pracę we Wrocławiu

Tam gdzie było Wzgórze Mikołajskie, przy ulicy Legnickiej, powstał Business Garden Wrocław. Nowoczesny kompleks jest w sąsiedztwie centrum handlowego Magnolia i stacji kolejowej Wrocław Mikołajów.

Roger Andersson, dyrektor zarządzający, Vastint Poland poinformował o zakończeniu budowy trzeciego parku biznesowego Business Garden w Polsce.

– Podstawowym założeniem projektu było zapewnienie komfortowych warunków pracy, a także umożliwienie naszym najemcom dalszego rozwoju w ramach kompleksu. Dodatkowe atuty Business Garden, jak chociażby nowoczesne, doskonale doświetlone wnętrza biurowe, ogród ze strefami sportu oraz wyjątkowy dobór udogodnień dla pracowników, z pewnością zostaną docenione przez nowych użytkowników – mówi Roger Andersson.

Kompleks Business Garden Wrocław to dziewięć budynków biurowo-usługowych o łącznej powierzchni 117 tys. mkw. rozlokowanych na działce o powierzchni 7 ha.

Pierwsze trzy budynki kompleksu (ok. 38 tys. mkw.) oddano do użytku w 2016 r. W drugim, obecnie zakończonym etapie (ok. 79 tys. mkw.), oprócz liczącego 13 pięter biurowca, zrealizowano pięć sześciokondygnacyjnych budynków.

Zabudowę kampusu otacza duży ogród dostępny dla pracowników i mieszkańców miasta. Kompleks oferuje także rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów. Oprócz pawilonu restauracyjnego w centralnej części zielonego dziedzińca, pojawią się dodatkowe punkty usługowe, m.in. nowa kantyna i kawiarnia.

– Rozwiązania architektoniczne i techniczne zastosowane w budynkach, w szczególności w zakresie redukcji zużycia wody i energii oraz kontroli środowiska wewnętrznego, spełniają wymogi najwyższego poziomu certyfikacji ekologicznej LEED – wylicza inwestor.

Wśród najemców są m.in.: Credit Agricole Group (25 600 mkw.), Santander Consumer Bank Polska (10 700 mkw.) i Capgemini (4 100 mkw.). Obecny poziom komercjalizacji projektu wynosi 70 proc.

Inwestorem i deweloperem Business Garden Wrocław jest Vastint Poland. W czerwcu 2019 r. spółka sprzedała trzy budynki pierwszego etapu inwestycji.

Nowo wybudowana część kompleksu pozostanie w portfolio dewelopera i będzie przez niego zarządzana. Autorem projektu architektonicznego jest pracownia APA Wojciechowski, zaś generalnym wykonawcą inwestycji była firma Hochtief Polska.

